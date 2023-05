70. Lohhofer Volksfest vom 26. Mai bis 4. Juni

Teilen

Impressionen vom Lohhofer Volksfest © Stadt Unterschleißheim

109 Stunden in Dirndl und Lederhose feiern, Bratwurstsemmel und Hendl schlemmen, den Bierdurst stillen, Zuckerwatte schlecken oder mit dem Karussell vergnügliche Runden drehen – darauf dürfen sich die Unterschleißheimer und Lohhofer freuen. Denn vom 26. Mai bis 4. Juni heißt es „Auf zum 70. Lohhofer Volksfest!“

Sieben Jahrzehnte Volksfest, das ist eine Tradition, die in Unterschleißheim gepflegt wird, im Jubiläumsjahr noch ein bisschen glanzvoller, mit noch mehr musikalischen und kulinarischen Highlights. Täglich ab 19 Uhr ist im Festzelt Party angesagt, mit Bands wie Rockover, Manyana, VoiGams, Funkverkehr, Cagey Strings, Frontal, den Fetzentalern und selbstverständlich den Heimatmatadoren, die „Stadtkapelle Unterschleißheim“. Natürlich sind im Schmankerlzelt auch zünftige Blaskapellen wie Flash Dance, Die Oberbayern, Bavaria 2 oder die Eckentaler Frankenlumpen dabei.

70. Lohhofer Volksfest: Eine festliche Tradition für Jung und Alt

Ein Erlebnis für die ganze Familie ist der Volksfestumzug (27.5.), der immer am ersten Festsamstag stattfindet. Dabei dürfen die Bürger, die in der Festwoche 70 Jahre alt werden, in einer eigens für sie reservierten Festkutsche Platz nehmen und sich bis zum Festzelt chauffieren lassen. Prächtig dekorierte Brauereigespanne, bunte Trachtengruppen und Musikkapellen, Vereine und Gruppen ziehen, angeführt von den Festwirten, Stadtratsmitgliedern und der Starkbierkönigin, vom Rathaus durch Unterschleißheims Straßen ins Festzelt ein. Dort schlägt Bürgermeister Christoph Böck bereits am Vorabend in Lenas Festzelt das erste Faß mit erfrischendem Festbier an und eröffnet damit das 70. Lohhofer Volksfest. Künstler Alfons Kiefer hat mit der Plakat-Gestaltung auch heuer wieder einen Volltreffer gelandet, seine Markenzeichen Fröhlichkeit und Witz finden sich auch auf den Plakaten wieder, das gute Laune pur mit dem schmucken Paar Monika und Michael ausstrahlt.

Impressionen: Lohhofer Volksfest Fotostrecke ansehen

70. Lohhofer Volksfest: Spannende Neuheiten und ein magisches Feuerwerk

Zwei Programm-Neuheiten warten in diesem Jubiläums-Volksfest auf ihre Besucher. Der erste Dirndl- und Burschenvereinsabend (29.5.) und der „Blaulichtabend“ (31.5.). In vollem Einsatz sind in beiden Bands Mitglieder aus dem „Blaulichtmilieu“: Oberschleißheims Polizei-Dienststellenleiter Stefan Schraut sitzt bei der Band „Most Wanted“ am Schlagzeug, in der Partyband „leckomio“ tritt die Jugendkontaktbeamtin Patricia als Frontfrau auf. Wenn es am 1. Juni 2023 dunkelt, wird der Himmel zur Bühne für ein magisches Schauspiel. Farben, Formen und Geräusche des Feuerwerks setzen Groß und Klein in Staunen. Zum runden Geburtstag wird ein außergewöhnliches XXL-Feuerwerk geboten mit einer musikalischen Zeitreise von Elvis Presley bis heute. Ab 22 Uhr wird gezündet! Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht der 3. Juni als Ausweichtermin bereit.

Eine besondere Freude ist stets das Wiedersehen mit den Senioren, die sich ab Dienstag (30.5.) vier Tage lang im Festzelt beim Mittagstisch verwöhnen lassen können. Auch hier gibt es ein Novum, denn zum ersten Mal sind auch alle unter 65 Jahren mit einem Grad der Behinderung ab 50 Prozent mit eingeladen. Im Schmankerlzelt kann die reifere Generation den Seniorennachmittag weiter genießen, am Donnerstag (1.6.) können sie sogar mit dem „Duo Funlive“ das Tanzbein schwingen. Am Dienstag (30.5.) kommen auch die jüngeren Besucher voll auf ihre Kosten, mit ermäßigten Preisen und zahlreichen Attraktionen wie Stelzenclowns und Glitzertattoos, einem Kasperltheater und einem echten Polizeiauto, in den sich die „Nachwuchsbeamten“ setzen dürfen.

Der Volksfestausklang (4.6.) ist gleichzeitig der große Familientag mit ebenfalls ermäßigten Preisen und es heißt dann wieder 365 Tage warten, bis zum nächsten, dem 71. Lohhofer Volksfest.

Das Festprogramm ist unter www.unterschleißheim.de zu sehen.

Alle Infos zum 70. Lohhofer Volksfest

Ein historischer Streifzug Das Lohhofer Volksfest begann klein. Als Gartenfest des SV Lohhof im Jahr 1952 im Lohwald, mit Schießbude und Schiffsschaukel, aber natürlich mit Bierzelt. Das Fest sorgte für gute Einnahmen in den Sportvereinen und wurde darauf jährlich wiederholt. Die zweite Auflage, das „Große Pfingstvolksfest in Lohhof“ dauerte schon neun Tage, mit Bierzeltbetrieb, Kapelle und großem Vergnügungspark mit Elektro-Springpferdkarussell, Prachtschiffschaukel, Riesenkettenflieger, Wurfhalle, Eisdiele, Wiener-Mandl-Brennerei und einem Brillant-Hoch-Feuerwerk. In den folgenden Jahren wechselten sich der SV mit dem Trachten- und dem Schützenverein in der Organisation des Volksfestes ab, die ebenfalls von den „Sondereinnahmen aus dem Volksfest“ profitieren wollten. Mal feierte man am Lohwald, bald in der Bahn-, Allee-, Fichten- oder Birkenstraße. Seinen festen Ort, den Volksfestplatz, fand das Lohhofer Volksfest erst im Jahr 1972. Seit 1975 übernimmt auch die Stadt die Organisation, da die Vereine es nicht mehr stemmen konnten, waren doch stets sehr viele ehrenamtliche Helfer über einen langen Zeitraum notwendig. Die Stadt verhandelte einen Fünfjahres Vertrag mit Festwirt, Brauerei und Schaustellern aus, die dafür einen freiwilligen Sonderbeitrag bezahlten. Damit wurde die Schaubudenstraße geteert und auch die Stromversorgung für das Festzelt und die Schausteller finanziert. Und seitdem wächst und gedeiht das gesellige Vergnügen und ist nicht mehr nur Anziehungspunkt für die Unterschleißheimer und Lohhofer, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt.