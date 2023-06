6 bis 7 Uhr: Yaskawa

Teilen

Georg Thaler ist als Manager Engineering für die technischen Abteilungen Konstruktion Mechanik & Elektrik, technische Planung, Robotersimulation + Offlineprogrammierung und SPS-Programmierung sowie Dokumentation zuständig. © Yaskawa

Die Zukunft fest im Blick: Bei Yaskawa in Allershausen entstehen innovative Robotersysteme.

Die Morgensonne blinzelt müde vom Himmel, als sich Georg Thaler auf den Weg zu Yaskawa in Allershausen macht. Doch der Manager Engineering ist hellwach, bereits im Auto führt er erste Telefonate mit Kollegen. Im Büro angekommen, beantwortet er E-Mails und geht seine To-Do-Liste durch. Auch heute stehen einige Besprechungen für den Elektrotechniker-Meister und studierten Technischen Betriebswirt an.

Yaskawa ist ein traditionsreiches japanisches Maschinenbauunternehmen mit einer über 100-jährigen Geschichte, welches den Begriff „Mechatronik“ 1969 erfunden und geprägt hat. Mit umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen eine Vielzahl von Erfindungen, Patenten und Innovationen hervorgebracht.

Im Bereich Industrieroboter zählt Yaskawa zu den Weltmarktführern: Die blau lackierten Knickarm-Roboter der Marke MOTOMAN werden beispielsweise bei Schweißarbeiten eingesetzt. Darüber hinaus gehören unter anderem menschenähnliche Zwei-Arm-Roboter zum Portfolio sowie sogenannte kollaborative Roboter, die mit dem Menschen zusammenarbeiten. Viele dieser Roboter werden am Standort Allershausen geplant, konstruiert und getestet – hier befindet sich die Europazentrale der Yaskawa Robotics Division. Dabei verfolgt das japanische Unternehmen eine ambitionierte Expansionsstrategie und investiert seit Jahren kontinuierlich in Europa, z. B. 2019 mit der Eröffnung einer europäischen Roboterfabrik in Slowenien.

In Allershausen ist 2012 das erste Gebäude entstanden, wo die Europa Robotics Zentrale ihren Sitz hat und 2018 ein weiteres Gebäude, in dem Roboteranlagen konzipiert und gebaut werden. Gerade entsteht in Allershausen eine weitere neue Halle mit ca. 10.000 m², die im Herbst bezogen werden soll.

Vielfältige Möglichkeiten für Azubis, Studierende und Trainees

Die Industrieroboter der Marke MOTOMAN werden zum Beispiel beim roboterbasierten Schweißen eingesetzt. © Yaskawa

„In unserer neuen Halle wird eine Lehrwerkstatt mit eigenem Roboter und Ausbildungsequipment für unsere Auszubildenden errichtet“, erzählt Georg Thaler, dem die Mitarbeiterentwicklung und die Weiterbildung im Haus ein großes Anliegen ist. „Neben der Tätigkeit in der Lehrwerkstatt wirken die Azubis direkt in unserer eigenen Fertigung und Montage mit. Beginnend in der mechanischen Fertigung mit Dreh- und CNC-Maschinen, über die Elektrowerkstatt, die auch in der neuen Halle einen größeren Platz findet, sowie Montage Elektrik und Mechanik, durchlaufen unsere Azubis alle Bereiche und erwerben fundierte Kenntnisse für das weitere Berufsleben. Außerdem lässt sich dadurch sehr gut die zukünftige Spezialisierungsrichtung herausfinden.“

Für Studierende bietet Yaskawa am Standort Allershausen duale Studiengänge wie Mechatronik oder Intelligente Systeme und Smart Factory an sowie ein zweijähriges Engineering Traineeprogramm für Studenten mit abgeschlossenem Masterstudium. Nach dem Abschluss bietet das Traineeprogramm einen praxisorientierten Einstieg ins Berufsleben: „Innerhalb des Programms durchlaufen die Trainees im Drei- bzw. Sechs-Monats-Rhythmus verschiedene Abteilungen und bauen dadurch ihr Know-how sowie das Netzwerk aus. Auch ein Auslandsaufenthalt in einer europäischen Niederlassung ist vorgesehen.“ Zudem werden laufend Praktikumsplätze vergeben sowie Bachelor- und Masterarbeiten in verschiedenen Themengebieten wie Maschinenbau, Mechatronik, Automatisierungstechnik und Informatik.

