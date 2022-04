10-11 Uhr: Landratsamt Freising

Teilen

Willkommen im Landkreis Freising: Um die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine gut unterbringen zu können, wie hier in der Turnhalle der Realschule Eching, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes im Einsatz. © Landratsamt

Der Krisenmanager in der Kreisbehörde: Wie das Landratsamt globale Herausforderungen bewältigt.

Es ist der Augenblick, in dem alle Bescheid wissen, was an diesem Tag auf sie zukommt. Wenn die Ziffernblätter im Landratsamt Freising 10 Uhr anzeigen, hat die Koordinierungsgruppe Ukraine für gewöhnlich ihre tägliche Lagebesprechung beendet. „Das ist der Moment der Aufbruchstimmung“, sagt Tobias Diepold, Leiter des Krisenstabs. „Alle haben einen Überblick über die aktuelle Lage und können mit ihren täglichen Aufgaben beginnen.“

Diepold übernahm im April 2020 die Leitung der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt Freising und führt mittlerweile die Abteilung Querschnittsverwaltung. Als er kam, hatte Corona das ganze Land gerade lahmgelegt, und so war der Jurist vom ersten Arbeitstag an als Krisenmanager gefragt, übernahm in der Pandemie die Leitung der Führungsgruppe Katastrophenschutz und koordinierte zwei Jahre lang alle wichtigen Schutz-Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus. Und als auf Corona der Krieg in der Ukraine folgte, übernahm er auch die Leitung der Koordinierungsgruppe, die sich um die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet kümmert.

Als Krisenmanager ist Diepold an manchen Tagen mehr als zwölf Stunden gefordert. Bereits um 6.30 Uhr ist er meist im Amt, liest am Computer die Ereignismeldungen, die über Nacht noch eingegangen sind, studiert gegebenenfalls Handlungsanweisungen übergeordneter Behörden. „Lesen, Informationen aufnehmen, sortieren und für die Mitarbeitenden aufbereiten“ – so nennt er die tägliche Morgenroutine, ehe um 7.30 Uhr, meist deutlich vor offiziellem Dienstbeginn, der Großteil der Mitarbeiter hereinströmt.

Amtlicher Krisenmanager: Tobias Diepold führt in Zeiten von Corona und Krieg in Europa gleich zwei Krisenstäbe im Landratsamt an. © Landratsamt

Das Allgemeinwohl treibt ihn an

Nach der Lagebesprechung ist Diepold im ständigen Kontakt mit allen Abteilungen und Organisationen, die bei der Bewältigung beider globalen Krisen – Corona und Krieg – eingebunden sind, tauscht sich mit dem BRK oder dem THW aus, trifft sich mit Vertretern von Landkreisgemeinden, schaut nach den Angestellten im Asylamt, die, so Diepold, „derzeit immens belastet“ sind, oder stattet dem Landrat, Helmut Petz, über alle wesentlichen Entwicklungen und Maßnahmen seinen Rapport ab. Auch abends warten auf ihn derzeit immer mal wieder Termine, Informationsveranstaltungen bei Helferkreisen etwa. Und so kann es schon mal 22 oder 23 Uhr werden, bis er abends zu Hause ankommt.

Woher nimmt er die Kraft? „Aus der Gewissheit, hier eine wichtige Aufgabe wahrzunehmen, die für die betroffenen Personen von größter Bedeutung ist“, antwortet Diepold. „Es setzt unheimlich viel Energie frei zu wissen, dass die Tätigkeit, der man nachgeht, dem Allgemeinwohl dient. Dies war schon bei der Bewältigung der Corona-Pandemie so und ist auch jetzt bei der Ukraine-Krise der Fall.“ Für ihn kennzeichnet dieses Engagement aber gerade die Tätigkeit im öffentlichen Dienst im Gegensatz zu einem Job in der Wirtschaft: „Man ist immer dem Allgemeinwohl verpflichtet.“

