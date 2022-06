19-20 Uhr – Gate Gourmet

Ein Kraftakt für größtmöglichen Komfort: Bis zu 50.000 Artikel werden durch die Gate Gourmet auf jedem Flug beladen, um die Reise über den Wolken für alle Passagiere zum Genuss zu machen. © Gate Gourmet

Restaurants mit Flügeln – 19 bis 20 Uhr: Gate Gourmet sorgt am Flughafen für die Bordverpflegung.

Die Lufthansa-Maschine hebt ab und fliegt dem Abendrot entgegen. An Bord nehmen die Passagiere eine kulinarische Stärkung zu sich. In 10.000 Metern Höhe kehrt Entspannung ein. Am Boden herrscht indes emsiger Betrieb. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gate Gourmet, die für das Catering in Flugzeugen sorgen, bereiten zwischen 19 und 20 Uhr bereits die Mahlzeiten für die Flüge am nächsten Tag vor. Auch die Nachtschicht, die für die Ent- und Beladung ankommender Maschinen zuständig ist, macht sich bereits parat.

„Wir machen Flugzeuge zu Restaurants mit Flügeln“, sagt Volker Müller, Generalmanager der beiden Gate Gourmet Betriebe am Flughafen München. Gate Gourmet ist der weltweit größte Anbieter von Bordverpflegung. Das aus der Schweiz stammende Unternehmen ist an über 200 Flughäfen in über 60 Ländern auf allen Kontinenten der Erde vertreten, seit der Inbetriebnahme des Flughafens München 1992 auch vor den Toren Freisings. Immer wieder wird Gate Gourmet von Industrieorganisationen und Kunden für seine kulinarische Vielfalt und Innovationen ausgezeichnet. Der Fokus liegt auf Kundennähe, Standardisierung und präziser Materiallogistik.

Gate Gourmet verfügt über eine eigene Großbäckerei

Bis zu 50.000 Artikel werden durch die Gate Gourmet auf jedem Flug beladen. Sie reichen von den verschiedenen Lebensmitteln und Getränken über Arzneimittel, Babynahrung und Toilettenpapier bis zum Champagner in der First Class. Drei Lastwagen werden benötigt um den Proviant, der etwa fünf Tonnen wiegt, an Bord von Langstreckenflugzeugen zu bringen. Zudem verfügt Gate Gourmet über eine eigene Großbäckerei, die bis zu 50.000 Semmeln pro Tag herstellen kann – oder wie es Müller formuliert: „Wir könnten praktisch jedem Freisinger in der Früh ein frisches Brötchen an die Tür hängen.“

Gate Gourmet kümmert sich aber nicht nur um die Passagiere an Bord, sondern betreut auch die Topkunden der Lufthansa und die VIPs des Flughafens München bei Zwischenstopps. „Der Service in unseren Premium Lounges ist für unsere Gäste so etwas wie das zweite Wohnzimmer zwischen zwei Flügen“, schwärmt Müller. „Der Hospitility-Gedanke und das Wohlfühlen stehen im Mittelpunkt.“ Darf es ein Gin Tonic sein? Kein Problem, die Bar ist mit den besten Spirituosen der Welt bestückt. Steak, Sushi oder Samosas – internationale Spezialitätenköche sorgen dafür, dass sich die internationalen Gäste wie zu Hause fühlen.

Köche, Bäcker und Konditoren, Catering-Agenten und Supervisoren, Hubwagen-Fahrer und operative Mitarbeiter, Systemadministratoren und Mechatroniker, Disponenten und Bürokaufleute (m/w/d) – rund 1200 Menschen arbeiten bei Gate Gourmet am Flughafen München und es sollen in allen Bereichen mehr werden.

„Nach zwei Jahren Pandemie erwacht der Flughafen aus dem Dornröschenschlaf“, berichtet Müller. „Die Leute wollen wieder reisen. Zeit, dass auch wir unser Team wieder verstärken.“ Bis Ende des Jahres möchte das Unternehmen 300 neue Jobs besetzen. Auch Auszubildende sind herzlich willkommen und in besten Händen: Gate Gourmet ist als Top Ausbildungsbetrieb zertifiziert.

Neue Arbeitskräfte dürfen sich nicht nur über ein schickes Arbeitsambiente am Flughafen freuen, sondern auch über tarifbasierte Löhne, ein 13. Monatsgehalt, eine Ergebnisbeteiligung und Standortzulage. Alle Überstunden werden vergütet. Zudem kommen Beschäftigte bei Gate Gourmet in den Genuss einer bezuschussten Kantine, eines Fahrkostenzuschusses und Vergünstigungen bei Einkäufen am Flughafen. „Pendler erhalten einen freien Parkplatz“, berichtet Müller. „Und flexible Arbeitszeiten tragen dazu bei, dass Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren sind.“

Nachgefragt

„Ich bin bereits seit 1989 bei Gate Gourmet beschäftigt, als der Flughafen München noch in Riem war. Ich habe in meiner Zeit viel miterlebt: 9/11, den Vulkanausbruch in Island, jetzt Corona und seine Auswirkungen. Auch wenn es oft turbulent zugeht, habe ich Spaß an meiner Arbeit. Jeder Tag ist etwas Besonderes und eine Herausforderung. Denn sich auf dem Vorfeld zwischen den teuren Flugzeugen zu bewegen, ist eine riesige Verantwortung.“

„2005 habe ich meine Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie begonnen und durfte alle operativen Bereiche im Haus kennenlernen. Seit 2007 bin ich in der Lufthansa First Class Lounge in verschiedenen Führungspositionen tätig, darf seit 2019 zusätzlich den Bereich Eventcatering leiten. Ich durfte schon bei vielen spannenden Projekten mitwirken, etwa bei Vorstands- und VIP-Veranstaltungen. Mein Job ist eine Herzensangelegenheit für mich.“

„Ich bin seit fast 25 Jahren als Führungskraft im Airline-Catering tätig. Mir gefällt an meinem Job der Kontakt zu Mitarbeitern aus den verschiedensten Ländern. Ich bin stolz, zusammen mit meinem internationalen Team den Gast über den Wolken mit Gerichten zu bedienen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir Airline-Köche stellen uns immer vor, wie das Essen in 10.000 Metern Höhe schmeckt.“

Fakten

Gate Gourmet Gründung: 1992 Hauptgeschäft: Airline Catering, 2 First Class Lounges, 3 FMG Lounges Mitarbeiter*innen: 1180 / 67 Nationen Gebäude: 3 Betriebe Produktionsfläche: 26.000 m² Öffnungszeiten: 24/7 Tägliche Mahlzeiten für Passagiere: 45.000 – 50.000 Flüge pro Tag (Versorgung): bis zu 380

Kontakt

Gate Gourmet – Unit Munich (MUC)

Nordallee 10

85356 München-Airport

Tel.: +49 89 97593 424

E-Mail: KFOtis@gategroup.com

www.gategroup.com

