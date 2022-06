15-16 Uhr – CAD + CAM Hartshauser

Fräsen, Drehen, Schleifen: Im Maschinenpark von CAD ± CAM Hartshauser entstehen mit modernster Technik Bauteile, die unter anderem in der Automobil-Industrie zum Einsatz kommen. © CAD ± CAM Harthauser

CAD + CAM Hartshauser bringt jede Idee in Form.

Ob im Auto oder im Zug, im Computer-Tomographen oder in der Photovoltaik-Anlage: Die mit modernster Technik produzierten Bauteile des Unternehmens CAD ± CAM Hartshauser kommen in vielen lebenswichtigen Bereichen zum Einsatz. Dafür fräsen, drehen und schleifen die Mitarbeiter meist schon, bevor die Sonne aufgeht. Auch um 15 Uhr sind sie noch voll im Einsatz.

CAD ± CAM Hartshauser ist nicht nur der Name des aufstrebenden Unternehmens im Markt Au/Hallertau, sondern auch seine Erfolgsformel. CAD ist die Abkürzung für computerunterstützte Konstruktion – eine Technologie, die TÜV-zertifiziert ist und seit zwölf Jahren erfolgreich zur Anwendung kommt. CAM steht für die rechnergestützte Fertigung von Bauteilen. Seit mehr als 20 Jahren programmiert Unternehmenschef Stefan Hartshauser bereits CNC-Maschinen mit bestimmten Steuerungstypen. Gleichzeitig bringt er die Programme auch in seinem eigenen Maschinenpark zum Einsatz. Hier entstehen Produkte für Werkzeug- und Formenbau, Vorrichtungs- und Maschinenbau. Verwendet werden für die Bauteile unterschiedlichste Materialien – von weich bis hart, von Kunststoff bis Stahl.

Die Automobil-Industrie und der Medizinsektor zählen zu den Kunden

Eine Erfolgsformel, auf die eine illustre Kundschaft zählt. Unternehmen aus der Automobil-Industrie und dem Medizinsektor sowie Produzenten von Mess- und Solartechnik zählen zu den Auftraggebern von CAD ± CAM Hartshauser – egal ob es um Konstruktion, Programmierung oder Fertigung geht. Auch Firmen aus China schwören auf akkurat produzierte Bauteile aus dem beschaulichen Au. „Das ist schon etwas unorthodox“, sagt Hartshauser und schmunzelt. „Denn meistens wird in Asien für deutsche Unternehmen gefertigt.“

Schon um 5 Uhr morgens kommt für gewöhnlich Leben in den Maschinenpark. Dann starten die Frühaufsteher der Firma mit der Tagesproduktion der Bauteile. „Meine Mitarbeiter können sich ihre Arbeitszeit sehr flexibel einteilen“, berichtet Hartshauser. Mit seinen insgesamt sechs Angestellten pflegt er ein familiäres Arbeitsambiente. Die gemeinsame Kaffeepause mit seiner Mannschaft weiß er sehr zu schätzen. „Da geht es dann auch mal um ganz was anderes als die alltägliche Arbeit.“ Fußball statt Fräsen.

Der 54-jährige Chef und sein junges, dynamisches Team, in dem der Älteste gerade mal 32 Jahre alt ist, verbinden berufliche Erfahrung und Tatkraft in Perfektion. Auch zu fortgeschrittener Stunde wird noch angepackt. Wenn es 15 Uhr schlägt, läutet die Belegschaft den Endspurt ein. „Zu diesem Zeitpunkt werden noch Maschinen bestückt, die dann nachts durchlaufen können“, berichtet Hartshauser. Die Drahterodiermaschine etwa läuft bis zu 20 Stunden durch, sorgt für ein besonders akkurates Schnittverfahren mittels hochfrequenter elektrischer Spannung.

Auf Draht: Etwa gegen 15 Uhr ist es an der Zeit, die Drahterodiermaschine zu bestücken, die dann nachts durchläuft, und für ein besonders akkurates Schnittverfahren sorgt. © CAD ± CAM Harthauser

Das Unternehmen bietet eine Altersvorsorge und andere Zusatzleistungen

In dem Maschinenpark von CAD ± CAM Hartshauser geht es um Millimeter-genaue Arbeit. Hier werden Rücksitze für Auto-Prototypen ebenso gefertigt wie Schutzkappen in Zügen, Abdeckungen von Durchsage-Lautsprechern, Montage-Verbindungsteile für Photovoltaik-Anlagen und Edelstahl- oder Titanteile für medizinische Geräte, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Oder wie es der Unternehmenschef anschaulich auf den Punkt bringt: „Wir bringen die Ideen unserer Kunden schnell in die richtige Form.“

Sein qualifiziertes Team möchte Hartshauser gerne erweitern. Ein Zerspaner ist bei ihm ebenso willkommen wie ein weiterer Feinwerkmechaniker. „Ich würde auch gerne wieder einen Azubi übernehmen.“ Ausbildung wird in dem Unternehmen großgeschrieben. Erst Anfang des Jahres hat Matthias Goldbrunner seine Facharbeiterprüfung mit Auszeichnung bestanden.

„Wer bei uns anfängt, darf sich auf ein angenehmes, familiäres Betriebsklima und abwechslungsreiche Tätigkeiten freuen, die mit viel Eigenverantwortung und modernster Technik ausgeführt werden können“, sagt Hartshauser. Das Unternehmen bietet eine betriebliche Altersvorsorge und Zusatzleistungen wie kostenlose Arbeitskleidung und Tankgutscheine. Für den Startschuss in ein spannendes Berufsleben. (mes)

Nachgefragt

„2012 bin ich zur Firma CAD ± CAM Harthauser gewechselt und hatte heuer mein 10-jähriges Jubiläum. Nach verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen, die im Betrieb angeboten werden, zum Beispiel meine Meisterprüfung im Feinwerkmechaniker-Handwerk, bin ich nun für die Leitung der Fertigung verantwortlich. Die Vielfältigkeit und Abwechselung macht den Job so interessant.“

„Ich habe 2008 eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker absolviert und bin dann 2014 zur Firma CAD ± CAM Hartshauser gewechselt. Hier im Betrieb werden verschiedenste Bearbeitungstechnologien für Metalle, Kunststoffe etc. eingesetzt, was die Arbeit hier sehr abwechslungsreich und interessant macht. In unserer kleinen Firma ist das Arbeitsklima einfach besonders.“

„Das Schülerpraktikum, das ich bei CAD ± CAM Hartshauser absolviert habe, war so interessant, dass ich mich entschlossen habe, hier meine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker zu machen. Hier habe ich alle Fertigkeiten gelernt, die man als Facharbeiter täglich braucht, und so konnte ich meine Ausbildung vorzeitig mit Erfolg abschließen. Interessant finde ich, in welchen Branchen und Projekten ich mit meiner Arbeit mitwirken kann.“

Fakten

CAD + CAM Hartshauser Gründungsjahr: 2001 Mitarbeiter: 6 Offene Stellen: Ausbildungsplatz Feinwerkmechaniker, Facharbeiter Feinwerkmechaniker/ Zerspanungsmechaniker

Kontakt

CAD ± CAM Hartshauser

Stefan Hartshauser

Gewerbering 16

84072 Au/Hallertau

Telefon: 08752/86 59 09-0

info@cadcam-hartshauser.de

www.cadcam-hartshauser.de

