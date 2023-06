8 bis 9 Uhr: Autohaus Kammermeier

Teilen

Serviceleiter Felix Kammermeier kümmert sich mit seinen Kollegen um die Schadensfeststellung. © Autohaus Kammermeier

Service mit Stern: Im Mercedes-Autohaus Kammermeier werden beschädigte Autos wieder flott gemacht.

Eigentlich hat Felix Kammermeier sein Büro auf der anderen Seite des Hofs. Doch auch an diesem Morgen wird der zertifizierte Serviceleiter des Mercedes-Autohauses Kammermeier vor Ort in der Service-Annahme gebraucht. „Es kommt immer wieder vor, dass Kollegen krank sind oder aus anderen Gründen ausfallen. Dann bin ich da, um die Lücke zu schließen“, berichtet der ausgebildete Karosseriebaumeister und Werkstatt-Verantwortliche. Egal, ob ein Mercedes-Benz einen routinemäßigen Kundendienst, eine kleinere Reparatur oder eine komplette Unfallinstandsetzung benötigt: Felix Kammermeier kümmert sich Seite an Seite mit seinen Mitarbeitenden darum, dass die notwendigen Maßnahmen schnell, zuverlässig und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden durchgeführt werden.

„Zu uns kommen Menschen, die ein Problem mit ihrem Auto haben. Ihnen helfen zu können, ist ein schönes Gefühl“, erzählt Felix Kammermeier. Als Serviceleiter betreut er unter anderem die gesamte Schadensabwicklung im Autohaus Kammermeier. Konkret bedeutet dies: Wer mit seinem Mercedes einen Unfall hatte, ob selbstverschuldet oder nicht, kann auch ohne Termin während der Öffnungszeiten im Autohaus Kammermeier vorbeikommen – den Rest erledigen Felix Kammermeier und seine geschulten Mitarbeiter. „Wir schauen uns den Unfallwagen an und erstellen dann einen Kostenvoranschlag. Bei einem größeren Schaden können wir auch einen Gutachter vermitteln und gegebenenfalls direkt mit der Versicherung abrechnen“, berichtet der Serviceleiter.

Spezialwerkzeuge und viel technisches Know-how

Doch bevor die Motorhaube geöffnet wird, geht es für die Kfz-Profis erst einmal darum, dem betroffenen Fahrzeughalter seine Bedenken zu nehmen: „Viele Autofahrer glauben, dass man ihrem Mercedes die Reparatur hinterher ansehen würde. Dem ist aber nicht so. Wenn wir beispielsweise eine Stoßstange austauschen, sieht man keinen Unterschied zu vorher.“ Gleiches gilt, wenn plötzlich eine Warnleuchte im Cockpit aufblinkt und für Beunruhigung sorgt: „Sollte eine Fehlermeldung auftreten, können unsere Kunden auch ohne Termin zur Beurteilung des Falls vorbeikommen. Kleinere Reparaturen schieben wir nach Möglichkeit auch mal dazwischen.“ Ob Cabrio oder Coupé, ob Roadster oder SUV: Die Freisinger Mercedes-Experten sind zur Stelle, wenn ein Modell des Stuttgarter Automobilherstellers gewartet werden muss.

Mit Felix Kammermeier ist bereits die vierte Generation im traditionsreichen Mercedes-Autohaus Kammermeier aktiv. © Autohaus Kammermeier

Eine Mercedes-Benz Vertragswerkstatt wie das Autohaus Kammermeier bietet mehrere Vorteile. „Wir verfügen über jede Menge Spezialwerkzeuge. So können wir zum Beispiel mit unserem Tester vom Hersteller tiefer in die Diagnosearbeiten einsteigen. Sollten wir einmal dennoch nicht weiterkommen, haben wir die Möglichkeit, uns direkt an Mercedes zu wenden.“ Dann wird über ein Tool ein Fall eröffnet, die Mercedes-Ingenieure erhalten alle relevanten Daten online und können mithilfe ihrer umfangreichen Datenbank nachforschen, wo genau der Fehler liegt. Doch es ist nicht nur das technische Know-how, das dem Autohaus Kammermeier so viele treue Stammkunden beschert. Es ist vor allem der persönliche Kontakt, den die Menschen an diesem Familienunternehmen schätzen, weiß Felix Kammermeier: „Bei uns ist man keine Nummer. Wir kennen die meisten unserer Kunden persönlich und natürlich auch ihre Autos.“ Hier wird jeder freundlich empfangen und mit dem gebührenden Respekt behandelt – ob Oldtimer-Fan, E-Auto-Fahrer, Privat- oder Firmenkunde.

Autohaus Kammermeier feiert 90. Geburtstag

Diese Erfolgsformel hat dazu geführt, dass das traditionsreiche Mercedes-Autohaus Kammermeier in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern kann. Seit 90 Jahren gibt es die Kfz-Werkstatt nun, die einst von Karl Kammermeier am südöstlichen Ende des Freisinger Viehmarktplatzes eröffnet wurde. Mit Felix Kammermeier ist bereits die vierte Generation im Familienbetrieb aktiv. Was wünscht er sich anlässlich des Firmenjubiläums für die Zukunft? „Gesundheit – alles andere, ist schwer zu beeinflussen. Momentan ist kaum abzusehen, wohin sich die Automobilbranche entwickelt. Aber eines ist sicher: Wir vom Autohaus Kammermeier bleiben stets auf der Höhe der Zeit.“ (Natalie Decker)

Nachgefragt

Seit 17 Jahren bin ich im Autohaus Kammermeier tätig. Mir gefällt das familiäre Umfeld, das kollegiale Miteinander. Gemeinsame Unternehmungen wie unser Mitarbeiterausflug schweißen zusammen. Von dieser positiven Grundstimmung profitieren auch unsere Kunden. Sie fühlen sich wohl bei uns – nicht umsonst besteht das Autohaus Kammermeier seit 90 Jahren.

Für unsere Kunden bin ich die erste Ansprechpartnerin in der Serviceannahme. Ich erstelle Vorabaufträge, rechne die Aufträge ab und vermittle zwischen Werkstatt und Kunden. Mir gefällt diese Abwechslung – kein Tag ist gleich. Die netten Kollegen und das gute Betriebsklima sorgen ebenfalls dafür, dass ich sehr gerne hier arbeite.

Als Ausbildungsleiter kümmere ich mich unter anderem um unsere angehenden Kfz-Mechatroniker. Ob Chef oder Lehrling – bei uns sind alle gleich viel wert. Es ist diese gegenseitige Wertschätzung, die die Arbeit im Autohaus Kammermeier so angenehm macht.

Fakten und Kontakt

Gründung: 1. September 1933

1. September 1933 Firmenleitung: Robert Kammermeier, Helmut Kammermeier und Felix Kammermeier

Robert Kammermeier, Helmut Kammermeier und Felix Kammermeier Mitarbeitende: 21 (ohne Auszubildende)

21 (ohne Auszubildende) Auszubildende: 9

Karl Kammermeier GmbH & Co. KG

Mainburger Straße 4

85336 Freising

Tel. 08161 / 9 70 80

E-Mail: service@autohaus-kammermeier.de

Web: www.autohaus-kammermeier.de

Zurück zur Übersichtsseite