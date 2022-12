35. Unterschleißheimer Christkindlmarkt ist eröffnet

Auf die Besucher und Besucherinnen wartet ein kunterbuntes Programm auf dem Unterschleißheimer Christkindlmarkt. © Stadt Unterschleißheim

Auf dem Unterschleißheimer Rathausplatz wird seit Freitag wieder vorweihnachtliche Stimmung verbreitet. Bis zum 3. Advent hat der Christkindlmarkt noch geöffnet.

Es ist das unwiderstehliche Duftgemisch von Glühwein, frisch gebackenen Apfelkücherln, aus dem heißen Maroniofen, das über den Unterschleißheimer Rathausplatz zieht. Gemeinsam mit Weihnachtsklängen und leuchtenden Tannenbäumen verbreitet es vorweihnachtliche Stimmung. Denn seit Freitagabend (25.11.) ist der Unterschleißheimer Christkindlmarkt ist eröffnet.

Ich freue mich wie ein Schneekönig!

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf der große Tannenbaum auf dem Ratshausplatz endlich wieder mit seinen über 20.000 kleinen LED-Lämpchen leuchten. An den kommenden drei Weihnachtswochenenden warten die Standl auf zahlreiche Besucher. Auch Bürgermeister Christoph Böck konnte es am Abend des ersten Adventswochenendes bei der Eröffnung nicht verbergen. „Ich freue mich wie ein Schneekönig“, so Böck.

Von Bio-Wein bis sizilianischem Streetfood

Jeden Freitag bis Sonntag bis zum 18. Dezember, immer von 14 bis 20.30 Uhr, bieten die Standlbetreiber ihre weihnachtlichen Waren feil. Dabei ist die Auswahl an den Verkaufsständen in diesem Jahr besonders groß und vielfältig: vom Bio-Wein, Crepes, sicilian Streetfood, Latschi und der traditionellen Bratwurstsemmel bis hin zu Lebkuchen und Früchtekuchen, Honig und Met, Liköre, Schokoladen und Lebkuchen sowie Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei.

Doch nicht nur die unterschiedlichsten kulinarischen Genüsse locken die Besucher auf den Unterschleißheimer Christkindlmarkt. Vor allem die gelungene Mischung aus liebevoll gestalteten Weihnachtsbuden mit hochwertiger Handwerkskunst aus Holz, Glas, Papier oder Wolle machen den Besuch der vielfältigen Märkte zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Erlebnis. In diesem Jahr stand der Auftakt auch im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Musikerin Daria Khramsova aus Charkiw stimmte mit ihrem Chor in traditionellen ukrainischen Gewändern mit Liedern aus ihrer Heimat auf der Bühne vor dem Rathaus ein.

Große Tombola und Eisskulpturshow live

Das kommende Wochenende (02. - 04.12.) steht unter dem Zeichen der „40. Hobbydult“ mit großer Tombola im Festsaal zugunsten der Jugendfeuerwehr Unterschleißheim. Nach Einbruch der Dunkelheit ab 18.30 Uhr wird Eisskulpturen-Meister Thomas Tremml mit seinem Team mitten auf dem Rathausplatz und live eine einzigartige Eisskulptur erstellen.

Natürlich steht auch die beliebte Modelleisenbahn im Bürgerhaus. Am 10. und 17. Dezember, jeweils um 15 Uhr, kommt der Kasperl mit drei Weihnachtsvorstellungen in die Bibliothek. Auf leuchtende und strahlende Kinderaugen freut sich auch der Nikolaus, der gleich zweimal am Markt mit seinem großen, prall mit Geschenken gefüllten Sack vorbeikommt. Am 3. und 9. Dezember wird er ab 17 Uhr, begleitet von einer Krampusgruppe, auf dem Rathausplatz sein. „Der ist nach dieser langen Auszeit schon mehr als ungeduldig, endlich den Kindern in der Stadt wieder etwas mitbringen zu dürfen“, so Böck. Damit es bei den winterlichen Temperaturen nicht kalt wird, rockt und swingt es am kommenden Samstag (03.12.) auf dem Rathausplatz mit Weihnachtsliedern von „Nika & Band.