16-17 Uhr – Hekuma GmbH

In extremer Geschwindigkeit können die Greifer, die HEKUMA entwickelt, Kunststoffteile weitertransportieren, montieren, verpacken oder auch aussortieren. © Hekuma

HEKUMA sorgt für automatisierte Prozesse bei Kunststoffprodukten.

Das Unternehmen HEKUMA in Hallbergmoos ist Experte dafür, Anlagen für Spritzgießprozesse herzustellen. Mit den Sondermaschinen und speziellen Maschinenteilen, die sie bauen, sorgen sie dafür, dass bei der Herstellung alles automatisiert verläuft, und das in schneller Abfolge und mit hoher Präzision.

„Seit der Gründung 1974 haben wir weltweit mehr als 5000 Systeme installiert und damit unseren Ruf als einer der kompetentesten und leistungsstärksten Maschinenbauer in der Branche begründet“, berichtet Geschäftsführer Markus Schmidt. „Über unsere Service und Vertriebsbüros betreuen wir Kunden im In- und Ausland, beraten und begleiten sie von der Konzeption ihrer Anlagen über deren schlüsselfertige Einrichtung bis hin zu einem zugeschnittenen Wartungs und Instandhaltungskonzept.“

Geschäftsführer Markus Schmidt ist stolz auf seine Hekumaner, die hochpräzise Sondermaschinen herstellen. © ANDREAS HACKL

Zu den Kunden zählen Global Player in Branchen, die den Alltag der Menschen beeinflussen. Internationale Unternehmen zum Beispiel, die Rasiergriffe oder Elemente von Zahnbürsten herstellen. HEKUMA ist mit der Hochleistungsautomation für medizinische Kunststoffteile Technologieführer in der Medizintechnik. Im Bereich Automotive bietet das Unternehmen Anlagen für die Fertigung von Hybrid-Bauteilen sowie Dekor- und Leiterbahnfolien. Und auch als Entwickler komplexer Fertigungsprozesse für Pflege- und Kosmetikprodukte hat sich das Unternehmen etabliert.

Dank HEKUMA können fehlerhafte Teile aussortiert werden

„In die Spritzgießmaschine wird Granulat eingefüllt, verflüssigt und in die Spritzgussform gespritzt“, erklärt Schmidt den Herstellungsvorgang. Dann beginnt der Prozess, für den HEKUMA zuständig ist. „Ein Greifer fährt in das Spritzgusswerkzeug und entnimmt die Teile, und das in einer extremen Geschwindigkeit.“ Pro Entnahmezyklus benötigt der Greifer je nach Produkt teils kleiner als eine Sekunde. Bis zu 500 Millionen Teile kann eine Maschine von HEKUMA im Jahr verarbeiten.

„Beim fortlaufenden Prozess kommt es darauf an, was hergestellt wird.“ Die Maschinen laufen durch eine ausgeklügelte Steuerungstechnik, die Automationen sind vielfältig. HEKUMA schafft Systeme, die dafür sorgen, Kunststoffteile über Bänder oder Transferstationen weiter zu transportieren, sie zu montieren, zu verpacken und zu stapeln, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Mit HEKUMA-Technik können Teile, die nicht die gewünschte Qualität besitzen, aber auch ausgesondert werden – dank einer elektrischen, taktilen oder optischen Qualitätsprüfung.

Zur Außenmontage geht es für HEKUMA-Mitarbeiter auch ins Ausland

Der Sondermaschinenbau kennt keine starren Arbeitszeiten. Fünf bis zwölf Monate kann es dauern, bis eine Maschine fertiggestellt ist. „Das Ziel ist es, dass diese für mehrere Stunden ohne Unterbrechungen produziert“, sagt Schmidt. Von der Vor- bis zur Endmontage, von der Einrichtung bis zur Inbetriebnahme kümmern sich die HEKUMA-Mitarbeiter um den gesamten Prozess. „Unsere Monteure sind des Öfteren auch im Ausland bei unseren Kunden unterwegs, sobald es zur Außenmontage kommt.“

Mit Auszubildenden sind rund 200 Mitarbeiter für HEKUMA beschäftigt, und das Team soll noch größer werden. HEKUMA ist immer auf der Suche nach guter Verstärkung und hat auch aktuell einige offene Stellen zu vergeben (siehe Kasten). Dank Gleitzeit kann der Arbeitstag flexibel gestaltet werden. Ein Stundenkonto sorgt dafür, dass Überstunden nicht nur erfasst, sondern auch abgefeiert werden können. Angestellte dürfen sich über 30 Tage Urlaub, tarifliche Sonderzahlungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld freuen. Attraktionen sind zudem ein Job-Rad, bezuschusste Mahlzeiten in der Kantine, vergünstigte private Reisen und Corporate Benefits, also Rabatte bei vielen namhaften Anbietern. Vor allem aber ist es schön, dieses Wir-Gefühl zu erleben, das das Team auszeichnet. Was die Beschäftigten eint, ist der Stolz auf das, was sie tun, und die Identifikation mit dem Unternehmen.

Der beste Beleg dafür ist ein Begriff, mit denen sich die Mitarbeiter oft selbst beschreiben: „Wir sind Hekumaner.“ (mes)

Nachgefragt

„Die hochkomplexen Robotersysteme bereits in der Vormontage bis zur Endabnahme beim Kunden weltweit zu begleiten, birgt den besonderen Reiz meines Berufs. Unsere Automation dabei erstmalig vollautomatisch und ohne Eingriff laufen lassen zu können, ist hierbei das große Ziel und Highlight.“

„Ich mache meinen Job als Servicetechniker bei der HEKUMA super gern, weil er total abwechslungsreich und interessant ist mit immer neuen Aufgaben bei internationalen Dienstreisen. Zudem kann ich mich zu hundert Prozent mit unseren Hochleistungsautomationsanlagen identifizieren.“

„Am besten an meiner Ausbildung gefällt mir die Vielseitigkeit und Abwechslung, da ich immer wieder neue Abteilungen kennen lernen darf. Ich wurde von Anfang an von den Kollegen gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl.“

Fakten

HEKUMA Gründungsjahr: 1974 Mitarbeiter: ca. 180 & 20 Auszubildende Offene Stellen: SPS-Programmierer (m/w/d), Teamleiter Finanzen & Controlling (m/w/d), Finanzbuchhalter (m/w/d), Projekteinkäufer (m/w/d), Mechanischer Konstrukteur (m/w/d), Monteur (m/w/d), Werkstudent Service (m/w/d), Werkstudent Einkauf (m/w/d)

Kontakt

Hekuma GmbH

Dornierstraße 14

85399 Hallbergmoos

Tel. 08 11 / 99 97 70

karriere@hekuma.com

www.hekuma.com





