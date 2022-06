18-19 Uhr – Hofer Haustechnik

Besonderes Projekt: Herbert Hofer realisiert derzeit das erste Sonnenhaus nördlich der Alpen, das ohne Zusatzheizung auskommt. © Hofer

Hofer Haustechnik leistet seit mehr als 20 Jahren Pionierarbeit.

Die Sonne beschäftigt Herbert Hofer den ganzen Tag – von früh bis spät. Einen besonderen Moment beschert ihm der Himmelskörper aber abends, wenn er den Himmel in den schönsten Rottönen färbt. Die Zeit des Sonnenuntergangs ist für den Rudelzhausener ein Moment der Muße. „Dann komme ich nach einem langen, ereignisreichen Arbeitstag zur Ruhe, blicke auf mein Tagwerk zurück und sammle neue Kraft für die nächsten Aufgaben.“ Ein Blick zum Horizont ist für ihn auch immer ein Blick in die Zukunft.

Weg von russischem Öl und Gas – Hofer macht es möglich. Sonne ist für Hofer das berufliche Lebenselixier. Seit 30 Jahren führt der Unternehmer die Hofer Haustechnik in Rudelzhausen – und setzt voll auf die Kraft der Solarenergie. „Energie ist etwas Kostbares“, betont Hofer. „Die Sonnenergie bietet für die Kunden kostenlose Energie für Heizung und Strom.“ Das Geschenk der Sonne kombiniert Hofer mit seinem Knowhow. Er bietet für alle Häuser, ob privat oder kommunal, nicht nur die beste Hardware, sondern auch ein passgenaues System.

Pionier aus Passion: Herbert Hofer aus Rudelzhausen kümmert sich seit mehr als 20 Jahren darum, dass Häuser mit Sonne und Holz beheizt werden können. © Hofer

Für viele Menschen ist Hofer derzeit selbst so etwas wie die Sonne. Wer noch nicht durch den Klimawandel für Erneuerbare Energien sensibilisiert wurde, wird es derzeit durch den Krieg in der Ukraine. „Unser Hauptthema ist schon seit langer Zeit Heizen mit Sonne und Holz“, sagt Hofer. „Daher können wir den Menschen in der Region auch einen Weg bieten, sich von Öl und Gas unabhängig zu machen.“ Mit einer Solaranlage auf dem Dach lasse sich mehr als 50 Prozent Unabhängigkeit für Heizen und Strom erzeugen. Der positive Effekt könne durch das Heizen mit heimischen Pellets noch verstärkt werden. Entsprechend stark ist derzeit die Nachfrage.

Das Unternehmen baut derzeit ein ganz besonderes Sonnenhaus

Den Weg, den er als einer der ersten eingeschlagen hat, geht Hofer auch immer weiter voraus. „Gerade installieren wir das erste Sonnenhaus nördlich der Alpen, das nur von der Sonne beheizt wird, und das ohne Zusatzheizung“, berichtet er von seiner neuen Pioniertat, die er selbst bescheiden als „kleine Geschichte“ bezeichnet. In Wirklichkeit ist es eine große Geschichte. Denn selbst für ein Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahre Experte für das Heizen mit Sonne und Holz ist, stellt ein derartiges Projekt eine große Herausforderung an. „Aber wir haben sie gerne angenommen und setzen das Projekt mit Leidenschaft um“, betont Hofer. Denn Herausforderungen wie diese passen zu ihm und seinem Team.

Zu Hofers Mannschaft zählen 15 Mitarbeitende und zwei Auszubildende. „Wir bilden gerne aus, denn die jungen Menschen, die wir ausbilden, stellen die nächste Generation vom Hofer-Solar-Team“, betont der Chef. Und die Angestellten bleiben gerne und lange bei ihm. „Zwei Mitarbeiter sind schon über 40 Jahre bei uns“, berichtet Hofer. „Die haben noch bei meinem Vater gelernt.“ Auch für kommenden Herbst gibt es noch freie Ausbildungsplätze im Unternehmen. Willkommen sind aber auch bereits gelernte Anlagenmechaniker HLS und Kundendiensttechniker.

Hofer Haustechnik: „Wir reden nicht, wir handeln – jeden Tag“

Wer viel und gut arbeitet, benötigt ein gedeihliches Arbeitsklima. Hofer bietet es. „Ob beim Miteinander im Team, beim Miteinander mit unsren Kunden und Partnern, oder beim Ziel unseres täglichen Handelns: Es soll jede positive Energie genutzt werden“, sagt er. Hofer nennt seine Schützlinge auch gerne „Klimawandler“. Denn das Wichtigste für ihn ist und bleibt: „Wir reden nicht wie die Politik, sondern wir handeln. Wir machen seit 20 Jahren das, was heute aufgrund vieler Krisen unabdingbar geworden ist. Wir bekämpfen seit 20 Jahren den Klimawandel. Jeden Tag.“ (mes)

Nachgefragt

„Ich war früher in einer sehr großen Firma tätig. Mir ist allerdings schnell klar geworden, dass ich mich mit einem mittelständischen Unternehmen besser identifizieren kann, und so bin ich zur Hofer Haustechnik gekommen. Meine Aufgaben sind sehr vielseitig, von der Buchhaltung bis hin zur Abrechnung der Kundendienst- und Wartungseinsätze. Besonders gefällt mir, dass kein Tag wie der andere ist - es wird definitiv nie langweilig.“

„Mir gefällt mein Beruf, weil mich was verändern kann. Im Handwerk sieht man am Ende des Tages, was wir geleistet haben, und da können wir stolz drauf sein. Ich habe mich für meinen Ausbildungsbetrieb entschieden, weil es dort menschelt. Ich sehe viel und lerne was dazu, um später vielleicht mal im väterlichen Betrieb weiterzumachen.“

„Ich habe bei den Hofers meine Ausbildung und mein ganzes Berufsleben verbracht. Wir sind zusammen durch gute und schlechte Zeiten gegangen und wir sind uns treu geblieben. Wir haben viele Veränderungen zusammen erlebt und die Zukunft gestaltet. Ich konnte und kann mein Wissen und Können an die nächste Generation weitergeben. Es ist doch was Schönes, in einem der innovativsten Unternehmen der Branche mitzuarbeiten.“

Fakten

Hofer Haustechnik GmbH Gründung: 2000, hervorgegangen aus der Gebrüder Hofer GmbH, Familienunternehmen in der 4. Generation Mitarbeiter: 15, davon 2 Azubis Offene Stellen: Anlagenmechaniker HLS, Kundendiensttechniker, Ausbildungsplätze

Kontakt

Hofer Haustechnik GmbH

Im Schoosfeld 3

84104 Rudelzhausen

Tel.: 08752/868 550

info@hofer-solar.de

www.hofer-solar.de

