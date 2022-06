13-14 Uhr – Mercedes-Autohaus Kammermeier

Job mit Nostalgie-Faktor: Kfz-Mechaniker Markus Ismaier ist von Oldtimern begeistert. Das A 120 Cabrio, Baujahr 1993, ist bei Weitem nicht der älteste Bolide, den er wieder in Schuss gebracht hat. © Eser

Meister aller Epochen: auf Zeitreise im Mercedes-Autohaus Kammermeier.

Wenn sich Markus Ismaier und Uli Payenberg mittags ihre wohlverdiente Brotzeit genehmigen, befinden sich die beiden noch in derselben Zeitzone. Doch sobald die zwei Mechaniker um 13 Uhr Mittelfreisinger Zeit zu ihrem Arbeitsplatz beim Mercedes-Autohaus Kammermeier zurückkehren, reist der eine in die Vergangenheit, der andere in die Zukunft. Denn während Ismaier Oldtimer wieder startklar macht, hält Payenberg E-Fahrzeuge in Schuss.

In der Zeitzone Nostalgie wartet heute Nachmittag ein besonderer Bolide auf Ismaier: ein A124 Cabrio. „Die Zylinderkopf-Dichtung muss erneuert werden“, erklärt der 42-Jährige. „Eine schöne Arbeit.“ Schön daher, weil alles reibungslos läuft. Das ist nicht immer der Fall, wenn Fahrzeuge älteren Baujahrs bei ihm auf der Hebebühne landen. „Wenn bei uns ein Oldtimer auf den Hof gebracht wird, der nicht mehr fährt, kann es oft Tage dauern, bis der Fehler gefunden ist“; berichtet Ismaier. „Da ist jede Menge Geduld gefragt.“

Neben Geduld ist freilich auch viel Know-how nötig. Immer wieder besucht Ismaier Schulungen, um sich auf den neuesten Stand bei alten Fahrzeugen zu bringen. „Da ist viel Wissen verloren gegangen, das man sich in der heutigen Zeit wieder mühsam zusammensammeln muss. Kompression messen, Vergaser prüfen, Ventile einstellen – das alles kennen die jetzigen Lehrlinge ja gar nicht mehr.“

„Wie E-Fahrzeuge auf Straßen dahinflüstern, ist spektakulär“

Immer wieder blättert der Oldtimer-Spezialist auch in alten Werkstatt-Handbüchern. Die Kammermeiers haben im Laufe der vergangenen Jahre eine beeindruckende Bibliothek an Fachliteratur gesammelt – und Spezialwerkzeug, das aus dem Deutschen Museum stammen könnte. Vor allem aber geht es bei der Arbeit um logisches Denken und das Verständnis für Zusammenhänge unter der Motorhaube, betont Ismaier: „Der Kopf ist das wichtigste Werkzeug. Mir hilft kein Computer, der mir jede Lösung ausspuckt.“ Sein letzter Satz geht – mit schönem Gruß – an Kollegen Payenberg.

Der lacht, als er das hört. Frotzelei gehört dazu bei der Kammermaier-Belegschaft. Das macht das familiäre, gute Betriebsklima unter anderem aus. Für den Spezialisten von E-Fahrzeugen ist in der Zeitzone Zukunft tatsächlich das Diagnosegerät das wichtigste Werkzeug: eine Art Tablet, das an das E-Fahrzeug angeschlossen wird und dann sämtliche Fehler ausliest.

Begonnen hat Payenberg auch als Kfz-Mechaniker. Seit fast 40 Jahren arbeitet er im Hause Kammermeier, wurde aber schnell zum Elektro-Spezialisten und ist inzwischen zertifizierter Diagnosetechniker. In der Zeitzone Zukunft fühlt er sich sehr wohl „Wie E-Fahrzeuge auf Straßen dahinflüstern, das finde ich spektakulär.“ Und für jemanden, der tagtäglich mit Hochvolt-Anlagen zu tun hat, bietet die Arbeit im wahrsten Sinne Spannung. Oder wie es Payenberg ausdrückt: „Man muss schon schauen, dass man sich nicht die Finger verbrennt.“

Job unter Hochspannung: Diagnose-Techniker Uli Payenberg hat die Lizenz zur Reparatur von E-Fahrzeugen. Dabei hilft ihm sein Werkzeug Nummer eins: das Diagnosegerät. © Eser

Autohaus Kammermeier: „Was mich an den Oldtimern begeistert, ist die geniale Technik“

Damit genau das nicht passiert, hat der 55-Jährige eine lange Reihe von Sicherheitsvorschriften im Kopf und eben das Diagnosegerät an der Seite. „Es kommt öfter vor, dass abends vom vielen Mausklicken die Hand schmerzt“, berichtet er und lacht. Manchmal, räumt er ein, sehnt er sich schon danach, mal wieder an einem Auto alter Schule zu schrauben. „Aber andererseits: Man will sich ja nicht die Hände schmutzig machen.“

Schöner Gruß zurück in die Zeitzone Nostalgie. Dort streicht sich Ismaier mit ölverschmierten Fingern übers Kinn und lächelt versonnen. Das ehrwürdige Cabrio läuft wieder. „Was mich an den Oldtimern begeistert, ist die geniale Technik. Was aus den damaligen Möglichkeiten gemacht wurde, wo es noch nicht die Materialien von heute gab, ist faszinierend.“ Für Ismaier ist es große Ehre und Verantwortung zugleich, an Fahrzeugen zu arbeiten, die zum Teil älter sind als er selbst. „Diese Fahrzeuge haben nicht nur einen finanziell hohen Wert. Da hängt beim Besitzer auch viel Herzblut dran.“ (mes)

Nachgefragt

„Ich bin jetzt schon seit 35 Jahren beim Kammermeier, habe hier bereits meine Lehrzeit verbracht und mache den Job immer noch gerne. Wenn ein Unfallauto in die Werkstatt kommt, und ich den Wagen mit meiner Arbeit wieder instand setzen kann, gibt mir das ein schönes Gefühl. Auch die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen weiß ich sehr zu schätzen.“

„Ich habe hier 2009 meine Lehre begonnen und bin auch danach gerne geblieben. Das Betriebsklima ist toll. Es geht familiär zu. Jeder kennt jeden, und auch die Chefs sind nahbar, was nicht in jeder Firma selbstverständlich ist. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Egal ob Kundenannahme, Rechnungen schreiben oder Aufträge bearbeiten – jeder Tag bietet mir etwas anderes.“

„Schon während des Praktikums beim Autohaus Kammermeier wusste ich: Hier will ich her. Die Kollegen sind toll, die Chefs mehr als menschlich und die Stimmung ist sehr familiär. Mir war es auch wichtig, bei einer Vertragswerkstatt unterzukommen, weil hier einfach eine qualitativ bessere Arbeit abgeliefert wird. Nach der Ausbildung ist es mein Ziel, mich weiterzubilden. Ich denke, dass ich dafür hier die beste Unterstützung bekommen kann.“

Fakten

Karl Kammermeier GmbH & Co. KG Firmenleitung: Robert Kammermeier, Helmut Kammermeier und Felix Kammermeier Gründung: 1. September 1933 Anzahl der Mitarbeitenden: 20 (ohne Auszubildende) Anzahl der Auszubildenden: 9 Ausbildungsberufe (ab September): Kfz-Mechatroniker (m/w/d), Kaufkraft für Büromanagement (m/w/d)

Kontakt

Karl Kammermeier GmbH & Co. KG

Mainburger Straße 4

85356 Freising

08161/97080

Mail: service@autohaus-kammermeier.de

Web: www.autohaus-kammermeier.de

