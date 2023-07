9 – 10 Uhr: FSHA Fink Hörakustik

Teilen

Hereinspaziert: Die Freisinger Hörakustik ist ein Ort zum Wohlfühlen. © Marc Finkmann

Wo Kunden Gehör finden: Die Mitarbeiter der Freisinger Hörakustik beraten freundlich und fachkundig bei allen Fragen rund ums das Gehör.

Wenn Hörakustik-Meister Andreas Fink frühmorgens sein Fachgeschäft für Hörsysteme und Zubehör in der Oberen Hauptstraße betritt, weiß er, dass ein abwechslungsreicher Arbeitstag vor ihm liegt. „Ich mag die Mischung aus Kundengesprächen, medizinischen Aspekten und Handwerk“, sagt der Inhaber der Freisinger Hörakustik. „Ein klassischer Bürojob wäre nichts für mich.“ Zu Andreas Fink kommen Menschen, deren Hörleistung nachlässt oder die mit ihrem aktuellen Hörsystem unzufrieden sind. Der Hörakustik-Meister sowie seine beiden Angestellten, welche ebenfalls ausgebildete Hörakustiker sind, nehmen sich viel Zeit für ihre Kunden.

Mehr Informationen

Ein Hörtest zeigt, wie es um das Gehör des Kunden steht. In einem ausführlichen Gespräch werden anschließend die Kundenwünsche ermittelt. Das ist wichtig, denn nicht jedes Hörsystem passt zu jedem Grad des Hörverlusts. „Manche Kunden kommen mit ganz konkreten Vorstellungen, wollen zum Beispiel ein fast unsichtbares, individuell angefertigtes Mini-Hörsystem“, berichtet der Experte. „Ein solches Gerät ist aber nicht immer sinnvoll, etwa bei starkem Hörverlust.“ Für Andreas Fink und seine beiden Mitarbeitenden ist es eine Herzensangelegenheit, ihren Kunden nicht einfach die teuerste Lösung zu verkaufen, sondern das perfekte Hörsystem für die individuellen Wünsche und Anforderungen zu finden. Ihr Erfolgsgeheimnis für vollste Kundenzufriedenheit: „Wir sprechen Empfehlungen aus und raten auch mal ab, wenn das vom Kunden favorisierte Hörsystem nicht geeignet sein sollte.“

Freisings einziges inhabergeführtes Fachgeschäft für Hörsysteme

In entspannter Atmosphäre werden Kunden bestens beraten. © Marc Finkmann

Zwischen 5 und 15 Kunden kommen pro Tag in die Freisinger Hörakustik. Um sich für jeden von ihnen ausreichend Zeit nehmen zu können, bitten Andreas Fink und seine Mitarbeitenden um eine vorherige Terminabsprache per Telefon oder E-Mail. Je nach Kundenanliegen dauert ein Termin mal nur zehn Minuten, mal eine ganze Stunde. Während ein einfacher Servicetermin von den Profis zügig erledigt wird, nimmt ein ausführlicher Ersttermin natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch. Nach dem anfänglichen Hörtest und einem eingehenden Beratungsgespräch bekommt der Kunde das für ihn passende Hörsystem zur Ausprobe, das er dann zu Hause testen darf. Meist sind vier bis sechs Folgetermine nötig, bis die perfekte Lösung gefunden ist. Andreas Fink ist stolz, seinen Kunden eine solch engmaschige Betreuung sowie eine ausführliche Beratung bieten zu können: „Wir sind das einzige inhabergeführte Fachgeschäft für Hörsysteme in Freising. Bei uns haben Kunden langfristig denselben Ansprechpartner, der sich um alle Anliegen kümmert und der weiß, wie es um dessen Hörvermögen steht.“

