18 bis 19 Uhr: Alfred Bock GmbH – Bad Heizung Elektro

Hier werden zukünftige Anlagenmechaniker, Elektrotechniker und Kaufleute für Büromanagement ausgebildet. © Alfred Bock GmbH

Traditionsreicher Familienbetrieb mit Auszeichnung: Bei Bock Bad Heizung Elektro gibt’s auch nach Feierabend einiges zu tun.

Die meisten der 57 Mitarbeitenden des Handwerksbetriebs Bock Bad Heizung Elektro befinden sich seit einer Stunde im wohlverdienten Feierabend. Sie haben schließlich bereits einen spannenden Arbeitstag hinter sich. „Zwischen 6:15 und 6:30 Uhr kommen die Teamleiter und die Monteure ins Haus und treffen sich zur Tages- oder Wochen-Vorbesprechung“, berichtet Geschäftsführer Julian Bock. „Von 7 bis 17 Uhr sind wir dann für unsere Kunden im Einsatz. Es werden Traumbäder realisiert, Heizungen nach neuester Technik eingebaut, Klimaanlagen gewartet, Elektrosysteme installiert sowie Reparaturarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich erledigt.“ Wem nachhaltige Technik wie Solarenergie, erneuerbare Energien und SmartHome am Herzen liegen, ist bei der Firma Bock ebenfalls bestens beraten.

Doch auch nach Feierabend brennt in der Firmenzentrale in Neufahrn noch Licht. Der Notdienst ist bis 21 Uhr in Bereitschaft und zur Stelle, wenn es bei den Kunden der Firma Bock Heizungsstörungen oder Probleme mit der Sanitäranlage geben sollte. Und auch die beiden Geschäftsführer des Familienbetriebs, Alfred und Julian Bock, haben noch viel vor: Sie beantworten Anfragen, bringen Angebote zu Papier, entwerfen Strategien für die Zukunft und besprechen weitere betriebliche Belange. „Wir sind ein Handwerksbetrieb, unsere Uhr steht niemals still“, scherzt Julian Bock.

Siegel von der Bertelsmann-Stiftung

Das Team von Bock Bad Heizung Elektro ist mit viel Spaß und Engagement bei der Sache. © Alfred Bock GmbH

Vor allem die Diskussion um das geplante Gebäudeenergiegesetz hat den Heizungsprofis zuletzt einen wahren Kundenansturm beschert. Was rät der erfahrene Installateur- und Heizungsbaumeister verunsicherten Bürgern, die nun möglichst schnell ihre veraltete Öl- oder Gasheizung austauschen wollen? „Ruhe bewahren! Die Modernisierung der Heizung braucht Zeit und vor allem das entsprechende Know-how. Das Umsteigen macht Sinn, kostet aber Geld und es muss genau eruiert werden, welche Lösung individuell, für den Kunden, den Geldbeutel und auch für die Umwelt, am besten passt. Kurzfristige Interimslösungen ohne Tiefgang kosten hier unter Umständen mehr als sie wert sind.“

Neben dem Einbau und der Wartung von Heizungsanlagen kümmert sich das engagierte Team der Firma Bock um die Badsanierung und -neugestaltung. Derzeit sind in heimischen Wellnessoasen vor allem natürliche Materialien wie Holz gefragt, aber auch farbige Keramik, großformatige Fliesen und fugenfreie Dekorplatten als Fliesenersatz, berichtet der ausgebildete Anlagenmechaniker und staatlich geprüfte Techniker. Er gehört bereits zur vierten Generation, die im 1910 gegründeten Familienunternehmen tätig ist: „Wir legen großen Wert auf die Qualität der Dienstleistung. Unsere Mitarbeiter sind unsere ersten Kunden – ein motivierter und hochqualifizierter Mitarbeiter leistet beim Kunden hervorragende Arbeit.“ Die Wertschätzung, die der Betrieb seinen Mitarbeitern entgegenbringt, ist nicht unentdeckt geblieben: Im Jahr 2021 hat die Firma Bock Bad Heizung Elektro von der Bertelsmann-Stiftung das Siegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ erhalten. „Darauf sind wir stolz. Wir sitzen auch nach Feierabend gerne zusammen, es gibt Firmenausflüge, mindestens einen Grillabend, eine Weihnachtsfeier und, ganz wichtig, immer ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter“, sagt Julian Bock.

Umzug in ein größeres Firmengebäude geplant

Da die Anfragen vielfältig sind und in großer Anzahl eingehen, ist man bei Bock Bad Heizung Elektro derzeit auf der Suche nach weiteren qualifizierten Kolleginnen und Kollegen – und bildet diese auch selbst aus. Angeboten werden die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, zum Elektrotechniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sowie zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Büromanagement mit dem Schwerpunkt Badgestaltung. Darüber hinaus unterstützen die Bad-, Heizungs- und Elektroprofis ihre Mitarbeitenden bei der weiterführenden Ausbildung zum Meister.

Die traditionsreiche Firma Bock Bad Heizung Elektro wird also auch nach über 100-jähriger Unternehmensgeschichte in Zukunft weiterwachsen. Doch schon jetzt kommt das Firmengebäude in der Bahnhofstraße aufgrund des kleinen Firmenhofs an seine Grenzen. Während der morgendlichen Besprechung herrscht hier ein so reges Treiben, dass die Arbeitsabläufe der Handwerker blockiert werden. „Um effizient arbeiten zu können, haben wir entschieden, dass wir uns erweitern müssen“, berichtet Julian Bock. Der Umzug ins neue Betriebsgebäude soll im Frühjahr 2024 erfolgen. Natalie Decker

Nachgefragt

Julian Bock (li) und Alexander Bock (re) sind staatlich geprüfte Techniker und bereits die 4. Generation der Bocks, die im Familienunternehmen tätig ist. © Alfred Bock GmbH

Ich bin mittlerweile seit 32 Jahren bei der Firma Bock beschäftigt und habe dort auch meine Ausbildung gemacht. Meinen Lehrberuf des Gas- und Wasserinstallateurs gibt es allerdings nicht mehr. Er wurde mit dem Beruf des Heizungs- und Lüftungsbauers zusammengelegt und heißt heute Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Langweilig ist es mir hier nie geworden. Jedes Haus ist anders – vom Eigentümer über die Handwerker bis zum Architekten. Man hat mit unglaublich vielen verschiedenen Leuten zu tun. Das ist schon interessant.

Fakten und Kontakt

Gründung: 1910

1910 Geschäftsführer: Alfred Bock und Julian Bock

Alfred Bock und Julian Bock Leistungsspektrum: Haustechnik, Badgestaltung, Erneuerung und Austausch von Heizungsanlagen, Elektroinstallationen, Kundendienst

Alfred Bock GmbH

Bahnhofstraße 26

85375 Neufahrn

Tel. : 08165 / 647 90

Web: www.ich-hab-bock.de

E-Mail: info@ich-hab-bock.de

