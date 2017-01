39-Jähriger pöbelt und droht: Reisende beweisen Zivilcourage

von Anton Hirschfeld schließen

Freising/München – Ein aggressiver 39-Jähriger war der Grund für einen Polizeieinsatz am Freitagmorgen. Mehrere Reisende bewiesen beispielhafte Zivilcourage.

Es war 6.35 Uhr, als sich der Mann mit einer Frau an der S-Bahn-Haltestelle Moosach unterhielt. Sie wies ihn mit einem lauten „Ich habe Nein gesagt!“ ab. Eine weitere Frau kam dazu – und daraufhin ließ der Mann von beiden ab. Allerdings wandte er sich einer 22-jährigen Moosacherin zu, die ihm erklären wollte, dass er zu akzeptieren habe, wenn die Frau ihre Ruhe haben wolle. Das quittierte er mit Drohungen – und die 22-Jährige bekam es mit der Angst zu tun. Eine andere Frau am Bahnsteig bemerkte dies und rief von weitem einen persönlichen Gruß. Sie holte die Moosacherin so aus der bedrohlichen Situation.

Um 6.45 Uhr stiegen die Wartenden in die S-Bahn stadteinwärts. Auch dort gab der Mann keine Ruhe, schrie herum, äußerte sich obszön und versuchte, sich mit zwei unbekannten Mädchen zu unterhalten. Eine 52-jährige Freisingerin betätigte die Notsprecheinrichtung – und schilderte dem Triebfahrzeugführer den Fall. Der wiederum alarmierte die Notfallleitstelle. Andere wählten die 110.

Am Hauptbahnhof wartete schon eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit und kümmerte sich um den 39-Jährigen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Basis, Bedrohung und versuchter Körperverletzung.

Die Beamten lobten ausdrücklich das Verhalten der verschiedenen Beteiligten. Insbesondere die persönliche Ansprache, um jemanden aus einer bedrohlichen Situation zu holen, sei etwas, das jeder Verhaltenstrainer der Polizei empfehle.