17 bis 18 Uhr: Kühne + Nagel bewegt Logistik

Zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen erhielten Max Hösl und Hannah Lamke das Abschlusszeugnis von Ausbildungsleiterin Franziska. Beide Nachwuchskräfte freuen sich, dass sie in der Zweigniederlassung Langenbach übernommen wurden und weiterhin engagiert ihre Kunden glücklich machen. © Kühne+Nagel

Von einer traditionellen Spedition zu einem globalen Logistikpartner: Kühne + Nagel.

1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, hat Kühne+Nagel sich in den vergangenen 130 Jahren von einer traditionellen Spedition zu einem globalen Logistikpartner mit weltweit mehr als 400.000 Kunden entwickelt.

Kühne+Nagel trägt gesellschaftliche Verantwortung, steht für Integrität und hat einen ehrgeizigen Klimaplan. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Lieferketten weltweit nachhaltiger zu gestalten. Zum einen, um Kunden bei der CO2-Reduktion zu unterstützen, zum anderen, um als verantwortungsbewusster Logistiker aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Mit digitalen Tools hilft Kühne+Nagel den Kunden beispielsweise, CO2-Emissionen durch eine Optimierung ihrer Warenströme zu reduzieren.

Kühne+Nagel ist Weltmarktführer in der Seefracht. Das Unternehmen transportiert weltweit 4,5 Millionen TEU im Jahr. Einen Teil der Koordination übernehmen die 19 Seefrachtbüros in Deutschland. Eines davon befindet sich in Langenbach. Die Seefrachtkolleginnen und -Kollegen sowie Auszubildende steuern und organisieren den

Transport per Seefracht rund um den Globus. Gemeinsam stellen sie sicher, dass die unterschiedlichsten Güter aus der ganzen Welt ihren Weg unbeschadet und pünktlich zu den Kunden finden. Dabei kommunizieren sie täglich mit ihren Kunden oder Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland. Ein Auszug aus ihrem täglichen Logbuch:

17:00 Uhr, München, Bayern: Max fällt auf, dass sein Katzenfuttervorrat für seinen Kater Moritz in zwei Tagen ausgeht. Da er am Folgetag arbeiten muss, platziert er sofort eine Bestellung bei einem Onlinehändler, mit Expresslieferung am nächsten Tag. Das Rennen gegen die Zeit beginnt.

17:10 Uhr, Lager Onlinehändler: Dem Händler fällt auf, dass die Ware aktuell nicht in ausreichender Menge vorrätig ist. Die neue Ware soll erst am nächsten Tag eintreffen. Er meldet sich bei Kühne+Nagel in der Seefrachtabteilung.

17:15 Uhr, Langenbach, Kühne + Nagel: Der zuständige Mitarbeiter Franz erhält einen Anruf vom Kunden. Der Seecontainer aus Thailand mit dem Katzenfuttervorrat soll doch heute angeliefert werden. Franz weiß sofort, dass er den Container bereits vor vier Wochen von Thailand nach Hamburg verschiffen hat lassen und überprüft dies noch einmal im System.

17:30 Uhr, Langenbach, Kühne + Nagel: Der Bahnnachlauf nach München wurde bereits durchgeführt. Der Container befindet sich bereits im Bahnterminal München. Somit muss sich Franz nur noch um die letzte Meile kümmern. Das schafft er noch vor seinem Feierabend. Nach einigen Telefonaten hat Franz eine kurzfristige Lösung gefunden, um den Container heute noch vom Terminal abholen zu lassen und direkt beim Händler zuzustellen.

17:45 Uhr, München, Bahnterminal: Der Seefrachtcontainer wird vom LKW-Fahrer abgeholt. Er hat zehn Minuten Fahrweg zum Lager unseres Kunden vor sich.

17:55 Uhr, Lager Onlinehändler: Der Container trifft ein und die Lagermitarbeiter bereiten den Versand des Pakets für den Versand vor.

18:00 Uhr, Langenbach, Kühne und Nagel: Franz erhält einen Anruf seines glücklichen Kunden! Er hat es ein weiteres Mal geschafft und das Rennen gegen die Zeit gewonnen! Moritz wird am nächsten Tag sein neues Futter erhalten! Auf in den Feierabend! So oder so ähnlich kann es im Arbeitsalltag unserer Kolleginnen und Kollegen in der Seefracht aussehen. In der Regel sind alle Transporte bis 17 Uhr organisiert, und die Ware befindet sich bereits auf dem Weg zum Kunden.

Ausbildung: Die Zukunft der Logistik gestalten

Diese spannende Perspektive in der Berufswelt Spedition und Logistik haben allein in Deutschland rund 1000 junge Menschen erkannt und sich für eine Ausbildung bei Kühne+Nagel entschieden. In Langenbach werden die Ausbildungsberufe Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen und Fachkraft für Lagerlogistik angeboten. Auch ein duales Studium zum B.A. in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik ist möglich.

Von Anfang an dürfen die Auszubildenden Verantwortung für die eigenen Aufgaben übernehmen und haben bei der Umsetzung Gestaltungsspielraum. In unterschiedlichen Azubi-Projekten lernen sie, über den Tellerrand hinauszusehen und entdecken ihre persönlichen Stärken. Zudem ist bereits während der kaufmännischen Ausbildung ein Auslandsaufenthalt in einer europäischen Niederlassung von Kühne+Nagel möglich.

Ausbildungsleiterin Franziska Buchleitner und die Ausbildungsbeauftragten in jeder Abteilung haben immer ein offenes Ohr für ihre Azubis und begleiten sie vom ersten Tag ihrer Ausbildung bis hin zur Übernahme in den Abteilungen. Franziska Buchleitner: „So gestalten wir gemeinsam eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Ausbildung.“ (mes)

Nachgefragt

„Nach Abschluss meines BWL-Studiums erhielt ich hier direkt eine Anstellung als Supportkraft im Vertrieb. 2020 entschied ich mich dazu, in den Außendienst zu wechseln und Kunden tagtäglich rund um das Thema Seefrachten zu beraten. Bei Kühne+Nagel im Bereich Sales bin ich genau richtig, da mir ein flexibles Arbeitsmodell, Kundenkontakt und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt viel Spaß machen.“

„Während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen haben ich unterschiedliche Abteilungen in der Zweigniederlassung Langenbach durchlaufen. Danach wurde ich als Customer Care Spezialist in der Seefracht übernommen. Hier bin ich insbesondere für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig und lerne täglich Menschen aus aller Welt kennen.“

„Nach meinem Dualen Studium wollte ich unbedingt bei Kühne+ Nagel bleiben. Als sich die Chance in der Seefracht auf eine interessante Übernahmeposition ergab, war ich überglücklich. Seit einigen Jahren arbeiten wir als Seefrachtteam super zusammen. Jeder Arbeitstag bietet etwas Neues und Spannendes. Ich habe zusätzlich Aufgaben als Ausbildungsbeauftragter übernommen, was jeden Tag noch interessanter macht.“

Fakten

Kühne+Nagel 1.400 Standorte weltweit 78.000 Mitarbeiter weltweit 15.000 Mitarbeiter in Deutschland Über 1.000 Auszubildende in Deutschland Rund 256 Mitarbeiter:innen und 28 Auszubildende in der Zweigniederlassung Langenbach Bis 2030 alle Sendungen CO2-neutral 130 Jahre Unternehmensgeschichte Nr. 1 in der Seefracht weltweit

