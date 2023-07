10 bis 11 Uhr: Sainer Friseure

Das Team von Sainer Friseure freut sich über Unterstützung. © Sainer Friseure

Mit Herzlichkeit zum perfekten Haarschnitt: Mit Sainer Friseure sind Sie immer top gestylt.

In Freising ist der Friseur Sainer längst stadtbekannt. „Wir sind einfach der coolste Salon, und da sind wir stolz drauf“, lacht Top Stylistin Felisha. In den 50 Jahren, seit Jakob Sainer den Frisiersalon Langer an der Oberen Domberggasse übernommen hat, war bestimmt jeder schon einmal hier, um die Haarpracht in Form bringen zu lassen. Heute führen seine Töchter Alex und Simone den Salon erfolgreich weiter. Von morgens bis abends wird geschnitten, gefärbt, geföhnt – und natürlich auch immer ein kleiner Ratsch mit der Kundschaft gehalten. Um 10 Uhr hat Felisha bereits zwei Kundinnen glücklich gemacht. „Kurz vor der vollen Stunde wird’s immer ein bisschen ruhiger. Und dann kommt der nächste Schwung“, liebt sie die Abwechslung in ihrem Job. Im Sommer sind die Vormittagstermine besonders beliebt, da ist es noch nicht so heiß.

Mehr Infos zum Salon

Seit sechs Jahren arbeitet Felisha jetzt schon bei Sainer, „mein erster Salon, in dem ich so lange bin“. Durch fast 30 Jahre Berufserfahrung war sie schon in einigen Unternehmen angestellt, doch nirgends waren Arbeitsklima und Geschäftsführung so toll wie bei Sainer. „Jeder Einzelne darf so sein, wie er ist und darf sich ausleben.“ Anders als in anderen Salons darf auch jeder seine eigenen Techniken anwenden: „Wir haben unheimlich viele Freiheiten. Das ist hier sogar sehr erwünscht. Das genießen wir alle sehr.“ Auch abseits der Arbeit wächst das Team durch gemeinsame Aktivitäten wie Volksfestbesuche und Weihnachtsfeiern enger zusammen: „Einmal im Jahr fahren wir alle zusammen in den Urlaub an den Gardasee. Da geht’s uns drei Tage lang von morgens bis abends sehr gut.“ Dass so eine Team-Reise nicht selbstverständlich ist, weiß Felisha: „Das ist ein absolutes Ausnahme-Zuckerl.“ So werden aus Kollegen schnell Freunde, die jeden Tag gerne zusammenarbeiten. „Ich hatte noch nie so gute Chefs. Die haben immer ein offenes Ohr und sind gut drauf.“

Im modern eingerichteten Salon entstehen jeden Tag kreative Haarschnitte nach aktuellen Frisuren-Trends. © Sainer Friseure

Was die 43-Jährige zum Haareschneiden gebracht hat: „Mich hat das Kreative und der Umgang mit den verschiedensten Menschen gereizt. Ich kann mich den ganzen Tag unterhalten, bin immer gut drauf und kann auch mit den schwierigsten Kunden gut umgehen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man Kunden zufriedenstellen kann. Das Tolle an unserem Handwerk ist: Du kriegst sofort ein Feedback und siehst, der Kunde ist zufrieden und glücklich.“ Und das erlebt die Friseurin mehrmals jeden Tag – immer wieder ein schönes Gefühl.

Arbeiten bei Sainer Friseure

Das Sainer Friseure Team freut sich über ausgebildete Friseurinnen und Friseure als Unterstützung. Auch Auszubildende sind herzlich willkommen, um in angenehmem Arbeitsklima, unter fairen Bedingungen und mit ganz viel Spaß die Ausbildung zu absolvieren. In den drei Jahren werden die handwerklichen Basics vermittelt, doch es geht nicht nur ums Haare schneiden: „Man lernt den Umgang mit dem Kunden, wie gehe ich mit den Köpfen um, wie analysiere ich, welche Schnitttechniken ich verwenden muss, wie setze ich die Farben zusammen.“ Auch nach der Ausbildung empfiehlt Felisha einmal im Jahr eine gute Schulung, „um sich in Coloration, Färbetechniken oder Verkaufstechniken fortzubilden“. Außerdem folgt dann die Spezialisierung. „Mir kann keine Locke gefährlich werden“, die Lockenspezialistin hat sich die perfekte Schnitttechnik angeeignet. Die wird nicht in jedem Salon angeboten und beschert Felisha ständig neue Stammkundschaft. „Strähnchen-Techniken und Blond mache ich auch sehr gerne.“ Voraussetzungen für den Friseurberuf: Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Ausdauer, Kreativität und ein bisschen Talent für gerade Linien und Farben.

Hier geht‘s zur Karriereseite

Lockenköpfe sind bei Top Stylistin Felisha in den besten Händen. © Sainer Friseure

„Nachdem ich die Einzige bin, die Bräute hochsteckt und schminkt, berührt es mich immer sehr, wenn man dann ein Hochzeitsfoto von der Braut geschickt bekommt“, freut sich Felisha über jedes Dankeschön. „Meine Frisur und mein Make-up wird sie wahrscheinlich ein Leben lang auf dem Hochzeitsfoto sehen.“ Schön sind auch die Momente, wenn sie älteren Kundinnen einen neuen Look verpassen darf. „Eine davon hat vorher immer langweilige Strähnchen in Blond gehabt, und jetzt hat sie einen grauen Irokesen und sagt: Endlich sieht sie so aus, wie sie sich schon immer fühlt.“ Diese kleinen Begegnungen möchte Felisha auf keinen Fall missen.(Bettina Friemel)

Nachgefragt

Jeder Tag hält neue, überraschende und herausfordernde Aufgaben und Ereignisse für mich bereit. Wir arbeiten hier in einer lockeren und entspannten Atmosphäre zwischen Kollegen und Kunden, mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Wir bekommen jeden Tag Anerkennung und immer gleich Feedback. Für den Beruf sollte man kontaktfreudig, aufgeschlossen, teamfähig und fingerfertig sein.

Ich liebe die Konversationen mit den Kunden und die Typveränderungen. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Alltag, arbeite in einem sehr angenehmen Arbeitsklima und habe eine sehr nette Kundschaft. Wir arbeiten alle gut zusammen und helfen uns gegenseitig. Nach der Ausbildung hat man viele Möglichkeiten: Man kann Friseurmeisterin, Visagistin oder Kosmetikerin werden.

Mir macht die Abwechslung unserer Aufgaben, der Kontakt mit den Kunden, deren Wertschätzung und die Arbeit im Team besonders Spaß. Wir können hier frei und selbstständig arbeiten, im Team herrscht große Hilfsbereitschaft. Und die meisten Kunden sind sehr nett und schätzen uns sehr.

In Freising ist der Friseur Sainer stadtbekannt. © Sainer Friseure

Fakten und Kontakt

Gründungsjahr: 1973

1973 Mitarbeiter: 20

20 Stellenangebote:

Friseur:in (m/w/d)

Auszubildende (m/w/d)

Die Freisinger Salons Sainer Friseure und Tim & Sainer sind die Anlaufstelle für alle, die ihr Haar gern in professionelle Hände geben und zugleich Wert auf eine sympathisch-authentische Atmosphäre legen. Sainer Friseure feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Der Salon Tim & Sainer wurde 2015 eröffnet.

Sainer Friseure

Obere Domberggasse 15

85354 Freising

Telefon: 08161 - 3904

E-Mail: info@friseursainer.de

Web: www.friseursainer.de