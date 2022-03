0-1 Uhr – Wimmer Bestattungen mymoria

„Für mich ist gute Betreuung und Begleitung der Angehörigen eine echte Herzensangelegenheit“: Alexandra Grosch, Standortleiterin beim Unternehmen Anton Wimmer Bestattungen in Freising, das Teil der mymoria-Familie ist. © Eser

Empathisch und transparent den Abschied begleiten – 0 bis 1 Uhr: Anton Wimmer Bestattungen kümmert sich auch nachts um Trauerfälle.

Es ist kurz nach Mitternacht, als das Telefon klingelt. Alexandra Grosch hebt ab und ahnt bereits, wer anruft. „Sie ist eingeschlafen“, sagt ihr die leise Stimme am anderen Ende der Leitung. Es ist die Tochter einer Frau, mit der Alexandra Grosch in den vergangenen Wochen die Bestattung geplant hat. Es war absehbar, dass die Mutter bald sterben würde, sie war sehr krank.

Alexandra Grosch ist Standortleiterin bei Anton Wimmer Bestattungen in Freising. Für sie beginnt unmittelbar nach dem Anruf ein geübter und doch immer wieder sehr individueller Prozess: Sie kontaktiert den Außendienst mit den wichtigsten Informationen zur Verstorbenen (Name, Körpergröße und -gewicht, Adresse); der Außendienst überführt die Verstorbene im zuvor ausgewählten Sarg in den Kühlraum am Waldfriedhof. Umbettungen versucht Alexandra Grosch, wenn möglich, zu vermeiden, um die Totenruhe zu wahren.

Am nächsten Morgen, „sobald sich die Angehörigen gesammelt haben“, vereinbart sie mit der Tochter einen Termin, um gemeinsam die notwendigen Formalitäten zu klären und die Trauerfeier weiter zu planen. „Routine ist wichtig, aber bei weitem nicht alles“, sagt Alexandra Grosch. „Als Bestatterin geht es auch darum, sich immer wieder aufs Neue in die Ausnahme-Situation, die Angehörige erleben, hineinzuversetzen.“

mymoria vereint persönliche Beratung und digitales Know-how

Dies zeichnet das Traditionshaus Anton Wimmer seit 1970 aus. Im vergangenen Jahr hat sich das Unternehmen der bundesweit tätigen mymoria Familie angeschlossen. Mymoria ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bestattungsbranche und bietet mittlerweile mit eigenen Bestattungshäusern und -boutiquen seine Services auch in der Fläche an. Das Unternehmen vereint damit persönliche Beratung, lokales Wissen und digitales Knowhow.

Durch die Aufnahme in die mymoria Familie profitiert das Traditionshaus Anton Wimmer unter anderem von der digitalen DNA mymorias, mit einer in der Branche einmaligen Vernetzung und Verwendung digitaler Anwendungen. Formalitäten nehmen weniger Zeit in Anspruch, den Kolleginnen und Kollegen in Freising bleibt mehr Raum für die Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Alexandra Grosch, die bereits vor der Übernahme bei Anton Wimmer beschäftigt war, hat Anfang des Jahres die Standortleitung in Freising übernommen. „Für mich ist gute Betreuung und Begleitung der Angehörigen eine echte Herzensangelegenheit“, sagt sie. „Empathie, Aufrichtigkeit und Transparenz eint uns bei Anton Wimmer Bestattungen und mymoria. Persönliche Beratung und Kenntnis der regionalen Bräuche und Gegebenheiten sind dabei unverzichtbar. Ich bin sehr froh, mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen diese Möglichkeit hier in Freising zu haben.“ Schließlich pflege sie auch eine intensive Verbundenheit mit der Stadt und der Region.

Anton Wimmer Bestattungen: Der Service reicht von der Vorsorge bis zum akuten Sterbefall

Björn Wolff, Gründer und Geschäftsführer von mymoria, setzt großes Vertrauen in die Standortleiterin. „Mit ihrer Erfahrung im Umgang mit Kunden und im Qualitätsmanagement bringt Alexandra Grosch den Service bei Anton Wimmer auf eine neue Stufe. Sie wird damit der Tradition des Bestattungshauses gerecht und führt das Unternehmen zugleich ins digitale Zeitalter“, sagt Wolff. „Unser Standort in Freising liegt uns sehr am Herzen. Die Marke Anton Wimmer genießt einen ausgezeichneten Ruf, daher war es uns auch sehr wichtig, alle Mitarbeiter zu übernehmen.“

Gemeinsam mit 13 festen Kolleginnen und Kollegen meistert Grosch zuverlässig und einfühlsam den Arbeitsalltag des Bestatters – rund um die Uhr und sieben Tage die Woche. Von der Vorsorge bis zum akuten Sterbefall. Zwei Bestattungsfahrzeuge stehen ihnen dabei für Überführungen zur Verfügung. Und sollte das einmal nicht ausreichen, besteht immer die Möglichkeit, auf die mymoria-Flotte zurückzugreifen, die bundesweit im Einsatz ist. Grosch: „Das ist ein weiterer Vorteil als Teil der mymoria Familie: Wir wissen hier stets ein großes Netz im Hintergrund – ob es mal kurzfristig zusätzliches Personal braucht – auch wir Bestatter hatten Corona-Ausfälle zu kompensieren – oder Unterstützung bei einer Überführung.“

Die bislang sechs zugekauften Bestattungshäuser und vier Boutiquen eingerechnet, arbeiten bei mymoria derzeit rund 160 Beschäftigte – Tendenz steigend. Die Übernahme traditioneller Bestattungshäuser ist neben der Eröffnung eigener Bestattungsboutiquen und Franchise-Filialen Teil der Wachstumsstrategie von mymoria zum Marktführer, auch über die Online-Services hinaus. (mes)

Nachgefragt

„Bei Anton Wimmer Bestattungen schätze ich, dass ich meine beruflichen Intentionen, akute Trauerhilfe und Trauerreden, einbringen kann, dass ich als Mensch geschätzt werde und mit Alexandra Grosch eine weitsichtige Chefin habe.“

„Ich schätze bei Anton Wimmer Bestattungen besonders unser gesamtes – fast nur weibliches – Team, das familiäre Miteinander und unsere engagierte und tolle Chefin.“

„Ich schätze sehr den ehrlichen und offenen Umgang mit den Kollegen und den Angehörigen. Zusätzlich ist es eine große Unterstützung, eine Fachkraft für Trauerbegleitung zu haben. Nicht zu vergessen: unseren kleinen Vierbeiner Little G., der für ein lebhaftes Büro sorgt.“

Fakten

Anton Wimmer Bestattungen Gründung: 1970, seit 2021 Teil der mymoria GmbH Belegschaft: 14 feste Angestellte Leistungen: Planung, Organisation und Durchführung von Bestattungen, inklusive aller Formalitäten, Trauerbegleitung, Bestattungsvorsorge

Kontakt

Anton Wimmer Bestattungen – Teil der mymoria Familie

Kammergasse 2

85354 Freising

Tel. 0 81 61 / 62 0 71

E-Mail: info@wimmer-bestattung.de

www.wimmer-bestattung.de

