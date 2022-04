4-5 Uhr – CCV GmbH

„Technisch im Herzen, aber stets mit kreativem Flair“: Die Mitarbeitenden bei CCV entwickeln Produkte, mit denen Menschen rund um die Uhr in allen Lebenslagen sicher und bequem bargeldlos bezahlen können. © CCV

The Power of Payment: Dank CCV ist es für bargeldloses Bezahlen nie zu früh.

4 Uhr morgens an der Autobahnraststätte. Ein Lkw-Fahrer zieht sich am Automaten einen Kaffee, um seine Fahrt frisch gestärkt fortzusetzen, und ein Vater tankt den Wagen voll, um mit der Familie in den Urlaub durchzustarten. Um die gleiche Zeit endet anderswo eine tolle Feier unter Freunden. Jetzt noch schnell bargeldlos bezahlen, ehe es mit schönen Erinnerungen im Kopf nach Hause geht. Alles möglich dank CCV.

Die Produkte von CCV hat bestimmt jeder schon einmal verwendet

Der Firmenname als Logoschriftzug ziert Bezahlterminals in Supermärkten, Parkautomaten, bei Autovermietungen, an Tankstellen und e-Ladesäulen, im Restaurant, beim Bäcker und Friseur um die Ecke oder bei mobilen Dienstleistern. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und mittlerweile auch weltweit sind CCV-Lösungen rund um die Uhr zuverlässig im Einsatz.

Das Unternehmen, das in Au i.d. Hallertau angesiedelt ist, zählt zu den führenden internationalen Anbietern im Bereich elektronischer Zahlungssysteme. Dazu gehören neben den klassischen Bezahlterminals und Payment-Apps auch sämtliche Zahlungsdienstleistungen und Value Added Services.

„Wir bieten die schnelle, sichere und zuverlässige Abwicklung jeder bargeldlosen Bezahlung – von bequemen online und mobilen Zahlungen über leistungsstarke In-Store-Terminals bis hin zu Automatenlösungen.“

Lokales Geschäft oder großes, internationales Unternehmen – CCV weiß, wie zuverlässige Payment-Systeme Ihr Geschäft stärken

Gegründet wurde die CCV GmbH – damals noch als EL-ME – im Jahr 1994 und entwickelt sich seitdem rasant. Mehr als 40 Prozent aller Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren an Board, ein gutes Beispiel für die immer noch familiäre Arbeitsatmosphäre, die sich das Unternehmen bewahrt hat. Der internationale Fokus wurde 2020 nochmals intensiviert, als aus der Muttergesellschaft CCV Group das erfolgreiche Geschäft der Automatenterminals in die GmbH integriert wurde.

Gleichzeitig wurde das Großkundengeschäft auf internationaler Ebene ausgeweitet. Im Zuge dessen vergrößerte sich die Belegschaft um Kollegen aus mehreren europäischen Ländern. Dieses lebendige und diverse Umfeld wird sehr geschätzt und belebt den Büroalltag.

CCV bringt echte Innovationen in den Markt

Besonders stolz ist man auf die seit vielen Jahren andauernde Marktführerschaft im Outdoor-Payment (Tankautomaten) in Deutschland, die zum Großteil auf eigene Ingenieursleistungen bei der Entwicklung der hochkomplexen Geräte basiert. „Auf den Lorbeeren ausruhen darf man sich in einem derart dynamischen Umfeld natürlich nicht“, heißt es seitens des Unternehmens. Die neueste Produktschiene für Android-Bezahlterminals ermöglicht es den Nutzern auf das bewährte und von der alltäglichen Smartphone-Nutzung bekannte Bedienschema zurückzugreifen. Sogar ein CCV-eigener App-Store wurde entwickelt, um den hohen Sicherheitsstandards für alle Bezahlvorgänge gerecht zu werden.

