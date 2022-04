8-9 Uhr – Agentur für Arbeit

Teilen

Die Führungs-Crew der Agentur für Arbeit (von links): Andreas Bräutigam (Bereichsleiter), Katja Kürmaier (Geschäftsführerin operativ) und Nikolaus Windisch (Vorsitzender der Geschäftsführung). © Agentur für Arbeit Freising

8 bis 9 Uhr – Der Weg zur Arbeit: Die Agentur für Arbeit ist die erste Adresse für Jobsuchende und Unternehmen.

8 Uhr in Freising: Zu Fuß, per Fahrrad, im Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – täglich machen sich im Landkreis Freising Menschen auf den Weg zur Arbeit. Einige suchen ihn noch oder müssen ihn wiederfinden. Als Begleiterin dabei: die Agentur für Arbeit Freising.

Gut in den Beruf starten – mit der Berufsberatung

8 Uhr in Freising, Schulbeginn – an so manchem Tag auch für die Berufsberater*innen der Agentur für Arbeit Freising. In ihren Schulsprechstunden unterstützen sie Schüler*innen ab der 7. Klasse bei der Berufsorientierung. Und das ist wichtig, denn in Deutschland gibt es rund 350 anerkannte Ausbildungsberufe und mehr als 17.000 Studiengänge. Gar nicht so einfach, daraus den passenden Beruf auszuwählen.

Die Berufsberater*innen helfen bei der Entscheidungsfindung und beantworten Fragen zu den Inhalten von Ausbildungen oder Studiengängen. Sie unterstützen konkret dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden, geben Tipps zur Bewerbung und entwickeln gemeinsam mit den Jugendlichen Alternativen, wenn es mit dem Wunschberuf nicht klappt. Auch während der Lehrzeit sind die Berufsberater*innen weiter für die Jugendlichen da: Wenn es mal nicht so rund läuft, informieren sie zu Unterstützungsmöglichkeiten, damit der Berufsabschluss gelingt. Die persönlichen Beratungsgespräche finden in der Arbeitsagentur oder an den Schulen vor Ort statt, am Telefon oder per Videochat – wie alle Beratungsangebote der Arbeitsagentur immer individuell, kompetent und kostenfrei. Die Anmeldung zur Berufsberatung ist ganzjährig möglich.

Arbeit finden – mit den Vermittler*innen der Agentur für Arbeit Freising

8 Uhr in der Agentur für Arbeit Freising: Wer selbst schon mal arbeitslos war oder davor stand, es zu werden, weiß, wie belastend diese Situation sein kann. Die Mitarbeiter* innen der Agentur für Arbeit Freising sind dann wichtige Ansprechpartner*innen. Die Agentur hilft bei der Existenzsicherung – durch die Auszahlung von Arbeitslosengeld – und bei der beruflichen Neuorientierung. Die Arbeitsvermittler*innen informieren Betroffene zum aktuellen regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt, helfen bei der Suche nach der passenden neuen Arbeitsstelle, geben praktische Tipps zu Bewerbung und Vorstellung. Sie beraten zu Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und zu Umschulungen. Sie informieren auch rund um das Thema Existenzgründung oder die Arbeitssuche im Ausland. In ausführlichen Beratungsgesprächen lassen sich gemeinsam die vielen offenen Fragen klären, die mit Arbeitslosigkeit häufig verbunden sind, um die Weichen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu stellen.

Praktische Hilfen für Unternehmen – der Arbeitgeber-Service

8 Uhr im Betrieb vor Ort: Qualifizierte Arbeitskräfte sind die Grundlage für unternehmerischen Erfolg. Diese zu finden, ist gerade in der wirtschaftlich starken Region Freising nicht immer ganz einfach. Der Arbeitgeber-Service – Ansprechpartner speziell für Betriebe bei der Agentur für Arbeit Freising – bietet hier verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten für Personalverantwortliche an.

Die Arbeitsvermittler*innen im Arbeitgeber-Service informieren über den aktuellen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Sie unterstützen Betriebe auf Personalsuche bei der Erstellung aussagekräftiger Stellen- und Unternehmensprofile, wählen aus dem bundesweiten Bewerber*innenpool der Bundesagentur für Arbeit geeignete Kandidat*innen aus, informieren aber auch über alternative Rekrutierungswege.

Außerdem unterstützen sie Unternehmen finanziell – zum Beispiel bei der Einstellung von neuen Mitarbeiter*innen mit erhöhtem Einarbeitungsbedarf oder bei der Qualifizierung langjähriger Mitarbeiter*innen im Unternehmen. Auch Betriebe, die Nachwuchs ausbilden, können auf verschiedene Weise gefördert werden. In Krisenzeiten – wie aktuell während der Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine – stehen die Mitarbeiter*innen des Arbeitgeber-Service den Unternehmen ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite: beispielsweise mit Informationen zum Kurzarbeitergeld. Ein Anruf beim Arbeitgeber-Service lohnt sich!

