6-7 Uhr – Molkerei Weihenstephan

Teilen

Die Weihenstephaner Milch zählt zu den Bestsellern der Traditionsmolkerei. Bei der Produktion legt das Unternehmen größten Wert auf die schonendsten Verfahren. © Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG

6 bis 7 Uhr: Die Molkerei Weihenstephan produziert anspruchsvolle Milchprodukte – Frisch auf den Frühstückstisch

Damit wir mit einem Milchkaffee, einem Joghurt im Müsli oder einem Butterbrot genüsslich in den Tag starten können, kümmern sich Mitarbeiter wie Coskun Cogal in der Milchannahme der Freisinger Traditionsmolkerei bereits frühmorgens um die frisch angelieferte Rohmilch. Rund um die Uhr läuft der Betrieb, um 6 Uhr ist die Rohmilch von mehreren Hundert Milcherzeugern aus dem Einzugsgebiet angekommen und wird im Labor von milchwirtschaftlichen Laboranten sorgfältig auf ihre Qualität geprüft. Erst danach wird die Milch für die Weiterverarbeitung im Werk freigegeben. Anschließend entstehen daraus H-Milch, Frischmilch, Kakao und weitere beliebte Milchprodukte.

„Weihenstephan legt großen Wert auf neuste Maschinen und Technologien. So bleiben wir kontinuierlich auf dem neusten Stand und können unser langjähriges Wissen weiterentwickeln.“

„An uns kommt keine Milch vorbei“, betont Coskun Cogal. Der Milchtechnologe arbeitet seit beinahe 30 Jahren bei der Molkerei Weihenstephan. „Nach meiner Ausbildung zum Molkereifachmann war ich zuerst in anderen Bereichen, bevor ich in die Milchannahme eingestiegen und geblieben bin.“ Die Arbeit erfüllt Cogal mit Stolz.

Sorgfalt, die man schmeckt

Hohe Innovationskraft und die Kompetenz für anspruchsvolle Milchprodukte haben Weihenstephan zu einer der führenden deutschen Molkereimarken gemacht. Im Kühlregal finden sich heute rund 70 weißblaue Produkte in verschiedenen Segmenten, darunter auch Joghurt, Quark, Skyr und Pudding mit Sahne. Zu den Bestsellern der Traditionsmolkerei zählen die Weihenstephan Milch, Butter, Sahne und Kakao.

Ein Ort, an dem sich Milchexperten wohlfühlen: Bei der Molkerei Weihenstephan sorgen rund 180 Mitarbeiter für beste Qualität. © Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG

Die Molkerei hat eine lange Tradition. Am Weihenstephaner Berg wurde im Jahr 1021 von Benediktinern das Kloster Weihenstephan gegründet. Dem Erbe der Mönche verpflichtet, achtet die Molkerei Weihenstephan auf den besonders sorgfältigen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Milch. Weil in der Produktion Wert auf jedes Detail und besonders schonende Verfahren gelegt wird, bleiben die wichtigen Inhaltsstoffe, der unverfälschte Geschmack und die ganze Qualität erhalten. So entsteht bei Weihenstephan seit Jahrhunderten nur Bestes aus Milch. Die Identifikation mit der bayerischen Heimat zeigt sich auch in den weißblauen Farben des Unternehmens. Heute verarbeiten zirka 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertvolle Milch zu 380 Millionen Milchprodukten. Produziert wird rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche.

Fast alle Absolventen werden übernommen

Auch bei der Ausbildung hat sich die Molkerei Weihenstephan, die zur Unternehmensgruppe Theo Müller gehört, zu höchster Qualität verpflichtet. Jedes Jahr erhalten über 200 junge Menschen einen vielversprechenden Start ins Berufsleben. Am Standort in Freising sind es 15 Auszubildende pro Jahr. Und auch bei der Begleitung der jungen Menschen ins Arbeitsleben zeichnet sich die Sorgfalt des Unternehmens aus: Nahezu alle Absolventen werden regelmäßig als Berufseinsteiger übernommen. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit am Standort Freising beträgt knapp zehn Jahre. Dies spiegelt den Anspruch des Unternehmens, ein guter und verlässlicher Arbeitgeber für die Mitarbeitenden in der Region zu sein.

„Egal ob Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder Berufserfahrene – wir bieten eine Vielzahl interessanter Arbeitsplätze und Karrieremöglichkeiten. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich darüber freuen, in einem familiären Arbeitsumfeld für eine der führenden deutschen Molkereimarken zu arbeiten, die für Vielfalt, Unabhängigkeit und Sicherheit steht.“

Neben dem Qualitätsmanagement und der Produktion sind am Standort in Freising unter anderem auch die Forschung und Entwicklung, das Technikum sowie die Unternehmenskommunikation angesiedelt. In vielen Bereichen will sich die Molkerei verstärken.

Logo Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG © Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG

Nachgefragt

„Meine Reise in die Unternehmensgruppe Theo Müller war vielseitig, abwechslungsreich und spannend. Vor meinem Einstieg als Junior Recruiterin war ich Werkstudentin, Bachelorandin und Masterandin im Personalbereich in Freising. Das familiäre Umfeld, die Leute und die leckeren Produkte will ich nicht mehr missen.“

„Ich bin seit knapp 30 Jahren bei der Molkerei Weihenstephan und mir macht die Arbeit immer noch unheimlich viel Spaß. Meine Kollegen sind alle in etwa gleich lange da, und wir sind ein eingespieltes Team, in dem man sich auf jeden Einzelnen verlassen kann. Sogar nach fast 30 Jahren empfinde ich meine Arbeit als abwechslungsreich, und es ist immer etwas los.“

„Ich bin seit 13 Jahren bei der Molkerei Weihenstephan und seit drei Jahren im Labor verantwortlich für die Überwachung der Qualitätskontrolle. Bei uns ist kein Tag wie der andere. Das Unternehmen und der Job bieten mir und meinem Team jede Menge Abwechslung. Wenn man sich Karriere-technisch weiterentwickeln möchte, wird man auch entsprechend gefördert.“

Fakten

Molkerei Weihenstephan Belegschaft: rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktpalette: rund 70 weißblaue Produkte Leitbild: Wir machen uns mehr aus Milch

Kontakt

Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG

Milchstraße 1

85354 Freising

Tel. 08161/172-0

info@molkerei-weihenstephan.de

Vorfreude

Das bieten die nächsten Folgen:

Familienunternehmen mit grünem Daumen: Die Firma Gaissmaier verwandelt Gärten in Paradiese.

Der Weg zum Job: Die Agentur für Arbeit kümmert sich um Menschen, die auf der Suche nach einer Stelle sind.

Zurück zur Übersicht