Durch die Ideen und Expertise der CCV-Belegschaft erwachen die Intelligenz und Funktionalität der neuen Produkte und Lösungen zum Leben. Eine echte Innovation sorgt aktuell für Furore, auch in den Medien: Die neue Lösung „CCV PhonePOS“ verwandelt ein herkömmliches Smartphone durch Installation der PhonePOS-App in ein digitales Bezahlterminal.

Eine große gemeinsame Mission

Im Betrieb schätzen die Mitarbeitenden den starken Zusammenhalt untereinander, den CCV durch viele Aktionen aktiv fördert. So trifft man die Kollegen gerne abends beim Bowlen oder im Sommer beim Grillen auf der gemütlichen CCV-Terrasse. Auch die Gesundheit der Mitarbeiter ist dem Unternehmen ein großes Anliegen: Zu CCVital gehören unter anderem Obst- und Gesundheitstage, virtuelle Yoga-Stunden in der Mittagspause, Step-Challenges oder der geförderte Arbeitsweg ins Büro per Fahrrad.

„Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen – technisch im Herzen und stets mit kreativem Flair, Der Markt, in dem wir arbeiten, verändert sich schnell, die Zahlungsverkehrsbranche ist unheimlich dynamisch und deshalb ist es wichtig, dass wir immer einen Schritt voraus sind. Unser Ziel bei CCV: Technischen Fortschritt und sichere Zahlungen auf neue, spannende Weise in allen Einsatzgebieten zu ermöglichen.“

Die Arbeit bei CCV ist sowohl spannend als auch bereichernd. Die europaweit rund 1000 Mitarbeiter bilden eine Vielzahl an Teams und Schwerpunkten – vom technischen Produktmanagement, der Software-Entwicklung über Kundenservice bis zur eigenen Fertigungslinie mit zugehörigem Qualitätsmanagement - und vieles mehr! (mes)

Nachgefragt

„Als technischer Ansprechpartner für unsere Kunden zu arbeiten, ist sehr abwechslungsreich und macht Spaß. Ich bin stolz, ein Teil von CCV zu sein und könnte mir keine besseren Kollegen wünschen. Gemeinsam gestalten wir die Zahlungswelt von heute und von morgen.“

„Ich habe zuerst als Schüler, dann als Werkstudent in der IT-Abteilung bei CCV gearbeitet. Besonders das familiäre Umfeld haben mich überzeugt, nach dem Studium bei CCV einzusteigen. Jeden Tag erwarten mich neue, spannende Herausforderungen. Ich finde es toll, dass mir bei CCV interne Karrierewege offenstehen.“

„Ich finde es spannend, mit meinen Ansprechpartnern die perfekt passende Payment-Lösung auszusuchen und den Prozess von Anfang bis Ende zu begleiten. Besonders motivierend ist es, wenn die Projekte und besonders CCV-eigene Innovationen auch im privaten Leben sichtbar werden, an der Kasse des Supermarkts, beim Bäcker oder im Lieblingsrestaurant.“

Fakten

CVV Mitarbeiterzahl: 250 (CCV GmbH), 1000 (CCV Group) Standorte in Deutschland: Au i.d. Hallertau, Berlin, Hamburg, Moers bei Düsseldorf Standorte in Europa: Niederlande, Belgien Produkte: Kartenlesegeräte (Payment-Software & Hardware), Payment Apps, eCommerce-Lösungen, Omnichannel-Konzepte, Transaktionsabwicklung (Processing & Acquiring) Unternehmenswerte: Connected, Reliable, Experienced, Future-Proof Erfolge: 750.000 Terminals im europäischen Markt, + 1 Mrd. Transaktionen/Jahr, mehr als 150.000 zufriedene Kunden Offene Stellen: spannende Jobs in den Bereichen Software- /Android Entwicklung, Technisches Consulting & Projektmanagement, Software-Testing, Qualitätssicherung, Elektronik & Repair, Produktion sowie in diversen kaufmännischen Berufen

Kontakt

CCV GmbH

Gewerbering 1

84072 Au i.d. Hallertau

E-Mail: info@ccv.eu

www.ccv-deutschland.de

