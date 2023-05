70. Lohhofer Volksfest: Prächtiger Festzug begeistert Unterschleißheim

Teilen

Das 70. Lohhofer Volksfest ist gestartet. © sab

Vom 26. Mai bis 4. Juni findet das 70. Lohhofer Volksfest statt. Am ersten Festsamstag haben die Feierlichkeiten bei bestem Wetter begonnen.

Unterschleißheim – Beste Stimmung herrschte beim Volksfestumzug zum 70. Lohhofer Volksfest am ersten Festsamstag. Bei strahlend blauem Himmel und Kaiserwetter marschierten Gruppen und Mitwirkende zu Fuß, Leiterwagen und mit Kutschen vom Rathaus zum Volksfestplatz. Angeführt von der Unterschleißheimer Stadt- und Jugendkapelle, den Böllerschützen und einem gut gelaunten Bürgermeister Christoph Böck (SPD), flankiert von Festwirten und Stadträten, zog sich der Umzug eine gute Stunde lang durch die Straßen.

Impressionen: 70. Lohhofer Volksfest – Prächtiger Festzug begeistert Unterschleißheim Fotostrecke ansehen

Diego, Drago, Jackl und Hawaii legten sich mächtig ins Zeug, um die Fässer auf dem weiß-blau geschmückten Augustiner-Bierwagen des 70. Lohhofer Volksfest in Richtung Festzelt zu ziehen. Am Kutschbock Florian Schelle und Rudi Pollak, die ihre imposanten schwarzen Hühnen, allesamt Percheron Pferde, mit wenigen Kommandos lenkten. Insgesamt waren es 49 Sänger- und Schützenvereine, Volksmusikgruppen, Imker, Siedler, Sportvereine, Mittelalterverein, Feuerwehren, Wasserwacht, Berg- und Wandervereine, Theatergruppen, Künstlerkreis, Gartler, Modellbahnbauer, Dirndlschaft und Burschen, Fischer und die Siebenbürger Sachsen - alle waren sie mit dabei.

70-jährige Bürger erleben unvergessliche Festkutschenfahrt

Ein besonderes Erlebnis gab es für die Bürger, die in der Festwoche 70 Jahre alt werden. Sie durften sich in drei eigens für sie reservierten Festkutschen zum Festplatz chauffieren lassen. Ehrengast war hier unbestritten Irmgard Stronk, die am Tag des Festumzugs 99 Jahre und 364 Tage alt war. Sie durfte mit ihrer Familie aus einer eigenen prächtig geschmückten Festkutsche winken. „Ich habe ja schon einiges auf meine Tage erlebt, aber das heute ist schon etwas ganz Besonderes“, zeigte sich Stronk überwältigt.