Freuen dürfen sich die Azubis, Studierenden und Trainees auf reizvolle Aufgaben am Puls der Zeit. „Die Automatisierungs- und Robotertechnik stellt ein sehr breites Spektrum dar. Da die Kundenanforderungen sehr stark variieren und der technische Fortschritt immer wieder neue Ansätze und Möglichkeiten bringt, ist Abwechslung garantiert“, berichtet Georg Thaler. Er selbst arbeitet seit elf Jahren bei Yaskawa und konnte bereits zahlreiche Projekte erfolgreich abschließen: „Ganz besonders spannend finde ich die unglaubliche Bandbreite an Bereichen, Branchen und Einsatzfeldern für Roboter. Es ist immer wieder faszinierend, zu sehen, wo Roboter eingesetzt werden.“

Fit für die Zukunft

Durch technologische Weiterentwicklungen kommen immer wieder neue Aufgaben hinzu, die die Roboter übernehmen können – etwa in der Baubranche. „Mittels Robotertechnik können im 3D-Druckverfahren Wände bzw. Häuser gedruckt werden“, berichtet der Robotik-Experte. „Auch die Landwirtschaft ist ein interessantes Einsatzgebiet, etwa für autonome Roboterfahrzeuge, die sich auf den Feldern bewegen.“

Doch das ist noch nicht alles. Ein weiteres wichtiges Entwicklungsgebiet ist die Bedienbarkeit der Roboter. Denn bislang ist der Einsatz von Robotern eine durchaus komplexe Angelegenheit, die spezielle Fachkenntnisse erfordert. Um den Menschen die Arbeit mit den Robotern zu erleichtern, wird intensiv an einer einfacheren Bedienbarkeit geforscht – etwa durch intelligente Apps oder KI-gestützte Programme.

Dank der neuen Halle in Allershausen ist Yaskawa für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Die neuen Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz, um den wachsenden Bedarf an Automatisierung und Robotics Lösungen zu unterstützen. Es können größere Anlangen vollständig aufgebaut werden, in Betrieb genommen und Testläufe durchgeführt sowie erste Teile produziert werden. Georg Thaler und seine Mitarbeitenden sind bereit für die kommenden Jahre und Jahrzehnte: „Ich freue mich auf die neuen Entwicklungen und Technologien, die uns in Zukunft begleiten werden. Es wird nie langweilig.“ (Natalie Decker)

Nachgefragt

Nach unserem Masterabschluss in Maschinenwesen bzw. Medizintechnik sind wir als Engineering Trainees bei Yaskawa eingestiegen und durchlaufen nun ein zweijähriges Programm, in welchem wir eigenständig Projekte umsetzen. Dabei lernen wir nicht nur die unternehmensinternen Prozesse und Herausforderungen kennen, sondern auch viele sehr nette, aufgeschlossene und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen.

Während meines FOS-Praktikums bei Yaskawa haben das Arbeitsklima und die Aufgaben der Robotik einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weshalb ich mich dazu entschieden habe, hier ein duales Studium zu machen. Besonders gut gefallen mir die Einblicke in die verschiedenen Abteilungen und dass ich in allen Punkten von jedem unterstützt werde.

Bei einem Schülerpraktikum hat mir die Arbeit in der Fertigung und der Umgang zwischen den Kollegen sehr gut gefallen, weshalb ich mich dann auch für die Ausbildung zum Mechatroniker entschieden habe. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Es wird auch nie langweilig, aktuell bin ich im Systembau tätig und fertige z.B. Kabelsätze und baue Touchsensoren zusammen, die ich anschließend auch auf Funktion prüfe.

Fakten & Kontakt

Portfolio: Robotics

Robotics Ausbildungsangebote: Mechatroniker/ in, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement, duales Studium z.B. in Mechatronik oder Intelligente Systeme und Smart Factory, Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten, Traineeprogramme

Mechatroniker/ in, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement, duales Studium z.B. in Mechatronik oder Intelligente Systeme und Smart Factory, Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten, Traineeprogramme Leitbild: global, innovativ, kundennah

Yaskawa Europe GmbH

Yaskawastraße 1

85391 Allershausen

Tel. 08166 / 900

Web: www.yaskawa.de

E-Mail: robotics@yaskawa.eu

Zurück zur Übersichtsseite