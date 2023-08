17 bis 18 Uhr: Anton Wimmer Bestattungen

Teilen

Susanne Hecht kümmert sich als Standortleiterin bei Anton Wimmer Bestattungen empathisch und fachkompetent um die Anliegen Trauernder. © Anton Wimmer Bestattungen

Empathisch beraten in schweren Stunden: Bei Anton Wimmer Bestattungen ist man auch nach Büroschluss für Trauernde da.

Um 17 Uhr enden zwar die regulären Öffnungszeiten bei Anton Wimmer Bestattungen. Doch auch wenn das traditionsreiche Bestattungshaus seine Türen schließt, geht die Arbeit für die Mitarbeitenden weiter. Der Tod wartet bekanntlich nicht – und er hält sich nicht an Öffnungszeiten. Deshalb sind Standortleiterin Susanne Hecht und ihr Team auch nach Büroschluss für trauernde Angehörige und Hinterbliebene da. Vor zwei Jahren hat sich das Unternehmen der bundesweit tätigen mymoria Familie angeschlossen. mymoria ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bestattungsbranche und bietet mittlerweile mit eigenen Bestattungshäusern und -boutiquen seine Services auch vor Ort an. So werden persönliche Beratung, lokales Wissen und digitales Know-how miteinander vereint. Durch die Aufnahme in die mymoria Familie profitiert das Traditionshaus Anton Wimmer unter anderem von der digitalen DNA mymorias, mit einer in der Branche einmaligen Vernetzung. Formalitäten nehmen dadurch weniger Zeit in Anspruch, den Kolleginnen und Kollegen in Freising bleibt mehr Raum für die Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Sollte dem Bestattungshaus ein Sterbefall für eine Überführung ab 17 Uhr gemeldet werden, macht sich der Außendienst von Anton Wimmer an die Arbeit. Im Einsatz sind hierbei stets zwei Mitarbeiter, die sich um die Abholung des Verstorbenen und den Transport ins Kühlhaus für die hygienische Grundversorgung kümmern. Niederlassungsleiterin Susanne Hecht kann sich dabei nicht nur auf ihre Mitarbeiter vor Ort verlassen, sondern kann auf ein Team von rund 150 mymoria-Mitarbeitenden in ganz Deutschland zurückgreifen. Das erleichtert die Arbeit enorm. Vor allem, wenn beispielsweise eine Verstorbene oder ein Verstorbener aus einer anderen Stadt in Freising beigesetzt werden soll oder umgekehrt.

Expertin für den Lebensbeginn und das Lebensende

Hat eine trauernde Familie erst um 17 Uhr Zeit für ein Beratungsgespräch, ist dies selbstverständlich möglich. Susanne Hecht besucht die Hinterbliebenen auf Wunsch auch zu Hause. Dann können die emotional mitgenommenen Angehörigen die Planung der Bestattung in ihrer gewohnten Umgebung vornehmen. Alles, was Susanne Hecht für die Beratung benötigt, ist ihr Notebook oder Tablet. Darauf kann die Bestatterin sämtliche Produkte und Dienstleistungen vorstellen und ein Angebot erstellen. Die Familie kann dann in Ruhe entscheiden und später, wenn sich der erste Schock gelegt hat und darüber geschlafen wurde, den Auftrag erteilen.

Die gebürtige Dachauerin Susanne Hecht ist mit den lokalen Gegebenheiten und den feinen Nuancen des Bestattungswesens bestens vertraut. Sie war zuvor bereits als Bestatterin tätig. Zuletzt, bevor sie zu mymoria kam, war sie auf Mallorca für die Beratung in einer Kinderwunschklinik verantwortlich. Sie ist sozusagen Expertin für den Lebensbeginn wie auch für das Lebensende. Beide Tätigkeiten vereint, dass sie ein hohes Maß an Empathie, Einfühlungsvermögen und eine hohe Beratungskompetenz erfordern. Im Trauerfall ist es essenziell, einander in Ruhe kennenzulernen. Wer war der oder die Verstorbene? War bekannt, was sich er oder sie für den Abschied gewünscht hat? Und was macht überhaupt der Bestatter? Durch ihre langjährige Erfahrung kann Susanne Hecht einschätzen, in welcher Verfassung die Angehörigen sind: Manche sind gefasst und organisiert, andere sehr mitgenommen. Im letzteren Fall macht es mehr Sinn, sich einfach zu unterhalten, zuzuhören. Dann nimmt die Bestatterin eher die Rolle einer Seelsorgerin ein.

