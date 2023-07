16 bis 17 Uhr: wbb – Weiterbildung und Umschulung

Teilen

Geschäftsführerinnen Lena Kuchler und Maren Lang © AlexeyTestov

Die Schule für Erwachsene: Weiterbildung und Umschulung an der wbb für bessere Karriere-Chancen

„Unser Unterricht endet spätestens um 16.30 Uhr“, dann kehrt für die beiden Geschäftsführerinnen Lena Kuchler und Maren Lang und ihr Team der wbb Akademie am späten Nachmittag langsam Ruhe ein. „Die wbb ist ein privater Bildungsträger, das heißt, wir sind eine Schule für Erwachsene“, stellt Lena Kuchler ihr Unternehmen „Wissen – Bildung & Beruf“ mit Standorten in Freising, Dachau, Erding und Ebersberg vor.

Entsprechend viel Wissen wurde den Tag über in den modern eingerichteten Schulungsräumen vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler wiederholen in den letzten Minuten des Kurses nochmal das Gelernte des Unterrichts, das wbb-Team nutzt die halbe Stunde nach Unterrichtsende für Vor- und Nachbereitung. „Das ist immer die Zeit, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal in sich gehen, den Tag Revue passieren lassen, Telefongespräche führen, ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten, Papierkram erledigen. Für uns ist zwischen 16 und 17 Uhr immer die Zeit zum Runterkommen“, denn pünktlich um 17 Uhr wird der Feierabend eingeläutet. „Das ist immer der gemütliche Ausklang des Tages.“

Impressionen von wbb – Weiterbildung und Umschulung Fotostrecke ansehen

Als Dienstleistungsunternehmen bietet die wbb ein breit gefächertes Angebot an kaufmännischen und sprachlichen Kursen: „Wir machen Weiterbildungen vor allem im kaufmännischen Bereich. Auch unsere Deutschkurse sind an all unseren Standorten sehr beliebt.“ Dort wird fachspezifisches Deutsch gelehrt. Lena Kuchler erklärt: „Wenn zum Beispiel jemand im Lager arbeitet und merkt, er muss noch die Fachbegriffe lernen, um sich mit den Kollegen besser zu verständigen, dann haben wir dafür das Modul ‚Lager mit Deutsch‘. Dort werden auch die Grundlagen für die Arbeit im Lager vermittelt.“ Mehrere solcher Module können sinnvoll zusammengestellt werden.

Selbiges bietet die wbb für Büro-Berufe an. Für jeden Bedarf hat die Akademie ein passendes Kursangebot: „Wir schulen auch Grundkompetenzen, falls jemand eine Ausbildung oder eine Umschulung beginnen möchte.“ Einen IHK-Abschluss in der Tasche haben die Teilnehmer einer sogenannten Teilqualifikation (TQ). Ein Tipp für Unternehmen in der Logistikbranche ist die TQ Berufskraftfahrer, die sogar den LKW-Führerschein beinhaltet.

Schulungen bis zu 100 Prozent gefördert

Die Finanzierung regelt sich in den meisten Fällen durch eine Kostenübernahme: „Unsere Angebote werden durch die Agentur für Arbeit oder den Arbeitgeberservice oder auch das Jobcenter gefördert. Deswegen ist es sowohl für Menschen, die eine Arbeit suchen, interessant, als auch für Menschen, die bereits in einem Beschäftigungsverhältnis sind.“

Die bessere Qualifikation der Angestellten bringt auch die Firmen voran: „Das ist unser Tipp an die Unternehmen, die Interesse daran haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortzubilden. Das kann helfen, gute Mitarbeiter zu binden.“ Bei kleinen Firmen werden die Schulungen bis zu 100 Prozent gefördert: „Solange die Angestellten bei uns in der Schule sind, wird der Arbeitsausfall ersetzt und die Schulung bezahlt.“ Das wbb-Team berät unkompliziert über die verschiedenen Möglichkeiten: „Wenn jemand Interesse hat, soll er sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns immer!“

Für detaillierte Fragen zu Rechtlichem und Finanziellem ist dann der Arbeitgeber-Service die richtige Anlaufstelle, denn dort fällt die Entscheidung über die Förderung. Lena Kuchler weiß aus eigener Erfahrung: „Die freuen sich ebenfalls über Anfragen von Unternehmen. Inzwischen gibt es neue Fördermöglichkeiten über das Qualifizierungschancengesetz, denn auch der Staat möchte in die Weiterbildung der Bevölkerung investieren.“

Top-Karriere-Chancen mit den Umschulungen der wbb

Zu den meistgebuchten Kursen zählen die Umschulungen im kaufmännischen Bereich, die in Teilzeit stattfinden: „Das eignet sich hervorragend für Eltern, die Karriere und Familie verbinden, ins Berufsleben zurückkehren oder jetzt mit Kindern einen neuen Job ausüben wollen.“ Äußerst gute Karrierechancen bietet die Umschulung zum Steuerfachangestellten: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben immer sofort einen tollen Job, können in Teilzeit arbeiten und verdienen sehr viel Geld.“ Ebenfalls beliebt sind die Umschulungen im Büromanagement: „Die Leute sind schwer gefragt auf dem Arbeitsmarkt.“ Einen persönlichen Tipp hat Lena Kuchler auch: E-Commerce – „denn alles, was den Online-Handel angeht, ist der Markt der Zukunft“. Bettina Friemel

Nachgefragt

Die wbb-Akademien bieten tolle praxisorientierte Modelle an, die wir nur weiterempfehlen können.

Der beste Lehrer, den ich je hatte, und die Qualität der Ausbildung ist am besten.

Die entspannte Atmosphäre und die interessante Art des Lernens durch Gespräche und Beispiele machen diese Schule zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden Schüler. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen.

Professionelle und fröhliche Lehrer, freundliche Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich diesen Kurs besucht habe.

Ich war sehr skeptisch, einen Office Advanced Kurs zu machen, schließlich arbeite ich seit über 35 Jahren im Sekretariat und in der Buchhaltung. Aber die sehr kompetenten Dozenten schaffen es, uns das Ganze (Steuerlehre) durch interessante Fallbeispiele näherzubringen ... Ich bin wirklich positiv überrascht.

Fakten & Kontakt

Gründungsjahr: GmbH-Gründung in 2002 (Gründerin war bereits seit 1987 in der Erwachsenenbildung tätig)

GmbH-Gründung in 2002 (Gründerin war bereits seit 1987 in der Erwachsenenbildung tätig) Geschäftsführung: Lena Kuchler, Maren Lang

Lena Kuchler, Maren Lang Mitarbeiter: 11

11 Angebot: Umschulung in Teilzeit im Steuerfach, Büromanagement und E-Commerce; TQ Berufskraftfahrer, Deutsch im Beruf, Grundkompetenzen, kaufmännische Weiterbildungen und TQ

Umschulung in Teilzeit im Steuerfach, Büromanagement und E-Commerce; TQ Berufskraftfahrer, Deutsch im Beruf, Grundkompetenzen, kaufmännische Weiterbildungen und TQ Standorte: Freising, Erding, Ebersberg, Dachau

wbb Wissen – Bildung & Beruf

Maren Lang

Tel.: 08161 538 990

E-Mail: Maren.Lang@wbb-kuchler.de

Web: www.wbb-kuchler.de

Zurück zur Übersichtsseite