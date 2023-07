14 bis 15 Uhr: Die Pflege-Bayern

Da sein ist oft das Wichtigste im Alltag vieler Seniorinnen und Senioren. © Pflege Bayern

Engagiert und mit Herz vor Ort: Die Pflege-Bayern sorgt für die perfekte häusliche 24-Stunden-Betreuung.

Um 14 Uhr ist bei vielen Pflegekräften und Haushaltshilfen der Pflege-Bayern eine wohlverdiente Verschnaufpause angesagt. Bis dahin wurden die Pflegebedürftigen bereits gewaschen, angezogen, für den Tag bereit gemacht und mit dem Frühstück versorgt. Viele haben am Vormittag Termine, zu denen sie von den Pflegekräften begleitet werden. Nach dem gemeinsamen Kochen und Mittagessen legen sich die meisten Pflegebedürftigen für ein kleines Mittagsschläfchen aufs Ohr. Dann haben die Pflegekräfte endlich ein bisschen Zeit für sich. Täglich zwei Stunden am Stück hat jede Kraft vertraglich geregelt eine Pause, um eigenen Dingen nachzugehen und sich zu erholen. Darauf achten Michael Guttner, Stefan Hohlenburger und ihr Team von der Pflege-Bayern sehr genau, denn die Pflegearbeit wird äußerst wertgeschätzt.

„Wir sind kein klassischer Pflegedienst“, betont Michael Heß, Regionalmanager bei Pflege-Bayern. Die vermittelten Pflegekräfte schauen nicht nur mehrmals am Tag kurz vorbei, sondern sind den ganzen Tag da und unterstützen bei der Grundpflege. Dazu gehören die Haushaltsführung, die Ernährung, das Kochen, die Körperpflege und die Mobilität. Außerdem sind sie die helfende Hand bei alltäglichen Aktivitäten. „Unsere Kräfte kommen aus dem EU-Ausland, aus Rumänien, Polen, Bulgarien, Kroatien. Sie ziehen bei den Seniorinnen und Senioren mit ein, damit der Alltag zu Hause wieder funktioniert.“ Der große Vorteil der 24-Stunden-Betreuung im Vergleich zur ambulanten Pflege: „Wir können auf die individuellen Bedürfnisse eingehen.“ Denn die Pflegebedürftigen haben ihren eigenen Tagesablauf, an den sich die jeweilige Pflegekraft anpasst. Obendrein läuft nicht jeder Tag gleich ab, dann kann individuell auf die Situation und Befindlichkeiten reagiert werden.

In 4 Schritten zur optimalen Betreuung

Wer seine Familienangehörigen rund um die Uhr in guten Händen versorgt wissen will, verzweifelt oft an langatmigen Informationen und umständlichen Anträgen. Bei der Pflege-Bayern kommen Sie hingegen schon in 4 Schritten zur optimalen Pflegekraft, denn Michael Heß und sein Team wollen schnell, unkompliziert und kompetent helfen:

Per E-Mail, telefonisch oder durch Ausfüllen der Beratungsanfrage wird die Anfrage zur Betreuung gestellt. Daraufhin folgt ein persönliches Betreuungsgespräch. Das große Plus bei Pflege-Bayern: Durch die persönliche Beratung kann das Betreuungskonzept individuell abgestimmt werden. Anschließend wird eine geeignete Betreuungskraft ausgewählt. Wer passt zu wem? Welche Persönlichkeiten harmonieren? So wird eine liebevolle Betreuung gewährleistet, schließlich verbringen beide viel Zeit miteinander. Und schon beginnt die Betreuung. Pflege-Bayern organisiert die Anreise der Pflegekraft und bleibt dauerhaft Ansprechpartner vor Ort.

Die Pflege-Bayern macht die Pflege im eigenen Zuhause möglich, berät aber auch in finanziellen Angelegenheiten und klärt über die 4-Säulen der Finanzierungsmöglichkeiten und Steuerentlastungen auf.

Geschäftsinhaber Stefan Hohlenburger und Michael Guttner © Pflege Bayern

Selbstbestimmt und mit mehr Lebensqualität zuhause

Die Pflegekräfte arbeiten selbstverständlich nicht 24 Stunden am Tag. Regelmäßige Pausen sind sogar Vorschrift. Dennoch sind sie, durch die Unterbringung vor Ort da, falls gerade Hilfe benötigt wird. „Es ist einfach jemand im Haus. Das ist ein riesen Vorteil, wenn mitten in der Nacht etwas passiert.“ Das beruhigt sowohl die Angehörigen als auch die Pflegebedürftigen enorm, weiß Michael Heß. Dadurch können Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich zu Hause bleiben und ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen, statt komplett in ein Heim zu ziehen.

Ein wichtiger Punkt für alle Angehörigen: Die Vermittlung von Pflegekräften über die Pflege-Bayern ist zu 100 Prozent legal und kompetent. „Wir haben viele Kräfte die schon lange in der Pflege sind, dadurch viele Situationen kennen gelernt haben und dementsprechend viel Erfahrung mitbringen. In Deutschland gibt es momentan etwa 600.000 Pflegekräfte aus dem Ausland. Davon haben nur etwa 60.000 einen Vertrag, wie wir das haben. Unsere Pflegekräfte sind angestellt und sozialversichert. Wir achten sehr drauf, dass das alles ordentlich läuft und die Kräfte auf die Einsätze gut vorbereitet werden.“ Alle haben gültige Arbeitspapiere, zahlen Steuern und sind krankenversichert. Der Einsatz in Deutschland ist mit dem europäischen Entsendegesetz (A1) gesetzlich geregelt. Gerne steht das Team der Pflege-Bayern für eine kostenlose und umfangreiche Beratung zur Verfügung. Bettina Friemel

Nachgefragt

Besonders in diesen Zeiten ist Erreichbarkeit und Verständnis nichts Selbstverständliches. Das Team von Pflege Bayern hat unser volles Vertrauen!

Bereits nach der ausführlichen und kompetenten Beratung, haben wir uns sofort gut aufgehoben gefühlt! Freundlich, kompetent, gutes und geschultes Pflegepersonal und immer für uns zu erreichen! Das nennen wir Betreuung!

Unsere Betreuungskraft war für uns die gute Seele und ein Engel. Alles im Haushalt wurde mehr als perfekt erledigt. Wir würden alles wieder über Damian Wagner lösen und unsere Barbara ist ein Teil der Familie geworden.

Pflege Bayern hat uns perfekt beraten und mit viel Zeiteinsatz alle beteiligten Personen in unserem Haushalt befragt. Das realistische Bild der Möglichkeiten hat uns die Entscheidungen erheblich erleichtert. Vielen Dank dafür!

Fakten & Kontakt

Gründung: 2017

2017 Regionalmanager: Michael Heß

Michael Heß Geschäftsinhaber: Stefan Hohlenburger und Michael Guttner

Stefan Hohlenburger und Michael Guttner Leistungen:

- rund 120 betreute Familien im Münchner Norden

- über 400 betreute Familien deutschlandweit durch kompetente Lizenzpartner vor Ort

- Kooperation mit elf Pflegekraft-Agenturen im EU-Ausland

Pflege-Bayern, Freising

Michael Heß

Brunnenstraße 9

85777 Fahrenzhausen

Tel. 08131/6329107

Mobil: 0174/8544440

E-Mail: kontakt@pflege-bayern.de

Web: www.pflege-bayern.de

