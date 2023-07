20 bis 21 Uhr: Deutsche Post DHL

Teilen

Für die LKW-Flotte der Niederlassung Freising sucht Deutsche Post DHL noch Fahrerinnen und Fahrer. © Deutsche Post AG

Vielfältige Perspektiven für alle, die anpacken wollen: Bei Deutsche Post DHL werden Briefe und Pakete auf den Weg gebracht.

Jeden Tag befördert Deutsche Post DHL 48 Millionen Briefe und 6,2 Millionen Pakete. Ob Geburtstagskarte, wichtige Unterlagen oder die neueste Online-Bestellung: Damit die Sendungen rechtzeitig bei ihren Empfängern ankommen, sind tagtäglich tausende Menschen im Einsatz – natürlich auch im Raum Freising. Um 20 Uhr geht es im Brief- und Paketzentrum sowie auf den beiden Rangierflächen der Region hoch her: Im Einsatz sind zu dieser Uhrzeit vor allem Verlader, die Pakete auf die Förderbänder auflegen sowie Sortierkräfte, die Briefsendungen nach verschiedenen Kriterien sortieren und die Maschinen bedienen. Ist eine Sendung beschädigt, für die Maschine nicht lesbar oder nicht zustellbar, sind die Kolleginnen und Kollegen aus der Nachverpackung gefragt. Erst wenn das Päckchen, das Paket oder der Brief ordentlich verpackt, adressiert und frankiert ist, kann die Sendung am nächsten Morgen dem Zusteller übergeben werden.

Die Mission von Deutsche Post DHL: Menschen und Märkte verbinden. © Deutsche Post AG

Den Postboten, der zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem E-Fahrzeug Briefe und Pakete nach Hause bringt, kennt wohl jedes Kind. Die offizielle Berufsbezeichnung lautet übrigens Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen. Es handelt sich um eine zweijährige duale Ausbildung, die auch in der Niederlassung Freising angeboten wird. Wer seine Ausbildung um ein Jahr verlängert, kann Kaufmann bzw. Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen werden. Der Name deutet es bereits an: Bei diesem Beruf stehen dann kaufmännische Aspekte wie das Erstellen von Abrechnungen, die Disponierung des Personaleinsatzes und die Organisation der Fahrtrouten im Vordergrund.

Quereinsteiger herzlich willkommen

An den Förderbändern gehen fleißige Sortiererinnen ihrer Arbeit nach. © Deutsche Post AG

„In der Niederlassung Freising sind wir eigentlich immer auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, berichtet der Sachbearbeiter Recruiting David Anderson, der selbst eine Ausbildung zum Kaufmann für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen absolviert hat. „Unsere Zusteller sind viel unterwegs. Es ist der perfekte Job für junge Leute, die sich gerne bewegen und körperlich aktiv sind.“ Aber auch Aufleger bzw. Verladekräfte für die Brief- und Paketzentren werden gebraucht. Quereinsteiger sind herzlich willkommen, sagt David Anderson. „Die Tätigkeit ist schnell erlernbar. Nach einer intensiven Anlernphase schauen wir, wo und wie wir den neuen Mitarbeiter gemäß seiner Fähigkeiten am besten einsetzen können.“ Neben dieser Flexibilität bietet die Deutsche Post ihren Beschäftigten geregelte Arbeitszeiten und einen Stundenlohn deutlich über dem Mindestlohn.

Damit die Abläufe in den Brief- und Paketzentren reibungslos funktionieren, ist auch die Arbeit von Mechatronikern gefragt. Ob Störung am Förderband oder Wartung an den Maschinen, die Technik-Experten sind sofort zur Stelle. Für junge Technikbegeisterte bietet die Niederlassung Freising der Deutschen Post eine Ausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin an. Innerhalb von 3,5 Jahren erlernen die Azubis alles, was nötig ist, damit Sendungen professionell sortiert, transportiert und ausgeliefert werden können. Wer sich nicht zwischen Elektronik und Mechanik entscheiden kann und noch dazu eine Vorliebe für IT hat, für den ist die Ausbildung zum Mechatroniker genau das Richtige. Darüber hinaus werden am Standort Freising Betriebstechniker und LKW-Fahrer gesucht.

Ausbildung und Duales Studium bei der Post

Paketzentrum Aschheim © Deutsche Post AG

Ob Sortierkraft oder Zustellerin, ob Mechatroniker oder Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen: Die Deutsche Post am Standort Freising bietet eine breite Palette an Aufgaben und Berufsbildern für alle, die etwas bewegen wollen. Schulabsolventen, die gerne im Büro arbeiten möchten, können beispielsweise eine Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Büromanagement beginnen, wahlweise mit dem Schwerpunkt Personalmanagement oder Sachbearbeitung. Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung werden ebenfalls ausgebildet. Aber auch ein Duales Studium ist möglich, etwa ein Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik. Neben einer jährlich steigenden Ausbildungsvergütung winken den Studierenden tolle Praxiseinblicke, bezahlter Urlaub und beste Übernahmechancen nach dem Abschluss. Natalie Decker

Auf der ganzen Welt zu Hause: Die DHL Group ist der weltweit führende Logistikanbieter. © Deutsche Post AG

Nachgefragt

Die Arbeit bei der Deutschen Post ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Jeder wird individuell gesehen und angehört. Wir bieten eine erfüllende Tätigkeit – auch für junge Menschen, die vielleicht noch nicht entschieden haben, wohin sie sich beruflich entwickeln wollen.

Fakten & Kontakt

Mitarbeitende Niederlassung Freising: ca. 4.500

ca. 4.500 Mitarbeitende deutschlandweit: ca. 220.000

ca. 220.000 Mitarbeitende weltweit: ca. 560.000

Deutsche Post AG

Kontakt für Bewerber

Tel.: 0811/ 55 483 817

E-Mail: bewerber-freising@deutschepost.de

Web: www.werde-einer-von-uns.de

Zurück zur Übersichtsseite