Transparente Preisgestaltung und individuelle Anpassungen

Bei der Planung der Bestattung geht Susanne Hecht Schritt für Schritt alle notwendigen Punkte mit den Hinterbliebenen durch: Welche Art der Bestattung ist gewünscht? Soll es eine klassische Erdbestattung im Sarg oder eine Feuerbestattung werden? Auch alternative Wünsche wie eine Seebestattung oder eine Baumbestattung können bei Anton Wimmer umgesetzt werden. Susanne Hecht und ihre Mitarbeitenden helfen auf Wunsch auch bei der Organisation der Trauerfeier: Sie bestellen Blumenschmuck, gestalten Trauerkarten sowie die Traueranzeige und kümmern sich um den digitalen Nachlass des Verstorbenen. Gut zu wissen: Alle Preise sind transparent, Urnen- und Sargmodelle können vor Ort angeschaut werden. Wenn alle Positionen ausgewählt sind, erhalten die Angehörigen ein Angebot. Dieses können sie online abrufen und jederzeit ändern. Sollte der Kunde zum Beispiel doch ein anderes Urnenmodell bevorzugen, kann er sich mit seiner E-Mail-Adresse bei mymoria.de einloggen und die Anpassung vornehmen. Der Preisunterschied wird unmittelbar angezeigt. Natürlich lassen sich solche Änderungen auch vor Ort bei Anton Wimmer Bestattungen oder telefonisch vornehmen. Natalie Decker

Nachgefragt

Für mich ist gute Betreuung und Begleitung der Angehörigen eine echte Herzensangelegenheit. Mit Menschen zu arbeiten, ist für mich das Wichtigste. Das ist meine Berufung. Und es gibt wenige Berufe, die eine so intensive Arbeit mit Menschen ermöglichen wie der, der Bestatterin.

Es tat gut, ein so kompetentes Team in dieser traurigen Zeit um sich herum zu haben. Es war alles sehr unkompliziert und verständnisvoll. Auch auf individuelle Wünsche wurde ohne Weiteres eingegangen. Vielen Dank!

Sehr kompetente und einfühlsame Beratung durch Frau Hecht. Auch unser Sonderwunsch Samstag konnte erfüllt werden. Die Kommunikation war immer sehr gut und freundlich. Die Kosten waren immer transparent, fair und am Ende war die Rechnung so hoch wie vorher berechnet, keine bösen Überraschungen.

Danke für die einfühlsame und kompetente Unterstützung in dieser schweren Zeit. Unsere Ansprechpartnerin vor Ort war sehr empathisch und hat uns stets über alle Schritte informiert. Wir mussten uns um nichts kümmern und konnten so in Ruhe Abschied nehmen und trauern.

Fakten & Kontakt

Gründung: 1970, seit 2021 Teil der mymoria GmbH

1970, seit 2021 Teil der mymoria GmbH Belegschaft: fünf feste Mitarbeiter plus ca. 150 aus dem mymoria Mitarbeiter-Pool

fünf feste Mitarbeiter plus ca. 150 aus dem mymoria Mitarbeiter-Pool Standortleiterin: Susanne Hecht

Susanne Hecht Leistungen: Planung, Organisation und Durchführung von Bestattungen, inklusive aller Formalitäten, Überführung, Trauerbegleitung, Bestattungsvorsorge

Anton Wimmer Bestattungen

Kammergasse 2

85354 Freising

Tel.: 0 81 61 / 62 0 71

Web: wimmer-bestattungen@mymoria.de

Zurück zur Übersichtsseite