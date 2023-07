Die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich machen

19 bis 20 Uhr: Ambulantes Palliativ-Team Freising gGmbH

Teilen

Das Ambulante Palliativ-Team ist sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Freising im Einsatz. © Ambulantes Palliativ-Team Freising gGmbH/Lehmann

Für das Leben bis zuletzt: Das Ambulante Palliativ-Team Freising gGmbH begleitet unheilbar Kranke während der letzten Lebensphase.

Der Abend bricht herein über der Domstadt. Während die Freisinger letzte Einkäufe erledigen, mit der Familie beim Abendbrot sitzen oder die Fernsehnachrichten schauen, sind die Mitarbeitenden des Ambulanten Palliativ-Teams Freising für ihre Patientinnen und Patienten sowie für deren Angehörige erreichbar.

Dank der 24-Stunden-Rufbereitschaft ist das multiprofessionelle Team aus spezialisierten Pflegefachkräften, Ärztinnen und Ärzten rund um die Uhr für Menschen da, die an einer schweren, fortschreitenden, lebensverkürzenden Krankheit leiden. Wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist und die allgemeine palliativmedizinische Versorgung durch die betreuenden Haus- und/oder Fachärzte dem Versorgungsbedarf der Patientinnen und Patienten nicht mehr alleinig gerecht werden kann, kümmert sich das SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung)-Team Freising um die Linderung belastender Symptome wie Schmerzen, Atemnot und Übelkeit. Im Rahmen einer ganzheitlichen Versorgung spielen zudem die psychosoziale und bisweilen auch die spirituelle Begleitung eine Rolle. Herkunft, Kultur und Religion des Kranken sind dagegen unerheblich – ebenso, ob es sich um Tumorerkrankungen handelt oder um Nerven-, Herz- oder Lungenerkrankungen sowie viele weitere nicht genannte Krankheitsbilder.

Durch die Arbeit des Ambulanten Palliativ-Teams können unheilbar Kranke ihre letzten Tage, Wochen und Monate in ihrer vertrauten Umgebung statt in einer Klinik verbringen. Ihre Selbstbestimmung ist oberstes Gebot: Die Mitarbeiter besuchen ihre Patientinnen und Patienten zu Hause oder im Pflegeheim und sind für deren Angehörige jederzeit ansprechbar. Seit Januar 2023 ist Dr. med. Sven Michels neuer Ärztlicher Leiter. Der erfahrene Palliativmediziner und Facharzt für Urologie führt ein Team aus Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen mit der Zusatzqualifikation Palliativmedizin. Er berichtet: „Es ist wirklich erstaunlich, wie gut Schwerkranke heutzutage zu Hause versorgt werden können. Dabei kommen beispielsweise auch Schmerzpumpen zum Einsatz, mit denen Medikamente unter die Haut verabreicht werden, wenn der Betroffene sie nicht mehr schlucken kann.“

Bestmögliche Versorgung am Lebensende

Der Ärztliche Leiter Dr. med. Sven Michels und die Pflegerische Leiterin Rita Blüschke arbeiten im engen Austausch miteinander. © Ambulantes Palliativ-Team Freising gGmbH

Oftmals kann durch solche palliativmedizinischen Maßnahmen sogar Alleinlebenden ermöglicht werden, das Lebensende daheim zu verbringen statt im Krankenhaus. Petra Waldhör, die Geschäftsführerin des Ambulanten Palliativ-Teams Freising gGmbH, ergänzt: „Viele schwerstkranke Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben. Ich sehe es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, ihnen diesen Wunsch zu ermöglichen und sie durch unser Team bestmöglich zu begleiten. Das Ambulante Palliativ-Team in Freising unterstützt die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland.“



Bevor sie die Geschäftsführung übernahm, war Petra Waldhör selbst als Palliative Care Fachkraft tätig. Genau wie sie besitzen alle Pflegefachkräfte dieses medizinischen Dienstes eine Zusatzqualifikation in Palliative Care. In seiner Funktion als spezialisierter multiprofessioneller Kooperationspartner arbeitet das SAPV-Team Freising eng mit den behandelnden Haus-, Fach- und Klinikärzten sowie weiteren Akteuren in der palliativen Patientenversorgung zusammen, um den erwachsenen Patienten bzw. die erwachsene Patientin in der letzten Lebensphase bestmöglich zu versorgen. Das Einsatzgebiet umfasst die Stadt Freising sowie den gesamten Landkreis Freising.

