13 bis 14 Uhr: BRK Freising

Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Katrin Seibert, Kirsten Engstfeld, Kala Cole © BRK Freising

Von ambulanter Pflege bis Kinderbetreuung: Das BRK Freising ist für Jung und Alt immer zur Stelle.

Das Bayerische Rote Kreuz Freising engagiert sich überall da, wo in und um Freising Hilfe benötigt wird. Allseits bekannt ist natürlich der Rettungsdienst, der 24 Stunden 7 Tage die Woche besetzt und bei Notfällen immer schnell zur Stelle ist. Doch es gibt noch viele weitere spannende Aufgabenbereiche, die das BRK zum interessanten Arbeitgeber machen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hausnotruf fahren zu den Seniorinnen und Senioren, schließen die Geräte an oder helfen, wenn jemand zu Hause gestürzt ist. Der Fahrdienst bringt Menschen mit Rollstuhl oder Liegendtransporte zu Arztbesuchen oder in die Reha. Im Betreuten Wohnen leben Seniorinnen und Senioren selbstständig in den eigenen vier Wänden und können im Bedarfsfall die Serviceleistungen des BRK in Anspruch nehmen. Hinzu kommen viele ehrenamtliche Organisationen wie die Männer und Frauen der Bereitschaften, die Wasserwachten an den Seen, das Jugendrotkreuz, die Wohlfahrts- und Sozialarbeit oder Seniorentanz und -gymnastik.

BRK, Kleiderkammer Renate Söhl und BRK Rettungsdienst Hubert Böck © BRK Freising

Eine große Hilfe ist für viele ältere Menschen der Menü-Bringdienst Essen auf Rädern. Die Angestellten in der Verwaltung kümmern sich um den Einkauf, die Organisation und das Schreiben der Rechnungen. Bis 13 Uhr sind alle Menüs des Bringdienstes ausgeliefert. Auch die Pflegekräfte der ambulanten Pflege – ebenfalls ein wichtiger Teilbereich des BRK Freising – sind mit ihrer Vormittagsrunde und der Grundpflege aller Pflegebedürftigen fertig. Während die einen kurz durchschnaufen können, herrscht in den elf Kindertagesstätten des BRK Freising Aufbruchstimmung. Denn viele der kleinen Kinder aus den Kinderkrippen und Kindergärten werden dann von den Eltern abgeholt, die größeren Kinder gehen nach der Schule in den Hort und setzen sich an den gemeinsamen Mittagstisch.

Das BRK Freising sucht dringend Pflegefachkräfte

Die ambulante Pflege des BRK freut sich sehr über neue Verstärkung von Pflegefachkräften oder Pflegehelfern. „Damit wir auch weiterhin hilfebedürftige Menschen in Freising und dem Umland in ihrer häuslichen Umgebung versorgen können, benötigen wir dringend Verstärkung für unser Team“, freut sich Kreisgeschäftsführer Albert Söhl über Bewerbungen von qualifizierten Pflegefach- oder Pflegehilfskräften. „Unser Pflegekonzept besteht darin, unsere Klienten in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen und die dabei noch vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten der Klienten zu berücksichtigen und zu fördern. Im Vordergrund stehen die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Patienten und deren Angehörige.“ Der Arbeitsbereich deckt die gesamte Behandlungs- und Körperpflege ab und bietet die Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Weiterbildungsmöglichkeiten zum Wundexperten, Praxisanleiter oder in der Palliativ Care machen das Arbeitsfeld interessant.

Auch in der Kinderbetreuung gibt es Stellen zu besetzen. Pädagogisch geschultes Personal ist in den Kindertagesstätten immer willkommen, unter anderem im Hort in Hallbergmoos. „Wir nehmen in den Kindergärten alle Ausbildungsmöglichkeiten wahr“, Berufspraktikantinnen und -praktikanten dürfen sich jederzeit gerne bewerben. Besonders gesucht werden derzeit Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, damit die Kinder in den Einrichtungen gut aufgehoben sind. Bettina Friemel

Nachgefragt

Ich arbeite in der ambulanten Pflege, übernehme Körperpflege, Wundversorgung sowie weitere medizinische Tätigkeiten. An meinem Beruf gefällt mir vor allem die Arbeit mit Menschen und dass man helfen und Gutes tun kann. Beim BRK Freising macht die Arbeit im Team besonders Spaß, weil sich alle gut verstehen und alle füreinander da sind.

Mein Beruf ist jeden Tag aufs Neue spannend und herausfordernd. Ich sehe in meiner Arbeit einen Sinn und kann viel Gutes für meine Mitmenschen bewirken. Neben den verwaltenden und organisatorischen Aufgaben bin ich viel in der Pflege tätig und helfe unsere Klienten zu versorgen. Das BRK ist ein sicherer Arbeitsplatz, ein Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt, aber auch den Mitarbeitern die Möglichkeiten bietet, sich intern oder extern weiterzubilden. Verschiedene Teilzeitmodelle bieten Flexibilität.

Als stellvertretende Pflegedienstleitung macht mir die Abwechslung und der Umgang mit Menschen besonders Spaß. Was mir bei der Arbeit beim BRK Freising sehr gefällt: die persönliche Nähe zum Patienten.

Fakten & Kontakt

Leitung: Kreisgeschäftsführer Albert Söhl

Kreisgeschäftsführer Albert Söhl Leitung Pflege: Pflegedienstleitung Simone Zink

Pflegedienstleitung Simone Zink Leistungen: Ambulante Krankenpflege, Kindertagesstätten - Hort, Kindergärten, Krippen, Fahrdienst für mobil eingeschränkten Personenkreis, Essen auf Rädern, Hausnotruf, Blutspende, Ausbildung Erste Hilfe und Rettungsdienst.

Bayerisches Rotes Kreuz

Kreisverband Freising

Rotkreuzstr. 13 - 15

85354 Freising

Tel. 08161-9671-0

E-Mail: info@kvfreising.brk.de

Web: www.kvfreising.brk.de

