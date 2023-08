Live-Events bei Schuhbauers Gaumengaudi

23 bis 24 Uhr: Schuhbauers Gaumengaudi

Von: Nina Dudek

Schuhbauers Gaumengaudi auf dem Freisinger Volksfest © Schuhbauers Gaumengaudi

Wo Bodenständigkeit auf Innovationsfreude trifft: Bei Schuhbauers Gaumengaudi auf dem Freisinger Volksfest wird zu später Stunde noch zünftig gefeiert.

Kurz vor Mitternacht kocht die Stimmung in der Weihenstephaner Berghütt’n auf dem Freisinger Volksfest noch einmal richtig hoch. Während die Gäste zu mitreißender Livemusik ihre Bierkrüge erheben, dreht Wirt Benedikt Schuhbauer eine letzte Runde durch die gemütliche Holzhütte. Geöffnet ist „Schuhbauers Gaumengaudi“ vom 1. bis zum 10. September, täglich von 11:30 bis 1 Uhr. „Zu vorgerückter Stunde wird bei uns ausgelassen gefeiert“, erzählt Benedikt Schuhbauer. „Für mich ist das eine gute Gelegenheit, mich mit unseren Gästen zu unterhalten und Feedback einzuholen. Machen wir alle glücklich? Können wir uns irgendwo noch verbessern?“

Kreative Köstlichkeiten

Die Weihenstephaner Berghütt’n zählt zu den kleineren Locations auf dem Freisinger Volksfest und bietet mit „Schuhbauers Gaumengaudi“ ein ganz besonderes Konzept. „Wir servieren traditionelle Volksfestküche, die einen Schritt weitergeht“, berichtet Benedikt Schuhbauer. Auf der Speisekarte stehen natürlich beliebte Klassiker wie resche Schweinshax‘n vom Freisinger Land Bio-Schwein, aber auch kreative Neuinterpretationen bayerischer Schmankerln. „Das klassische Giggerl wird bei uns zum Beispiel ein Backhendl von Marias Geflügelhof in Hohenwart mit Limonenmayo und Kartoffel-Avocado-Salat“, sagt der gelernte Koch und Metzgermeister. Ein weiteres kulinarisches Highlight, nicht nur für Vegetarier, sind die krossen Käsespätzle-Rollen mit Röstzwiebeln. Dabei werden die Käsespätzle portionsweise in Frühlingsrollenteig gebacken, was den intensiven Geschmack des alpenländischen Klassikers um eine knusprige Komponente erweitert. Zu diesen deftigen Wirtshaus-Gerichten schmeckt ein würziges Weihenstephaner Festbier. Seit 2007 steht die bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan als zuverlässiger Partner an der Seite der Wirtsfamilie Schuhbauer. „Wir haben ein ähnliches Qualitätsdenken und verfolgen einen ähnlichen Anspruch“, würdigt Benedikt Schuhbauer die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der ältesten Brauerei der Welt.

Auf den Tisch kommt ambitionierte Volksfestküche zu erschwinglichen Preisen..jpg © Schuhbauers Gaumengaudi

Fürs Freisinger Volksfest haben sich Benedikt Schuhbauer und sein Team in diesem Jahr einige besondere Highlights einfallen lassen. Montag, den 4. September ist ab 11 Uhr Seniorennachmittag. Für die Seniorengutscheine der Stadt Freising erhalten die Gäste nämlich ein kleines Upgrade: Anstatt des üblichen Giggerls gibt’s bei „Schuhbauers Gaumengaudi“ eine Viertel Ente samt Blaukraut und Kartoffelknödel und anschließend Kaffee und Kuchen. Am Donnerstag, den 7. September stehen dann die Kleinen im Mittelpunkt. Beim musikalischen Kindernachmittag wird ab 13 Uhr „The Voice of Freising” gesucht. Dabei können die Nachwuchssänger auf der Bühne beim Karaoke ihr Talent unter Beweis stellen und tolle Preise abstauben. Gut zu wissen: Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung und separater Reservierung möglich.



Die Weihenstephaner Berghütt‘n bietet im Innenbereich und im Biergarten jeweils Platz an 6er- und 7er-Tischen. Im großzügigen, teils überdachten Biergarten stehen darüber hinaus 10er-Tische zur Wahl. Zur Reservierung können preiswerte Getränke- und Essensmarken oder das 3-Gänge-Gaumengaudi-Menü gebucht werden. Das bodenständige Menü umfasst allerlei Deftiges vom Brett’l, verschiedene Schmankerl wie Tomahawk-Steak und Spinatknödel im Reind‘l und zum süßen Abschluss Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und Apfelmus – und das alles für erschwingliche 55 Euro pro Person. „Bei uns ist jeder willkommen, ob für ein mehrgängiges Menü oder einfach auf ein Bier und ein Essen“, betont Wirt Benedikt Schuhbauer.

In rustikalem Ambiente lässt es sich bei Schuhbauers Gaumengaudi wunderbar speisen und feiern..jpg © Schuhbauers Gaumengaudi

Live-Events bei Schuhbauers Gaumengaudi

Alle Weißwurst-Fans sollten sich den 8. September rot im Kalender anstreichen und am besten gleich einen Tisch reservieren. Denn am zweiten Volksfest-Freitag steigt bei Schuhbauers Gaumengaudi ab 11 Uhr die große Weißwurst-Party. Für ausgelassene Stimmung sorgen Da Franze und Saxndi. Zum Volksfest-Finale am 10. September geben sich dann d’BavaResi die Ehre. Ab 19:30 Uhr spielt das kreative Trio bekannte Hits von bayerischen Künstlern wie der Spider Murphy Gang, Nicki und Ringsgwandl auf seine ganz eigene, lustige Weise. Wer dabei sein möchte, sollte sich fix sein Ticket sichern. Dieses beinhaltet nicht nur den Eintritt mit festem Sitzplatz, sondern auch g’schmackige Leckereien wie Obazda und Wildschweinleberwurst auf dem Gaumengaudi-Brett’l. „Mein Team und ich freuen uns schon sehr auf das Freisinger Volksfest“, sagt Benedikt Schuhbauer. „Für uns ist das etwas ganz Besonderes und wir werden mit Leidenschaft vor Ort sein.“

Benedikt Schuhbauer leitet seit 2007 die Geschicke des traditionsreichen Kirchdorfer Familienbetriebs..jpg © Schuhbauers Gaumengaudi

Nachgefragt

Unsere Braumeister haben wieder ein süffiges Festbier gebraut, das mit einer leichten Hopfennote begeistert. In unserer neuen Weihenstephaner Berghütt’n werden ausschließlich Mass’n ausgeschenkt, wie es sich für ein Volksfest gehört. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Wirtsfamilie Schuhbauer und sind überzeugt, mit der neu gestalteten Hütte das Freisinger Volksfest aufwerten zu können.

Als Betriebsleiterin bin ich bei Schuhbauers für die Serviceabläufe, die Reservierungen, die Gästebetreuung und noch einiges mehr zuständig. Die Zusammenarbeit mit unserem jungen Team und unsere regionale Küche finde ich einfach wunderbar. Ich bin schon gespannt auf meinen zweiten Einsatz beim Freisinger Volksfest und hoffe auf viele interessante Begegnungen mit unseren Gästen.

Fakten & Kontakt

Schuhbauers KG

Sternstr. 20

85414 Kirchdorf

E-Mail: info@schuhbauers.de

Web: www.schuhbauers.de

