3-4 Uhr – SchlafTEQ

Teilen

Ihren Kunden zu einem gesunden Schlaf zu verhelfen, ist Adriana Campanella von SchlafTEQ ein großes Anliegen. © SchlafTEQ

Die beste Medizin ist die richtige Matratze. Von 3 bis 4 Uhr: Wer unter schlechtem Schlaf leidet, erhält Hilfe bei SchlafTEQ.

Spät nachts. Der Rücken schmerzt, der Körper wälzt sich unruhig hin und her auf der Suche nach der richtigen Schlafposition und wird nicht fündig. Der Blick fällt auf den Wecker: Es ist 3 Uhr, die Hälfte der Nacht, die doch eigentlich Ruhe und Entspannung bieten sollte, ist vorbei, doch an Schlaf ist nicht zu denken.

Finden Sie die für Sie ideale Matratze bei SchlafTEQ in Freising – dank erfahrener Schlafforschung und hochmodernen Geräten

So geht es vielen Menschen. Laut einer Marktforschungsstudie des Instituts Proschlaf aus Salzburg bewerten vier von zehn Personen ab 30 Jahren ihren Schlaf als weniger gut. Zugleich messen zwei Drittel der Befragten der Matratze die höchste Unterstützung für guten Schlaf bei. Sie alle sind bei Adriana Campanella an der richtigen Adresse. Die Inhaberin von SchlafTEQ in Freising bietet ihren Kunden eine individuelle Beratung, die zu einer passgenauen Matratze führt. Nicht im Rahmen einer Massenabfertigung und mit Hilfe von „Matratzen-Hopping“, bis die einigermaßen richtige Unterlage gefunden ist, sondern mit fundierten Daten aus 25 Jahren Schlafforschung und hochmodernen Geräten.

Mit fundierten Daten aus der Schlafforschung und modernen Geräten erhalten Kunden bei SchlafTEQ eine individuelle Beratung für eine passgenaue Matratze. © SchlafTEQ

Kundinnen und Kunden erhalten bei SchlafTEQ in Freising ein Liegedruck-Profil

„Dem Thema Schlaf und Schlafsysteme wurde viel zu lange nicht die Bedeutung in unserer Gesellschaft zugesprochen, die es verdient hat“, sagt Adriana Campanella. Sie weist darauf hin, dass zwei von drei Kardinalszuständen im Schlaf ablaufen. Der Tiefschlaf sorgt für Energiespeicherung und Zellerneuerung, die REM-Phase für Reproduktion und Regeneration des Gehirns.

Adriana Campanella verfügt nicht nur über acht Jahre Berufserfahrung, sondern kann sich auch gut in Kunden einfühlen. Sie selbst hat mehrere Jahre lang unter gestörtem Schlaf gelitten. „Ich weiß, welche Auswirkungen das auf den Alltag und unsere Leistungsfähigkeit haben kann. Schnell war mir klar: Da muss noch mehr gehen.“ Eine Beratung bei schlafTEQ wurde für sie zum Schlüsselerlebnis. Jetzt ist es ihr ein Bedürfnis, anderen Leidensgenossen mit ihrem Know-how zu helfen. Wer zu Adriana Campanella in den Laden nach Freising kommt, erhält von der zertifizierten Schlafexpertin zunächst eine Schlafanamnese.

In ruhiger Atmosphäre wird der Kundenwunsch ermittelt, die Liege- und Schlafsituation erhoben und analysiert. Sie gibt Tipps und Tricks zur Optimierung der Schlafhygienefaktoren und nimmt eine ergonomische Liegedruckmessung am Liege-Simulator des Instituts Proschlaf vor. „So erstelle ich ein Liegedruck-Profil“, erklärt sie. „Wie viel Druck bringt der Körper auf die Unterlage? Wo muss der Körper entlastet, wo unterstützt werden?“

SchlafTEQ in Freising: Schlechter Schlaf kann zu Depressionen führen

Auf dieser Basis kann eine individuell auf den Körper angepasste Matratze vor Ort erstellt werden. „Es gibt mehrere voll- und teilindividualisierte Modelle und unterschiedliche Materialien von Taschenfederkern über Schaumstoff bis Latex“, erklärt Adriana Campanella.

Wichtig Die Matratze kann ihre gesamte Nutzungsdauer hinweg, 15 bis 20 Jahre, immer wieder individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden – die ersten sechs Monate sogar gratis.

Hinzu kommt eine 100% Service Garantie, mit kostenlosen Hausbesuchen innerhalb eines 50-Kilometer-Radius und kostenloser Telefonberatung. Neben dem Faktor Nachhaltigkeit sind es aber vor allem die gesundheitlichen Gründe, die für eine individuelle Matratze sprechen. Denn schlechter Schlaf kann Muskelregeneration und -wachstum hemmen und den Nährstoffaustausch im Körper sabotieren. Zudem kann akuter Schlafmangel Depressionen verursachen und zu körperlichen Symptomen wie Beckenschiefstand, skoliotischer Fehlhaltung und Muskelverspannungen führen.

„Es gibt wenig im Leben, was mich so erfüllt, wie anderen Menschen zu helfen“, sagt Adriana Campanella. „Daher ist es mir ein großes Anliegen, meinen Kunden zu einem gesunden Schlaf zu verhelfen.“ Jenen, die nachts um 3 Uhr von Ruhe und Erholung träumen.

(Manuel Eser)

Nachgefragt

„Ich wurde noch nie so gut und ausgiebig beraten wie von Frau Campanella. Seit ich meine neue Matratze habe, schlafe ich viel besser und habe vor allem keine Rückenschmerzen mehr – trotz zweifachen Bandscheibenvorfalls und Wirbelsäulenarthrose. 1000 Dank!“

„Ich habe meine alte Unterlage gegen eine speziell auf meine Bedürfnisse angepasste Matratze von schlafTEQ ausgetauscht. Ich habe jetzt im Rückenbereich eine festere Partie und an der Schulter eine weiche Stelle, sodass ich viel besser schlafe und erheblich ausgeruhter aufstehen kann.“

„Ich bin Handwerker, und mein Kreuz braucht daher eine besondere Pflege. Mit der neuen Matratze von schlafTEQ schlafe ich wie ein Murmeltier, wache entspannt auf und kann den Tag endlich wieder ohne ,Warmlaufphase‘ beginnen.“

Fakten

SchlafTEQ Gründung SchlafTEQ: 2013 Gründung SchlafTEQ Freising: 2021 Standorte: 24 in Deutschland, Schweiz und Österreich Leistungen: Liegeanalyse durch Schlafexperten/in; Druckvermessung am Proschlaf Liegesimulator; Erstellung einer individuellen & handgefertigten Matratze made in Austria, welche immer veränderbar bleibt; 100% Service Garantie Sortiment: Teil- & Vollindividuelle Matratzen, Topper, Lattenroste, Nackenstützkissen, Boxspringbetten, Bettgestelle, Bettdecken, Spannbettlaken, Matratzenschutz, Liegehilfen Leitbild: Eine Matratze so individuell wie Ihr Körper

Kontakt

SchlafTEQ

Ismaningerstraße 44

85356 Freising

Termin nach Vereinbarung unter:

E-Mail: freising@schlafteq.de

Tel. 0 81 61 / 9 10 61 61

https://schlafteq.com/schlafexperte/freising

Vorfreude

Das bieten die nächsten Folgen:

Payment Powerhouse: CCV bietet sichere elektronische Zahlungssysteme

Erfolgsmethode: Implantologische Praxis schenkt Patienten ihr Lächeln zurück

Zurück zur Übersicht