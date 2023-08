Nachgefragt

22 bis 23 Uhr: Freisinger Bestattungshaus

Das kompetente Team des Freisinger Bestattungshauses kann auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. © Freisinger Bestattungshaus

Persönliche und individuelle Beratung im Trauerfall: Das Freisinger Bestattungshaus steht Ihnen zuverlässig zur Seite

Meist kommen Todesfälle völlig unerwartet und stellen die Angehörigen plötzlich vor eine ungewohnte Herausforderung. Doch selbst spätabends steht Oliver Wolfhard mit seinem Team vom „Freisinger Bestattungshaus“ bereit. „Es kommt durchaus vor, dass um 22 Uhr noch eine Abholung ansteht“, erinnert sich Wolfhard an einen kürzlichen Fall. „Da bekamen wir den Anruf, dass jemand gerade verstorben sei.“ Anders als bei vielen anderen Bestattungsunternehmen beginnt für Wolfhard die persönliche und auf die Kundenwünsche abgestimmte Betreuung bereits hier: „Bei uns entscheidet allein die Kundin oder der Kunde, wann die Abholung stattfinden soll, und nicht der Terminplan des Bestattungsunternehmens.“ Manche wollen, dass der Verstorbene sofort abgeholt wird, andere wollen ihn die Nacht über noch zu Hause behalten, um Abschied zu nehmen: „Manchmal ist das für die Angehörigen einfach wichtig.“ Entsprechend steht das Team des Freisinger Bestattungshauses rund um die Uhr zur Verfügung. „Wir fahren dann auch gerne hin und bahren den Verstorbenen im Bett oder im Sarg zu Hause auf, wenn es gewünscht ist.“

Die Nähe zu den Menschen liegt Oliver Wolfhard und seinem Team sehr am Herzen. So hat sich das Freisinger Bestattungshaus bewusst gegen verhängte Fenster, düstere Räume und schwere Vorhänge entschieden: „Wir wollen offen und transparent auftreten, auch in Bezug auf die Geschäftsräume.“ Die wirken hell und freundlich und bauen Berührungsängste ab. „Das Ganze ist ja schon traurig genug, da wollen wir für das Gespräch eine nicht zu depressive Atmosphäre schaffen. Wer bei uns am Tisch sitzt, schaut auf einen schönen Wald, damit man einen Blick in die Ferne hat und nicht auf eine dunkle Wand.“

Klassische Erdbestattung oder moderne Sonderformen – alles ist möglich

Herbert Sachs, Anna Felsl und Oliver Wolfhard erfüllen gerne klassische, aber auch ungewöhnliche Bestattungswünsche. © Freisinger Bestattungshaus

Seit der Gründung des Freisinger Bestattungshauses Anfang 2022 kann Oliver Wolfhard auf sein kompetentes Team vertrauen, welches in dieser Form schon sehr lange unter einem anderen Namen zusammenarbeitete. Der als „Wimmer Done“ in Stadt und Landkreis bekannte ehemalige Bestatter im Ruhestand und Gesellschafter des Unternehmens Anton Wimmer hilft noch gerne mit Tipps und Anekdoten aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen langjährige Berufserfahrung mit und kennen sich mit den örtlichen Gegebenheiten, den Eigenheiten der Friedhöfe und den hiesigen Bräuchen aus. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie hier tief verwurzelt sind und die Stadt Freising und Umgebung als ihre Heimat bezeichnen. „Wir verbinden das Traditionelle mit dem Modernen. Wer will, bekommt die ganz klassische Erdbestattung oder Feuerbestattung, aber wir erfüllen auch besondere Wünsche. Zum Beispiel wenn die Angehörigen den Sarg selbst tragen wollen oder am Grab Luftballons steigen lassen wollen.“ Nicht einmal die Kirche ist als Ort für die Trauerzeremonie gesetzt. „Wir hatten auch schon eine Trauerfeier mit einer Urne in einem schönen Festsaal oder sogar im Staudensichtungsgarten Weihenstephan. Auch bemalten schon Angehörige den Sarg oder die Urne selbst. Solange alles im rechtlichen Rahmen machbar ist, verwirklichen wir gerne solche Sonderformen.“

Selbst nach der Bestattung hält Oliver Wolfhard gerne den Kontakt zu Angehörigen: „Ich telefoniere öfters mit ehemaligen Kunden. Man lernt sich in den persönlichen Gesprächen doch oft etwas näher kennen. Wir vermitteln auch gerne an Selbsthilfegruppen in Freising weiter, wenn die Trauernden im Nachgang Hilfe brauchen, um alles zu verarbeiten.“ Menschlichkeit und Anteilnahme sind für Wolfhard und sein Team eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie Regionalität und Nachhaltigkeit: „Wir haben regionale Lieferanten und regionale Dienstleister, unter anderem für Blumenschmuck und Trauerdrucksachen. Sogar unsere Särge kommen aus der Region.“

Ausbildung als Bestattungsfachkraft

„Wir bilden auch aus, um den Nachwuchs zu fördern“, denn der Beruf als Bestattungsfachkraft wird mit Sicherheit nicht aussterben, solange es Menschen gibt. Auch die Zukunftschancen sind gut, denn Bestattungsfachkräfte werden immer gesucht. Was angehende Auszubildende mitbringen sollten: Empathie, Zuverlässigkeit und keine Berührungsängste – denn die meisten Azubis hatten vor Ausbildungsbeginn wohl noch keinen Kontakt mit toten Menschen. „Das Wichtigste aber ist, diesen Beruf zu leben.“

Bettina Friemel

Nachgefragt

Eine würdevolle Bestattung sowie die Entlastung der Angehörigen im Trauerprozess sind meine obersten Prioritäten.

Am Beruf der Bestatterin gefällt mir hauptsächlich die Abwechslung. Sei es der individuelle Ablauf der Trauergespräche, die Büroarbeiten sowie der respektvolle Umgang mit den Verstorbenen. Das Erfüllende ist die Dankbarkeit, die ich oftmals von den Angehörigen erhalte. Im „Freisinger Bestattungshaus“ schätze ich besonders, dass mir in meinem jungen Alter so viel Verantwortung übertragen und ein großes Vertrauen geschenkt wird.

Mir ist Nähe zu den Menschen wichtig. Um Angehörige von Verstorbenen in einer schweren Zeit zu unterstützen ist Empathie sehr wichtig. Jeder braucht eine andere Art von Zuspruch. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Denn erstens habe ich einen Superchef. Zweitens ist das Team einwandfrei, und drittens haben wir einen hundertprozentigen Zusammenhalt.

Fakten & Kontakt

Gründungsjahr : 2022

: 2022 Mitarbeiter : 14

: 14 Berufserfahrung aller Mitarbeiter insgesamt: 190 Jahre

aller Mitarbeiter insgesamt: 190 Jahre Angebotene Bestattungsarten : Erd-, Feuer- und Seebestattung sowie Sonderformen wie Naturbestattung und Diamantbestattung, Bestattungsvorsorge, Erledigung aller Formalitäten

: Erd-, Feuer- und Seebestattung sowie Sonderformen wie Naturbestattung und Diamantbestattung, Bestattungsvorsorge, Erledigung aller Formalitäten Philosophie: Regionalität und Nachhaltigkeit durch Lieferanten und Dienstleister aus der Region Freising

Freisinger Bestattungshaus

Wippenhauser Straße 1

85354 Freising

Tel. 08161 / 910 47 14

E-Mail: info@freisinger-bestattungshaus.de

Web: www.freisinger-bestattungshaus.de