Entscheidungsfreude, Koordinierungsgeschick und Kommunikationsvermögen sind für ihn die wichtigsten Eigenschaften, um die herausfordernden Aufgaben zu meistern. „Es ist wichtig, pragmatisch zu handeln, aber trotz aller Emotionalität, die im Umgang mit diesen Krisen in Erscheinung tritt, die rechtlichen Grundlagen immer im Blick zu behalten.“

Mehr als 100 Angestellte sind ins Krisen-Management eingebunden

Bei den vielen weitreichenden Entscheidungen, die Diepold in enger Absprache mit dem Landrat zu treffen hat, kann er sich auf viele Fachleute im Landratsamt verlassen. Was sind die sinnvollsten Maßnahmen? Wo liegen die Risiken? Welche Auswirkungen hat es für Betroffene? „Bei solchen Fragen“, sagt Diepold, „habe ich meine Spezialisten, die mir immer mehrere gute Handlungsoptionen aufzeigen.“

Weit über 100 Mitarbeitende im Landratsamt sind beim Management der Corona- und der Flüchtlingskrise eingebunden – vom Gesundheitsamt über das Asyl- und Ausländeramt bis hin zum Sozial- und Jugendamt. „Und wir werden noch deutlich mehr Kräfte brauchen“, betont Diepold. Gesucht werden Verwaltungskräfte, Hausmeister und Sozialpädagogen für die Sachgebiete Soziales/Asyl und Ausländeramt. Aufgrund der vielen Katastrophenfälle und deren Aufarbeitung auch im Nachgang wird auch für den Bereich Katastrophenschutz im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit eine Stelle ausgeschrieben.

Diepold ist überzeugt, dass diese Jobs schnell besetzt werden. „Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, ihnen eine Unterkunft zu bieten, etwas zum Essen, Geld zum Leben und eine Perspektive – das treibt nicht nur mich an, das treibt alle im Landratsamt an.“

Manuel Eser

Nachgefragt

„Besonders spannend finde ich, dass man mit einer Ausbildung je nach Interessenlage in den unterschiedlichsten Fachbereichen tätig sein kann – vom Finanzbereich über Waffenrecht bis zum Jugendamt. Weiterentwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten von Vereinbarkeit von Beruf und Familie machen das Landratsamt zu einem attraktiven Arbeitgeber.“

„Jeder Tag im Landratsamt ist unterschiedlich, und es entstehen oft neue Themen und Fallkonstellationen, die so noch nicht auftraten. Zurzeit ist die Ukraine-Krise sehr aktuell. Der wichtigste Punkt bei der Arbeit im Landratsamt ist für mich, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Menschen und das Gemeinwohl des Landkreises arbeiten.“

„Es erfreut mich, junge Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung begleiten zu dürfen und zu sehen, wie sie reifen und wachsen. Die Arbeit wird durch die vielen unterschiedlichen Charaktere niemals langweilig oder eintönig. Wichtig ist neben Organisationstalent für mich, Einfühlungsvermögen und Verständnis für die jungen Menschen zu besitzen und Wissen verständlich und anschaulich zu vermitteln.“

Fakten

Landratsamt Freising Das Landratsamt Freising sucht dringend engagierte Mitarbeiter:innen für die Ukraine-Hilfe, unter anderem in den Bereichen: Sachbearbeitung Asyl Sachbearbeitung Liegenschaftsverwaltung Sachbearbeitung Ausländerverwaltung Hausmeister für Unterkünfte (Asylhausmeister) Diese und weitere Stellenanzeigen auf dem Karriereportal des Landratsamtes: mein-check-in.de/kreis-freising

Kontakt

Landratsamt Freising

Landshuter Straße 31

85356 Freising

E-Mail: bewerbung@kreis-fs.de

Tel. 08161/6000

www.kreis-freising.de

Vorfreude

Das bieten die nächsten Folgen:

Fair, sozial, frisch: Der Gastronomiebetrieb Viva Vita in Freising hat sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben.

Experten mit Durchblick: Riedl & Reif in Freising begeistern mit Brillen.

Zurück zur Übersicht