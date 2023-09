50 Jahre Antonius-Kapelle: Andacht erinnert an damaligen Flughafen-Widerstand

Erinnerung an früherer Tage: Dekan Butt aus Fürholzen zelebriert Mitte der 1970er Jahre die Andacht der Katholischen Arbeitnehmerbewegung an der Kapelle im Moos. © Lang

Flughafen-Gegner haben vor 50 Jahren im Erdinger Moos eine Kapelle erschaffen. Eine Andacht am neuen Standort soll nun an den vielfältigen Widerstand erinnern.

Neufahrn – Es war eine Nacht- und Nebelaktion gewesen, als im September 1973 im Erdinger Moos eine Kapelle errichtet wurde. Genau dort, wo die südliche Hauptstartbahn des Flughafens entstehen sollte, stand auf einem Grundstück des Bund Naturschutz ein kleines Kirchlein. Gegner des Flughafenstandorts hatten sie heimlich in Neufahrn gegossen und dann im Moos aufgebaut. Die Behörden wetterten über den vermeintlichen Schwarzbau. Aber Fridolin Lang, Architekt der Kapelle und Chefstatiker des Münchner Olympiastadions, hatte genau gerechnet: Der umbaute Raum galt rechtlich als Marterl und war exakt unter der Grenze der Genehmigungspflicht. Die Kapelle konnte also stehen bleiben.

Ihren kirchlichen Segen erhielt die Antonius-Kapelle von Pfarrer Otto Steinberger, Landjugendpfarrer in der Erzdiözese München-Freising, er ist gebürtiger Neufahrner. In den folgenden Jahren bis zum Baubeginn des Flughafens war die Kapelle im Moos das Ziel zahlreicher Wallfahrten, aber auch Kulminationspunkt von Protestdemonstrationen.

Gottesdienst am neuen Kapellen-Standort erinnert an Flughafen-Widerstand

Als die Kapelle dem Flughafenbau weichen musste, fand sie ihre Heimat in Neufahrn vor dem Franziskussaal in der Bahnhofstraße. Zur Erinnerung an den Bau der kleinen Kirche vor 50 Jahren und an den vielfältigen Widerstand der Bevölkerung gegen den Flughafenbau lädt der Heimat- und Geschichtsverein Neufahrn für Donnerstag, 14. September, um 18.30 Uhr zu einer ökumenischen Andacht vor der Kapelle ein. Die liturgische Feier gestalten Pfarrer Otto Steinberger, der die Kapelle vor 50 Jahren weihte und Pfarrer Ralf Guggenmos, der viele Jahre an der Spitze der Bürgerinitiativen gegen den Flughafen stand. Bei schlechtem Wetter wird die Andacht in die nahe Franziskuskirche verlegt.

Zeitzeugengespräche beim Maisberger

Im Anschluss an die Andacht gibt es ab etwa 19.30 Uhr Zeitzeugengespräche mit den beiden Pfarrern, dem langjährigen Landtagsabgeordneten Christian Magerl sowie weiteren Protagonisten des Flughafen-Widerstands in der Gaststätte Maisberger. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen, der Eintritt ist frei.

VON ERNEST LANG

