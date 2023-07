Nachgefragt

12 bis 13 Uhr: SchmuckDepot NewLine

Nach dem Umbau präsentiert sich das SchmuckDepot NewLine größer, heller und freundlicher. © SchmuckDepot NewLine

Riesige Auswahl bei Freisings Traditionsjuwelier: Im SchmuckDepot NewLine warten Schätze darauf, entdeckt zu werden.

Während das Mittagsläuten erklingt, Schulkinder auf dem Heimweg sind und Geschäftsleute zum Businesslunch aufbrechen, sind die Mitarbeiter im SchmuckDepot NewLine weiterhin für ihre Kunden da. Denn das traditionsreiche Juweliergeschäft in der Johann-Braun-Straße hat montags bis freitags durchgehend von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Juni bis Ferienende bis 14:00 Uhr) geöffnet. „Einige Kunden nutzen ihre Mittagspause, um bei uns einzukaufen – zum Beispiel ein schönes Geburtstagsgeschenk“, weiß Inhaber Richard Horwath. Seit dem aufwendigen Umbau im Frühjahr präsentiert sich das SchmuckDepot NewLine mit einem völlig neuen Gesicht. Die Ausstellungsfläche wurde vergrößert, es gibt neue Marken und Schmuckstücke zu entdecken. Darüber hinaus wirken die Räumlichkeiten nun heller und freundlicher. „Da wir vor unserem Umbau einen großen Räumungsverkauf veranstaltet haben, haben manche Freisinger fälschlicherweise gedacht, wir hätten zugemacht“, berichtet der Schmuckexperte. „Aber wir sind noch da – und zwar schöner und besser als jemals zuvor.“

Hell und freundlich: die neuen Räume des SchmuckDepots NewLine © SchmuckDepot NewLine

Das SchmuckDepot NewLine ist eine Institution in Freising. Seit 33 Jahren gibt es das Schmuck- und Uhrenfachgeschäft in der Johann-Braun-Straße nun schon. Richard Horwath erinnert sich: „Damals sind wir mit einem revolutionären Konzept gestartet. Wir haben auf eine prominente Innenstadtlage verzichtet und uns stattdessen bewusst für einen Standort in Randlage entschieden. Durch die gesparten Kosten können wir unserer Kundschaft ein günstiges Preisniveau anbieten.“ Der hauseigene Großhandel ermöglicht es, auch heute noch, große Stückzahlen einzukaufen und die Ersparnisse an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben.

Exklusive Uhrenkollektion mit Freisinger Motiven

Die Holzuhren-Kollektion mit Freisinger Motiven erfreut sich großer Beliebtheit. © SchmuckDepot NewLine

Vom silbernen Armbändchen bis zum brillantbesetzten Collier: Schmuckliebhaber finden hier hochwertige Stücke in allen Preisklassen. Dabei versteht sich das Geschäft als All-Service-Juwelier: Angeboten werden auch Dienstleistungen wie Reparaturen, Batteriewechsel und Gravuren. Um etwaige Sonderwünsche erfüllen zu können, arbeiten Richard Horwath und sein Team mit einem Goldschmied und einem Uhrmacher zusammen. Apropos Uhren: Ein echtes Highlight ist die exklusive Holzwatch-Kollektion mit Freisinger Motiven wie dem Weihenstephaner Berg, der Mariensäule und dem Wappentier, einem Braunbären. „Unsere Uhren mit Freising-Motiven passen toll zur Tracht und sind perfekte Begleiter für einen Besuch auf der Dult“, empfiehlt Richard Horwath. Trendige Uhrenmarken wie Maserati, Boccia, Citizen und viele weitere komplettieren den Auftritt als Vollsortimenter im Uhren- bzw. Schmuckbereich.

