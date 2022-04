5-6 Uhr – Simpladent

Auch wer auf seine Mundhygiene achtet, kann in die Situation kommen, eine Prothese für sein Gebiss zu benötigen. © Simpladent

In drei Tagen zum perfekten Lächeln: Simpladent sorgt dafür, dass der Morgen mit einem Freudestrahlen beginnt.

Die Deutschen sind Frühaufsteher. Fast 30 Prozent sind um 5 Uhr morgens bereits auf den Beinen, wie aus einer internationalen Studie der Universität von Michigan hervorgeht. Für die meisten ist die erste Amtshandlung des Tages der Griff zur Zahnbürste. Umfragen zufolge putzen sich 73 Prozent mindestens zweimal pro Tag die Zähne, so wie es der Deutsche Zahnärzteverband empfiehlt.

Wer gut auf Mundhygiene achtet, vermindert das Risiko auf Karies und andere Beschwerden enorm. Doch auch wer regelmäßig Zähne putzt, kann in die Situation kommen, eine Prothese für das Gebiss zu benötigen. Betroffene sind bei der Simpladent®-Praxis in Eching an der richtigen Adresse. Dort setzen Dr. Stefan Ihde und Dr. Ionut Ungurean auf ein selbst entwickeltes, hochmodernes und zugleich bewährtes Verfahren.

„Zahlreiche Menschen mit Zahnproblemen haben Angst davor, zu lächeln oder eine richtige Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie müssen mit zu locker sitzenden Zahnprothesen leben, die womöglich sogar die Aussprache beeinträchtigen. Das aber muss nicht sein.“

Sein Partner in der Praxis-Gemeinschaft, Dr. Ihde, hat in den 90er Jahren ein neues Verfahren entwickelt, das seitdem weltweit millionenfach zum Einsatz kam: die Strategic Implant®-Technologie. Die Vorteile: Der Eingriff geht schnell, ist schmerzfrei und bezahlbar.

„Die konventionelle Implantologie erfordert viel Zeit, Geld und Knochenangebot. In vielen Fällen verfügen Patienten nicht über rausreichend Knochen, um Implantate zu fixieren. Das macht den langwierigen Wiederaufbau von Knochen, eine Transplantation oder andere Eingriffe im Vorfeld notwendig.“

Modernste Technik sorgt für passgenaue Implantate

Und so gleicht die Erfindung von Dr. Stefan Ihde einer Revolution in der Implantologie. Er hat in jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden, dass sich die Zahnprothesen gut an kortikalen Knochen fixieren lassen – der Clou beim Strategic Implant®.

„Diese Art von Knochen bietet ein hohes Maß an Mineralisierung und Stabilität sowie einen niedrigen Stoffwechsel. Er ist sofort belastbar und wird während des gesamten Lebens praktisch nicht resorbiert. Auch bei schwerem Knochenschwund lässt sich so eine erfolgreiche Behandlung anbieten.“

Das Vorgehen beim Einsetzen der Implantate vergleicht Dr. Ungurean mit einer Fraktur, die chirurgisch behandelt werden muss. „Der gebrochene Knochen wird durch kortikale Eingriffsschrauben fixiert. Es ist das gleiche Prinzip wie bei unserer Behandlungsmethode.“

Egal ob fehlende Zähne, Kauprobleme, Zahnfleischschmerzen oder Leiden bei wurzelbehandelten Zähnen – in der Simpladent®-Praxis in Eching findet das Entfernen stark beschädigter Zähne und das Einsetzen des Implantats für gewöhnlich innerhalb eines Termins statt. Direkt im Anschluss beginnt das Laborteam mit der Arbeit an den neuen Zähnen. Dabei kommt modernste computergesteuerte Technologie zum Einsatz. „Das ermöglicht uns, jeden Fall individuell zu behandeln“, sagt Ungurean und verspricht: „Innerhalb von nur drei Tagen erhalten unsere Patientinnen und Patienten ihr schönes Lächeln zurück.“

Der Eingriff geht dank der Strategic Implant®-Technologie schnell, ist schmerzfrei und bezahlbar. © Simpladent

„Feste Zähne sollten kein Luxus sein“

Die in der Schweiz produzierten Implantate werden vom Hersteller mit einer lebenslangen Garantie versehen. Die Simpladent®-Praxis in Eching gewährt auf die Behandlung vier Jahre Garantie. Dies bedeutet, dass die Implantate im Komplikationsfall kostenlos ausgetauscht werden, sofern Patienten die regelmäßigen Kontrolltermine wahrnehmen.

„Wir glauben, dass feste Zähne kein Luxus sein sollten, sondern eine bezahlbare Option für jeden Patienten.“

„Die Methode ist schnell, zuverlässig und gut planbar“, betont Ungurean. Nach dem Entfernen der Zähne müsse man zwar mit den üblichen Schmerzen rechnen. Das Setzen der Implantate sei aber praktisch schmerzfrei, und während in der konventionellen Implantologie oft hohe Kosten entstünden, sei die Strategic Implant® bezahlbar.

Nachgefragt

„Ich liebe meinen Beruf. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Zahnmedizinische Fachassistentin im Einsatz und habe mich immer wieder fortgebildet, zuletzt zur Praxismanagerin. Ich mag die lockere Arbeitsatmosphäre, die lässige Zusammenarbeit mit meinem Chef und die Vielseitigkeit meiner Arbeit. Auf der einen Seite kann ich selbstständig alles Wesentliche im Alltagsbetrieb organisieren, auf der anderen Seite schätze ich den Kontakt und die Arbeit mit den Patienten. Es macht mir Spaß, den Menschen, die zu uns kommen, eine kompetente Vorberatung zu bieten, und freue mich, wenn ich sie von unserer Strategic Implant®-Methode überzeugen kann. Wenn die Menschen, die mit Schmerzen oder Beschwerden zu uns in die Praxis kommen, lächelnd wieder gehen, macht mich das auch glücklich.“

Fakten

Simpladent® Erfinder von Strategic Implant®: Dr. Stefan Ihde Entwicklung der Behandlungsmethode: von 1994 bis 1999 Erfolge: in über 40 Ländern weltweit millionenfach angewandt; auch für Raucher, Diabetiker und Patienten mit anderen Vorerkrankungen geeignet; mehr als 50.000 von Dr. Ihde gesetzte Implantate Vorteile: Keine gefährlichen, teuren und riskanten Knochenaufbau-Operationen; keine Wartezeiten; keine provisorischen Brücken nötig; feste Zähne in drei Tagen; Behandlung in Deutschland und dennoch preiswerter als im Ausland; vier Jahre Gewährleistung für die prothetische Konstruktion; Zahntechnische Arbeiten werden von hochspezialisierten Zahntechnikern durchgeführt, um eine optimale Ästhetik und Funktion zu erreichen.

