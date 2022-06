12-13 Uhr – Riedl & Reif

Authentischer Optiker: Michael Reif liebt den Kontakt mit Kunden. Bei der individuellen Beratung darf es gerne auch mal lustig zur Sache gehen. © Riedl & Reif

12 bis 13 Uhr: Wenn bei Riedl & Reif Hochbetrieb herrscht.

Die junge Frau mit den kurzen schwarzen Haaren strahlt: Soeben überreicht ihr Michael Reif ihre Traumbrille – nach ausgiebiger individueller Beratung. Ein älterer Herr ist erleichtert: Er kam mit verbogenem Brillengestell. Doch Hans Riedl konnte alles wieder geradebiegen. Jetzt ist die Reihe an einem jungen Mann im Business-Outfit. Er hat einen Termin, um die Sehstärke seiner Augen zu testen.

Zwischen 12 und 13 Uhr ist bei Riedl & Reif: Feine Augenoptik jede Menge Betrieb. „Viele Menschen nutzen die Mittagspause, um zu uns zu kommen“, berichtet Hans Riedl. Um lange Wartezeiten zu vermeiden und auf jeden Kunden umfassend und mit der nötigen Ruhe eingehen zu können, erhalten die Kunden individuelle Termine für ihre Beratung – egal ob es um die Bestimmung des Brillenglases, die Anpassung von Kontaktlinsen oder etwas anderes geht. „Tatsächlich machen wir auch hin und wieder mal Brotzeit“, sagt Hans Riedl und lacht. „Aber das ist so organisiert, dass immer mindestens drei Mitarbeiter für Kunden präsent sind.“

Am 3. Juli 1999 haben Riedl und Reif ihr Fachgeschäft zum ersten Mal aufgesperrt. Ihren Hochzeitstag nennen die beiden Optiker-Meister dieses Datum. Eine sehr erfolgreiche berufliche Ehe, die viele Früchte getragen hat. Zwölf weitere Mitarbeiter sind inzwischen in dem Betrieb tätig, der längst Kultstatus in Freising genießt. Zum wiederholten Mal sind Riedl & Reif im Freisinger Kundenspiegel zur Nummer Eins gewählt worden. „Und da wurden nicht speziell unsere Kunden befragt, sondern die Erhebung hat bei einer Straßenumfrage stattgefunden“, betont Hans Riedl. „Das ist eine sehr ehrliche Bewertung.“

Mit dem ultramodernen DNEye-Scanner kann Hans Riedl alle Augenwerte messen, die bei der Erstellung einer neuen Brille wichtig sind. © Eser

„Die schönsten, die besten und die nettesten Kunden“

Ganz viel hat dieser Erfolg mit der Leidenschaft zu tun, mit der nicht nur die Chefs, sondern auch alle Mitarbeiter vom Meister über die Gesellin bis hin zum Auszubildenden bei der Arbeit sind.

Ich brenne für meinen Job. Denn es gibt kaum einen Beruf, der so vielfältig ist: Es geht um Mode, um Gesundheit, um Technik, um Handwerk.

Besonders viel Freude bereitet ihm der Umgang mit Menschen. „Jeder Kunde ist einzigartig. Jedes Beratungsgespräch ist spannend.“ Was sofort auffällt: wie authentisch es bei Riedl & Reif zugeht. Kunden werden hier nicht nach Schema F abgefertigt. „Bei uns hat niemand eine Verkaufsschulung gemacht“, stellt Michael Reif klar. „Uns macht aus, dass wir nicht stocksteif beraten. Es soll lustig sein. Uns macht es jedenfalls Spaß, weil wir die schönsten, die besten und die nettesten Kunden der Welt haben.“

Es gibt viele Gründe, warum die Menschen zu Riedl & Reif kommen – die große Fassungsauswahl zum Beispiel, die schon vom Schaufenster aus zu sehen ist, oder die kostenlosen Parkplätze direkt vor dem Eingang des Ladens. Noch mehr Gründe gibt es aber, dass die Kunden auch treu bleiben. Allen voran ist da das enorme Knowhow, das den Qualitätsoptiker auszeichnet. Inklusive Chefs sind hier zehn Meister am Werk. „Wir lassen nicht fremd fertigen, sondern haben eine eigene Werkstatt zur Verfügung“, sagt Michael Reif. Beste Ausbildung und ständige Weiterbildung gehören ebenfalls zur Firmenphilosophie.

Riedl & Reif: Messungen werden immer detaillierter, Lösungen immer individueller

Ausgestattet sind Riedl & Reif mit den modernsten Gerätschaften, darunter ein DNEye Scanner, der ein paar Millionen Messpunkte nimmt, um Augendruck, Kammerwinkel und vieles mehr bestimmen zu können. Mit einem Fundus Scanner kann im Laden auch die Netzhaut untersucht werden. Ein weiteres Gerät misst, wo das Brillenglas hinter der Brille platziert sein muss, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

„Brillenglas ist nicht gleich Brillenglas“, betont Michael Reif. Selbst das gleiche Brillenglas könne – je nach Knowhow – mehr oder weniger effektiv eingesetzt werden. Generell zeichne die moderne Augenoptik aus, dass Messungen immer detaillierter, Lösungen immer individueller würden, berichtet Reif. „Ein modernes Brillenglas ist letztlich wie ein Fingerabdruck.“

Nachgefragt:

„Mir macht der Umgang mit den Kunden besonders Spaß. Mir gefällt es, auf Menschen zugehen und mit ihnen kommunizieren zu können. Ein großer Pluspunkt an meinem Job: Es ist – neben dem Kaufmännischen und Medizinischen – ein Handwerk. Bei Riedl & Reif herrscht ein sehr lockeres Klima. Die Kollegen sind offen, die Chefs sind die Allerliebsten. Deswegen gehe ich auch jeden Morgen gerne in die Arbeit.“

„Ich liebe meinen Beruf, weil er so vielseitig ist. Ob Technik oder Handwerk, Kundenkontakt oder Medizinisches – es gibt ein ganzes Portfolio zum Austoben. An Riedl & Reif schätze ich das unkomplizierte Verhältnis unter den Angestellten und auch mit den Chefs. Humor spielt eine große Rolle. Jeder kann sich einbringen, vieles wird im Team entschieden. Mir ist es wichtig, flexibel zu sein und auch mal nach Bauchgefühl arbeiten zu können. Genau das darf man hier.“

Fakten

Riedl & Reif Feine Augenoptik Gründung: 3. Juli 1999 Mitarbeitende: 14 – 10 Augenoptiker-Meister, 3 Gesellen, 1 Lehrling Leitspruch: „Der Kunde ist König.“ Firmenphilosophie: Mindestens drei Mitarbeiter von Riedl & Reif stehen den Kunden zur Verfügung, darunter immer zwei Meister. Worauf sich die Kunden freuen können: großes Knowhow, modernste Technik, kostenlose Parkplätze vor dem Geschäft und eine betriebsbereite Kaffeemaschine.

Kontakt:

Riedl & Reif

Landshuter Straße 17

85356 Freising

Mail: info@feineaugenoptik.de

Web: www.feineaugenoptik.de

Tel. 0 81 61 / 23 29 13