Hochwertiger Goldschmuck wie dieses Gliederarmband ist im SchmuckDepot NewLine erhältlich. © SchmuckDepot NewLine

Wer von funkelnden Ohrsteckern oder zarten Creolen träumt, aber noch keine Ohrlöcher hat, sollte unbedingt im SchmuckDepot NewLine vorbeischauen. „Wir sind Freisings Ohrlochstechzentrale – etwa 700 Ohrlöcher werden bei uns pro Jahr gestochen“,

berichtet der Inhaber. Die gute alte Ohrlochpistole hat allerdings ausgedient. Stattdessen kommt ein modernes System zum Einsatz, das den sterilen Stecker vergleichsweise schmerzarm durch das Ohrläppchen drückt. Diese Methode kann bereits bei Kindern ab ca. einem Jahr angewendet werden – nach Rücksprache auch bei noch jüngeren Kindern.

3000 Trauring-Muster auf Lager

Als größter Trauringhändler im Landkreis bietet das SchmuckDepot NewLine eine riesige Auswahl für alle Liebes- und Hochzeitspaare. Etwa 500 Verlobungsring-Muster sind permanent vorrätig, bei den Trauringen sind es sogar 3000 Muster. Aktuell beobachtet der Schmuckexperte einen Trend zum amerikanischen System: „Der Verlobungsring wird immer wichtiger und auch wertiger. Er wird nur von der Frau getragen.“ Die Trauringe dürften dagegen bei vielen Paaren gerne etwas schlichter ausfallen. Gefragt seien derzeit vor allem schmale Modelle mit klaren Linien, erläutert Richard Horwath. Gut zu wissen: Auch in der Landshuter Filiale, im City Juwelier NewLine im CCL, wartet die gleiche große Auswahl an hochwertigem Echtschmuck auf Schmuckliebhaber.

Altgoldankauf und kostenlose Begutachtung

Doch nicht nur, wer Schmuck kaufen möchte, ist im SchmuckDepot NewLine goldrichtig. Auch wer Altgold veräußern will, kann sich vertrauensvoll an Richard Horwath wenden: „Derzeit erleben wir den höchsten Goldkurs aller Zeiten. Die Gelegenheit ist also günstig, Erbstücke oder aus der Mode geratenen Goldschmuck zu verkaufen. Wir bemühen uns stets, für unsere Kunden den besten Preis zu erlangen.“ Das bedeutet: Entweder wird der Altmetallpreis berechnet oder es wird versucht, bei Auktionen einen besseren Preis zu erzielen. Dank seiner jahrelangen Erfahrung erkennt Richard Horwath seltene, wertvolle Preziosen und kann bei Bedarf einen Kunsthändler vermitteln. Die Preisschätzung ist für den Kunden kostenlos. Natalie Decker

Nachgefragt

Meine Frau und ich haben im SchmuckDepot NewLine unsere Trauringe gefunden. Nachdem ich vorher schon den Verlobungsring für meine Zukünftige dort gekauft hatte, war es für uns absolut richtig, dort auch die Trauringe zu holen. Die freundliche und kompetente Beratung, wie auch die schier riesige Auswahl an Modellen, hat uns überzeugt. Wir empfehlen das Geschäft in Freising.

Nach langer Suche habe ich dieses Geschäft gefunden, das auch bei jüngeren Kindern Ohrlöcher sticht. Der professionelle Umgang mit dem Kind und die einfühlsame Ansprache nahmen meiner Kleinen alle Angst. Sie hüpfte schon zwei Minuten später voller Freude durch den Laden. Herzlichen Dank an die Angestellten.

Ich bin bereits seit über 20 Jahren treuer Kunde des SchmuckDepots NewLine in Freising. Sehr angetan bin ich von der Möglichkeit, dass Reparaturen – auch kleinere Arbeiten – preiswert und schnell zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt werden können. Der Kunde wird mit großer Fachkompetenz und viel Wissen betreut. Bei Beratung und Verkauf wird man immer von freundlichem und fachlich versiertem Personal bedient.

Fakten & Kontakt

Inhaber: Richard Horwath

Richard Horwath Leistungen: Echtschmuck aus Gold und Silber, Trauringe, Verlobungsringe, Uhren, Gravuren, Reparaturen, Ohrlochstechen, Uhrband- und Batteriewechsel, Goldankauf, kostenlose Schmuckschätzung

SchmuckDepot NewLine

Johann-Braun-Str. 1

85354 Freising

Tel. 08161 / 210 60

Web: www.schmuckdepot-newline.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9:30 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Juni bis Ferienende bis 14:00 Uhr)