0 bis 24 Uhr in Freising – Services rund um die Uhr

Der Weg zur Arbeit beginnt mit dem ersten Schritt – und wenn dieser zunächst zum heimischen PC, Tablet oder Smartphone führt: auch gut! Die Agentur für Arbeit Freising hat ihre digitalen Services stark ausgebaut. So können online verschiedene Geldleistungen vom Arbeitslosengeld bis zum Kindergeld beantragt, Veränderungen mitgeteilt, nach Arbeitsstellen, Ausbildungsplätzen und Studiengängen gesucht werden und vieles mehr. Für Unternehmen stehen ebenfalls verschiedene digitale Services zur Verfügung.

Digitale Services der Agentur für Arbeit Eine Übersicht findet sich unter www.arbeitsagentur.de/eservices

Nachgefragt

„Freising ist über seine Landkreisgrenzen hinaus bekannt als Region mit beständig niedrigen Arbeitslosenzahlen. Die Corona-Krise hat sich aber natürlich auch auf unserem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. 2019 lag die Arbeitslosenquote jahresdurchschnittlich bei 2,0 Prozent, 2021 bei 2,7 Prozent. Im bundesweiten Vergleich sind das immer noch sehr gute Werte. Trotzdem oder besser – gerade deswegen – haben die Mitarbeiter*innen der Agentur für Arbeit Freising immer alle Hände voll zu tun. Auf dem Freisinger Arbeitsmarkt herrscht kein Stillstand, sondern jede Menge Bewegung: 2021 meldeten uns die Unternehmen 4.617 offene Arbeitsangebote für den Landkreis Freising und zwischen Oktober 2020 und September 2021 994 Ausbildungsstellen. Im selben Zeitraum machten sich 882 Jugendliche mithilfe unserer Berufsberatung auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem Studienplatz. 9.236 Arbeitslosmeldungen gingen 2021 bei uns ein. Hinter jeder dieser Zahl steht ein Mensch mit persönlichen Anliegen, Vorstellungen für die eigene Zukunft oder für das eigene Unternehmen. Bei der Agentur für Arbeit zu arbeiten bedeutet, für Menschen zu arbeiten – und dabei in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen für sie tätig zu werden. Die Agentur für Arbeit Freising unterstützt nicht nur Freisinger Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, ihren Weg zur Arbeit zu finden, sondern ist selbst auch eine interessante Arbeitgeberin für Auszubildende, Studierende, Fach- und Führungskräfte, Quereinsteiger*innen und Trainees.“

Alle Informationen zu Karrieremöglichkeiten und zu offenen Stellen finden sich unter www.arbeitsagentur.de/karriere

Fakten

Agentur für Arbeit Freising Geschichtliches: Die „Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ mit Sitz in Nürnberg wurde 1952 gegründet. Damit ist die Bundesagentur für Arbeit (BA) seit mittlerweile 70 Jahren Anlaufstelle in Jobfragen. Aktuell zählt die BA bundesweit rund 95.000 Mitarbeiter*innen. Regionale, öffentlich verwaltete „Arbeitsvermittlungsämter“ gibt es aber schon viel länger – auch in Freising. So schrieb das Freisinger Tagblatt in seiner Ausgabe vom 14. Juli 1907 Folgendes: „Im Anschluss an die bereits erfolgte Errichtung eines Gewerbegerichtes in Freising beschloss der Stadtmagistrat in seiner Sitzung, ein Arbeitsamt einzurichten und dasselbe in einem Büro im Erdgeschoße des Rathauses unterzubringen. Die Leitung des Arbeitsamtes wird Herrn Polizei-Offizianten Reiter übertragen und wird demselben zur Unterstützung einer der beim Magistrate beschäftigten Inzipienten (Nachwuchskraft) beigegeben.“ Heute zählt die Agentur für Arbeit in Freising nicht nur zwei, sondern rund 100 Beschäftigte.

Logo © Bundesagentur für Arbeit

Kontakt

Besucheradresse

Parkstraße 11

85356 Freising

Kontakt für Freising Bürgerinnen und Bürger

Tel.: 0800/4555500

E-Mail: Freising@arbeitsagentur.de

Kontakt für Freising Unternehmen

Tel.: 0800/4555520

E-Mail: Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Vorfreude

Das bieten die nächsten Folgen:

Begeisterung trifft auf Erfolg: Engel & Völkers ist auf die Verwirklichung von Immobilienträumen spezialisiert

Corona und Krieg: Das Landratsamt Freising ist als Krisenmanager gefragt

Zurück zur Übersicht