Neben Kundenterminen und den Abrechnungen mit den Krankenkassen gehören regelmäßige Schulungen zum Arbeitsalltag der professionellen Hörakustiker, wie Andreas Fink verrät: „Meine Mitarbeiter und ich bilden uns laufend weiter, um auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können.“ Bemerkenswert sei, dass die Kunden der Freisinger Hörakustik immer jünger würden. „Früher kamen die Menschen typischerweise mit Anfang 70 zu mir, heute sind viele erst Anfang 50 – teilweise sogar noch jünger.“ Als einen möglichen Grund für diese Entwicklung nennt der Hörakustik-Meister das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung. Viele informieren sich vorab im Internet und machen beispielsweise einen Online-Hörtest, wie ihn auch Andreas Fink auf seiner Webseite www.akustik-freising.de anbietet. Ein Trend, den der Fachmann begrüßt: „Je früher sich die Menschen mit ihrem Gehör auseinandersetzen, desto eher kann ihnen geholfen werden.“ Seit diesem Jahr kümmern sich die Gehörakustiker auch mit jeder Menge Fachwissen und Feingefühl um die Ohren der Kleinen: Im zertifizierten Kinderhörzentrum der Freisinger Hörakustik können Kids mit Hörminderung auf spielerische, kindgerechte Weise ihr Gehör testen lassen. Mitarbeiterin Barbara Peis hat eine Fortbildung zur Pädakustikerin an der Audio-Med-Akademie gemacht und steht besorgten Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

Gehörschutz für verschiedene Anwendungsbereiche

Die Freisinger Hörakustik bietet Hörsysteme für Groß und Klein. © Marc Finkmann

Zum Leistungsspektrum der Freisinger Hörakustik gehören aber nicht nur Hörlösungen für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Für Musikliebhaber sind beispielsweise bei In-Ear-Kopfhörern Maßanfertigungen in unterschiedlichen, transparent gestalteten Preisklassen erhältlich. Das Fachgeschäft bietet darüber hinaus praktischen Universalgehörschutz für verschiedene Anwendungsbereiche sowie maßgefertigten Gehörschutz, etwa als Profigehörschutz für den Lärmarbeitsplatz, für professionelle Musiker, passionierte Konzertgänger, ambitionierte Schwimmer oder Menschen, die ganz einfach das nächtliche Schnarchen ihres Partners ausblenden möchten. Auch sie erhalten in der Freisinger Hörakustik eine fachkundige Beratung und eine individuelle Lösung für ihre Bedürfnisse – damit das Gehör möglichst lange gesund bleibt. (Natalie Decker)

Nachgefragt

Seit 1,5 Jahren bin ich in der inhabergeführten Freisinger Hörakustik tätig. Ich schätze den persönlichen Kontakt mit den Kunden und freue mich, wenn sie sich rundum gut beraten fühlen. Hier wird meine Arbeit wertgeschätzt – ganz ohne Druck und Stress. Das motiviert mich und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.

Nachdem meine Frau bereits gute Erfahrungen mit der Freisinger Hörakustik gemacht hatte, bin auch ich dorthin gegangen. Ich habe mich für ein Hörsystem vom Hersteller Bernafon entschieden, obwohl mich Herr Fink darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch eine günstigere Lösung möglich gewesen wäre. Ich habe Herrn Fink als menschlich sehr angenehm und empathisch empfunden und kann die Freisinger Hörakustik uneingeschränkt weiterempfehlen.

Schon seit drei Jahren bin ich sehr glücklich mit dem Hörgerät, das mir Herr Fink empfohlen hat. Ich wurde in der Freisinger Hörakustik herzlich aufgenommen und gut aufgeklärt. Mein Wunschgerät durfte ich mehrere Wochen lang testen und bin gut damit zurechtgekommen. Inzwischen habe ich das Geschäft meinen Bekannten empfohlen, die ebenfalls sehr zufrieden sind.

Fakten und Kontakt

Eröffnung: Juli 2018

Juli 2018 Firmenleitung: Hörakustik-Meister Andreas Fink

Hörakustik-Meister Andreas Fink Mitarbeitende: 2

2 Leistungen: alles rund ums Thema Hören, Beratung, Service, Hörtest, Anpassung

alles rund ums Thema Hören, Beratung, Service, Hörtest, Anpassung Leitbild: inhabergeführt, professionell, transparent

Freisinger Hörakustik

Obere Hauptstraße 49

85354 Freising

Tel.: 08161 / 936 22 40

Web: www.akustik-freising.de

Zurück zur Übersichtsseite