Die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich machen

Tätig werden dürfen die Expertinnen und Experten für spezialisierte ambulante Palliativversorgung nur, wenn dies ärztlich verordnet wurde. Gesetzlich- sowie Privatversicherte haben Anspruch auf die Leistungen des Ambulanten Palliativ-Teams Freising, wenn sie von einer unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung betroffen sind, welche eine besonders intensive Versorgung erfordert. Sofern die Unterstützung durch das SAPV-Team medizinisch angezeigt ist, werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen.

Rita Blüschke, Pflegerische Leitung des Teams, koordiniert die telefonischen Erstkontakte und beurteilt den zu erwartenden Versorgungsbedarf. Die drei möglichen Versorgungsstufen reichen von der einmaligen Beratung über die zeitlich begrenzte Koordination medizinischer und pflegerischer Maßnahmen bis hin zur intensiven Teilversorgung. Bei Letzterer sind während der 24-Stunden-Rufbereitschaft rund um die Uhr jeweils zwei Ansprechpartner für die Erkrankten und ihre Angehörigen telefonisch erreichbar – ein Arzt bzw. eine Ärztin sowie eine Pflegefachkraft. „Dadurch geben wir den Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen Sicherheit“, weiß Dr. med. Sven Michels, der bereits mehrere Jahre palliativmedizinisch im SAPV-Team des Klinikums der Universität München tätig war und daneben langjährige Erfahrung aus der Betreuung von Menschen mit Tumorerkrankungen mitbringt.

Wie gehen die Mitarbeitenden des Ambulanten Palliativ-Teams Freising damit um, tagtäglich mit dem nahenden Tod und dem Versterben von Patientinnen und Patienten konfrontiert zu sein? Petra Waldhör sagt: „Mich hat die Arbeit in der Palliativpflege demütig gemacht – aber auch zuversichtlicher.“ Ihr Kollege Dr. med. Sven Michels ergänzt: „Ich muss den Fakt akzeptieren, dass der Mensch, den ich behandle, bald sterben wird. Unsere Aufgabe als SAPV-Team ist es, ihm die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu machen.“ Natalie Decker

Nachgefragt

Ursprünglich bin ich Altenpflegefachkraft und habe mich zur Palliative Care Fachkraft weitergebildet. Denn die Palliativversorgung ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich begleite die Patienten und ihre Angehörigen im häuslichen Bereich. Der Vertrauensaufbau ist dabei besonders wichtig. Darüber hinaus unterstütze ich als sogenannte Brückenschwester die Pflegeheime in der Stadt Freising sowie im Landkreis Freising bei der palliativen Versorgung.

Seit Februar bin ich beim SAPV-Team Freising tätig. Die Arbeit hier bereichert mich ungemein. Es gibt zwar viele Herausforderungen, aber ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen, die mir zur Seite stehen. Vor meiner Weiterbildung zur Palliative Care Fachkraft war ich internistische Pflegefachkraft im Krankenhaus. Dort kam die Palliativversorgung für meinen Geschmack viel zu kurz. Daher war der Berufswechsel für mich naheliegend.

Fakten & Kontakt

Gründung: 01.02.2016

01.02.2016 Leitung : Petra Waldhör (Geschäftsführerin), Dr. med. Sven Michels (Ärztliche Leitung), Rita Blüschke (Pflegerische Leitung), Melanie Bauer (Kaufmännische Leitung, Prokuristin)

: Petra Waldhör (Geschäftsführerin), Dr. med. Sven Michels (Ärztliche Leitung), Rita Blüschke (Pflegerische Leitung), Melanie Bauer (Kaufmännische Leitung, Prokuristin) Leistungsspektrum: Spezialisierte palliative Versorgung beinhaltet Beratung sowie Erstellen, Erweitern und Koordinierung eines Palliativversorgungsnetzwerks, bei Bedarf psychosoziale Unterstützung auch für An- und Zugehörige. Palliativmedizinische und -pflegerische, symptomlindernde Therapien. Erreichbarkeit 24 Stunden an 365 Tagen für Patienten/Patientinnen und deren Zugehörige.

Ambulantes Palliativ-Team Freising gGmbH

Erdinger Str. 71

85356 Freising

Tel.: 08161 / 88 50 350

Web: www.sapv-freising.de

E-Mail: info@sapv-freising.de

Zurück zur Übersichtsseite