Quelle der Inspiration: Über Gartentrends, Schwimmteiche und Pools können sich Kundinnen und Kunden im Hofquartier in Taufkirchen bei München informieren. © Gaissmaier

Sie machen die Region grüner. 7 bis 8 Uhr: Die Mitarbeiter der Firma Gaissmaier verwandeln Gärten in Paradiese.

Wenn die Glocke sieben Mal schlägt, läuft der Bagger bereits auf Hochtouren. Um 7 Uhr sind die Trupps der Firma Gaissmaier GartenLandschaft längst ausgeschwärmt. Mehrere Gruppen des Familienunternehmens verwandeln Privatgärten in Paradiese, legen Schwimmteiche und edle Rasenflächen an. Andere Teams kümmern sich um Ausgleichsflächen und pflanzen heimische Bäume. Weitere Mannschaften wiederum pflastern Wege in Büroparks und sorgen mit parkähnlichen Strukturen dafür, dass sich Menschen auch in der Arbeit wohlfühlen.

Die Wurzeln der Firma Gaissmaier reichen weit zurück. Seit 77 Jahren gibt es das Unternehmen, das seinen Sitz im Freisinger Stadtteil Attaching hat. Inzwischen ist bereits die dritte Generation als kompetenter Ansprechpartner für Garten und Landschaft am Start. Doch familiärer Zusammenhalt herrscht nicht nur in der Führungsriege. „So ist der Umgang in der gesamten Firma geprägt“, betont Laura Gaissmaier, die für die Finanzen und das Controlling zuständig ist. „Wir haben ein sehr enges Miteinander.“ Wir – das sind die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 20 Auszubildende, die für das richtige Grün in der gesamten Region sorgen.

„Um gut arbeiten zu können, müssen sich Menschen wohlfühlen. Deshalb haben wir für unsere Leute immer ein offenes Ohr. Alle können sich jederzeit an uns wenden, wenn sie ein Problem haben, oder etwas nicht passt.“

Die Treue zum Unternehmen überträgt sich von Generation zu Generation

Gaissmaier macht nicht nur ein Grüner Daumen aus, sondern auch ein gedeihliches Betriebsklima, in der viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Jahrzehnte lang beruflich zu Hause sind, zum Teil sogar zwei Generationen einer Familie. Die Mitarbeiter sind perfekt aufeinander eingespielt, verstehen sich untereinander sehr gut.

„Unsere Mitarbeiter schätzen es sehr, dass sie in der Natur und an der frischen Luft arbeiten können und etwas Sinnvolles machen, wenn sie Bäume pflanzen oder Flächen begrünen. Und es ist schön, wenn man am Ende des Tages die Fortschritte und Ergebnisse begutachten kann. Wenn man einfach sieht, was man kreiert hat.“

Dazu trägt jeden Morgen ein gemeinsamer Start in den Tag bei. „Um 6.30 Uhr strömen alle zu uns auf den Hof und treffen sich in unserem großen Aufenthaltsraum“, berichtet Laura Gaissmaier. Die einen füllen ihre Trinkflaschen am Wasserspender auf, die anderen plaudern etwas oder besprechen mit dem Bauleiter die wichtigsten Arbeiten für den Tag, ehe es zu den verschiedenen Baustellen rausgeht. Egal, ob sie auf Privatgärten, öffentliche oder gewerbliche Grünflächen spezialisiert sind – die Gaissmaier-Beschäftigten brennen für ihren Beruf.

Mit Freude bei der Arbeit: Die Gaissmaier-Beschäftigten arbeiten meist in festen Teams zusammen. © Gaissmaier

Exzellente Ausbildung führt zu meisterlichem Nachwuchs

Wer als Landschaftsgärtner arbeitet, bei Sonnenschein, aber auch manchmal bei Wind und Wetter, der verfügt meist über ein intaktes Immunsystem und ist körperlich robust. „Ein Fitnessstudio müssen unsere Mitarbeiter nicht mehr besuchen“, sagt Laura Gaissmaier und lacht. „Denn letztendlich sind sie den ganzen Tag in Bewegung.“ Im vergangenen Jahr wurden alle Mitarbeitenden mit Softshell-Jacken und Pullovern ausgestattet. Der Rest der Arbeitskleidung wird bezuschusst.

Das Unternehmen Gaissmaier will gerne weitere gute Bewerber einstellen. „Derzeit suchen wir Landschaftsgärtner, Gartenarbeiter und Baumaschinenführer“, berichtet Laura Gaissmaier. Zudem ist die Firma für seine exzellente Ausbildung bekannt. Die Ausbilder geben sich extra viel Mühe, bieten abends sogar zusätzlichen Unterricht an, um dem Nachwuchs noch mehr Fachkenntnisse zu vermitteln. Das zeichnet sich aus: 2019 und 2021 hat das Unternehmen den Staatsehrenpreis für vorbildliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau erhalten.

Was die jungen Leute bei den Gaissmaiers lernen, demonstrieren sie auch immer wieder bei Wettbewerben. So haben zwei Azubis noch vor der Corona-Pandemie nicht nur den Bayerischen, sondern auch den Deutschen Meistertitel im Bereich Landschaftsbau errungen. Als Team Deutschland durften die Gaissmaier-Schützlinge zur Weltmeisterschaft reisen – und landeten im obersten Viertel des Rankings – dank einer meisterlichen Ausbildung.

Nachgefragt

„Schon mein Vater war hier als Baustellenleiter tätig, so kam ich recht früh mit dem Beruf des Landschaftsgärtners in Berührung. 1984 begann ich meine Ausbildung und bekam die Möglichkeit den Beruf von der Pike auf zu lernen – als Geselle, Baustellenleiter, Meister, Techniker und Bauleiter. Ich liebe meinen Beruf, weil ich schöne Dinge erschaffen und mein Wissen weitergeben kann.“

„Nach meiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei der Firma Gaissmaier hatte ich eigentlich vor, mich in der Selbstständigkeit zu versuchen. Doch das Betriebsklima, die Mitarbeiter und das Unternehmen an sich haben mir so gut gefallen, dass ich nach meinem Studium als Baustellenleiter zurückgekommen bin. Das habe ich bisher auch nicht bereut.“

Fakten

Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co KG Gründungsjahr: 1945, Familienunternehmen seit drei Generationen Mitarbeiter: 100, davon 20 Azubis Offene Stellen: Landschaftsgärtner, Baumaschinenführer, Gartenarbeiter, Ausbildungsplätze

Kontakt

Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co KG

Hallbergmooser Straße 53

85356 Freising

Tel. 08161/99260

E-Mail: info@gaissmaier-gartenlandschaft.de

www.gaissmaier-gartenlandschaft.de

