9-10 Uhr – Engel und Völkers

Experte vor Ort: Steffen Conze, Inhaber von Engel & Völkers in Freising, ist es wichtig, Immobilien selbst zu besichtigen, um seriöse Einschätzungen geben zu können. © Engel & Völkers

Auf der Suche nach dem Wohlfühlort – 9 bis 10 Uhr: Immobilienmakler Engel & Völkers punkten mit regionaler Expertise.

Für Immobilienmakler Steffen Conze ist kein Tag wie der andere. „So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch unsere Kunden und Kundinnen und ihre Bedürfnisse“, sagt der Inhaber von Engel & Völkers in Freising.

„Auf der einen Seite unterstützen wir beispielsweise ältere Menschen dabei, eine zu groß gewordene Immobilie bestmöglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite gelingt es uns, für eine junge Familie endlich nach Jahren der Suche ihr Traumhaus zu finden.“

Weil Conze und sein Team in der Regel mit Privatpersonen zu tun haben, befinden sie sich um 9 Uhr morgens oft schon mitten in Terminen. „Um auf berufliche Verpflichtungen unserer Kunden Rücksicht zu nehmen, finden Besichtigungen häufig außerhalb klassischer Bürozeiten statt“, berichtet Conze. So stehen zum Beispiel am Morgen sogenannte Einwertungstermine an. „Hier besuchen wir Interessenten vor Ort und verschaffen uns einen Überblick über die Immobilie“, erklärt Conze. „Im Gespräch erfahren wir neben allen relevanten Daten zum Objekt auch viel über die Menschen, und was sie in der Immobilie erlebt haben.“

Ein paar Tage später erhalten die Kunden im Engel & Völkers-Shop in der Freisinger Altstadtgalerie detailliert die Ergebnisse der Objektanalyse und die Einschätzung der Immobilienexperten zum Marktwert der Immobilie. „Dazu zeigen wir sehr transparent auf, welche Leistungen die Kunden von uns bekommen, und wie nächste Schritte aussehen.“

„Dieser Beruf schenkt mir jeden Tag emotionale Momente“

Conze hat Immobilienwirtschaft studiert, dann aber viele Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen „in der Medienwelt“ gearbeitet, wie er es ausdrückt. 2021 bekam er dann die Möglichkeit, die Engel & Völkers-Lizenz für den Landkreis Freising zu erwerben. „Da war ich direkt Feuer und Flamme“, sagt er. „Die Option, seine Existenz in so einem spannenden Markt und mit dieser tollen Marke im Rücken aufzubauen, betrachte ich als große Chance. Dazu schenkt mir die Selbstständigkeit mehr Flexibilität, um Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bringen.“

Was fesselt Conze an seinem Beruf?

„Die eigene Wohnimmobilie ist ein hoch emotionales Thema. Es ist unser Zuhause, im besten Fall ein echter Wohlfühlort. Hier verbringen wir viel Zeit, stecken Liebe und Herzblut rein. Unsere Kinder werden hier groß und wir selber alt. Mich interessieren einfach Menschen, und dieser Beruf schenkt mir jeden Tag persönliche Geschichten und emotionale Momente.“

Freilich muss man unterscheiden zwischen Anlageimmobilien, die in der Regel rein über Rahmenbedingungen wie Zustand des Objekts, Wert und Mieteinnahmen gekauft oder verkauft werden, und einem Eigenheim. „Wenn Interessenten das Haus besichtigen, müssen sie sich direkt vorstellen können, hier zu leben“, betont Conze. „Ist das nicht der Fall, interessiert auch der gute Preis oder der Top-Zustand der Immobilie nicht mehr.“

Lokale Präsenz ist entscheidend für eine seriöse Immobilienbewertung

„Bei der Vermittlung einer Immobilie ist die richtige Festsetzung des Angebotspreises die größte Herausforderung. Der Wert des Objekts muss dem Markt entsprechen. Hier helfen uns umfassende Marktdaten und eine eingehende Analyse, aber natürlich auch Erfahrung und das E&V-Netzwerk.“

Im zweiten Schritt geht es um die professionelle Präsentation der Immobilie. Ein wesentlicher Bestandteil spielen neben den korrekten Daten und Informationen zu Flächen, Heizung und Verbrauch die Fotos. „Da sehen wir riesige Qualitätsunterschiede im Markt. Für uns ist das einer der Hauptaugenmerke. Denn hier schaffen wir beim Kunden Lust auf die Immobilie und wecken das Interesse an weiteren Informationen oder einer Besichtigung.“

Fachmännische Analyse: Wenige Tage nach der Besichtigung der Immobilie erhalten Kunden im E&V-Shop in Freising alle wichtigen Ergebnisse der Objektanalyse. © Engel & Völkers

Für unabdingbar hält Engel & Völkers die lokale Präsenz. Über 300 Shops in Deutschland und mehr als 900 weltweit tragen dazu bei, dass die E&V-Experten den Markt vor Ort mit seinen Besonderheiten kennen. „Wir sind überzeugt, den Wert einer Immobilie nur seriös einschätzen zu können, wenn man diese selbst besichtigt hat und die Umgebung kennt“, betont Conze. „Keine Internetmaske verrät mir, ob meine Immobilie in seiner Einzigartigkeit einen Markt hat. Genau hier kommen Expertise und Erfahrung zum Tragen, wenn wir als vertrauensvoller Partner ein Objekt persönlich für eine Einwertung besuchen dürfen.“ (mes)

Nachgefragt

„Einen wichtigen Beitrag in einem Unternehmen zu leisten, wo es menschlich passt, ist für mich im Job ganz besonders wichtig. Hier habe ich genau das gefunden. Ich kann mich voll einbringen und gestalte das Unternehmen von Anfang an mit. Im Team herrscht eine super Stimmung. Neben dem professionellen Arbeiten kommt der Spaß nicht zu kurz – für mich die perfekte Mischung.“

„Seit meinem Masterabschluss in Cambridge habe ich versucht, in unterschiedlichen Branchen mein Zuhause zu finden. Nach meinem Start bei Engel & Völkers Freising als selbstständiger Immobilienberater fühle ich mich endlich angekommen. Der Mix aus der spannenden Arbeit mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch und der permanente Austausch mit Menschen machen für mich den Reiz aus.“

„Ich mache bei Engel & Völkers Freising ein fünfwöchiges Praktikum. Typisch langweilige Praktikantenaufgaben wie Kaffeekochen oder Aktenablage muss ich nicht machen, sondern bekomme abwechslungsreiche To-dos, die mir Spaß machen. Von der Hausbesichtigung bis zur Gestaltung von Marketingmaßnahmen erhalte ich relevante Einblicke in den spannenden Alltag einer Immobilienmaklerin.“

