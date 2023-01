98-Jährige aus Appercha blickt auf aufregendes Jahr zurück und wünscht sich Frieden

Von: Andrea Beschorner

Magdalena Schreiber aus Appercha, die 98-jährige „Schreiber-Oma“ wurde mit einem professionellen Fotoshooting überrascht. © Sabine Pohla

Magdalena Schreiber, besser bekannt als „Schreiber-Oma“, ist 98 Jahre alt, höchstaktiv und hat vor allem einen Wunsch: Frieden für die Menschen in der Ukraine.

Fahrenzhausen/Appercha – Mit 94 hat sie ihren ersten Cappuccino in Ägypten getrunken, hat zum 95. Geburtstag das Fassl Bier zum großen Fest höchstpersönlich angezapft und sich zum 97. eine Gondelfahrt gewünscht. Magdalena Schreiber, den Leserinnen und Lesern des Freisinger Tagblatts mittlerweile schon bestens bekannt als die Schreiber-Oma, genießt das Leben in vollen Zügen und ist außergewöhnlich aktiv.

Da die Corona-Einschränkungen die Seniorin schon ziemlich genervt haben, hatte sie sich für das Jahr 2022 „bessere und unbeschwerte Zeiten“ für sich, ihre Familie und alle Menschen gewünscht. Und so war es ein riesiger Schock für die heute 98-Jährige, als am 24. Februar 2022 Russland die Ukraine angriff. „Warum müssen Menschen nur Kriege führen, hat man aus der Vergangenheit nichts gelernt?“, fragt sich Magdalena Schreiber.

Schreckliche Bilder aus der Ukraine rufen in ihr alte Erinnerungen an den Krieg wach

Die schrecklichen Bilder über den Krieg in der Ukraine haben bei ihr die Kriegsjahre 1939 bis 1945 wieder zurück in ihr Bewusstsein geholt. Sie erinnert sich, wie ihr inzwischen verstorbener Ehemann Johann Schreiber 1945 schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt ist. „Man hat ihm an der Ostfront die Hand zerschossen“, erzählt sie. Jeden Morgen, wenn die Schreiber-Oma das Freisinger Tagblatt liest, informiert sie sich als erstes über den Krieg. Und jeden Tag ist sie wieder schockiert. Es sei vor allem für Menschen schwer, die selbst diese Gräueltaten in ihrer Kindheit und Jugend miterlebt haben, sagt sie.

Schreiber-Oma lässt sich die Lebensfreude nicht nehmen

Trotz all dieser Erinnerungen an die schwerste Zeit in ihrem Leben lässt sich die 98-Jährige ihre Lebensfreude nicht nehmen. Dafür sorgt auch ihre Familie. So haben Tochter Birgitta Wendt und Schwiegersohn Thomas wieder viele schöne Erlebnisse für die Schreiber-Oma organisiert. „Wir waren zusammen über ein verlängertes Wochenende im Kloster Seeon, besuchten Bad Tölz, den Starnberger See und den Skywalk Naturpark im Allgäu“, erzählt Thomas Wendt.

Fünf Kilometer lange Spaziergänge sind mit Hilfe ihrer Tochter Birgitta und ihrem Rollator gut möglich: Den Jahreswechsel 2022/2023 verbrachte Magdalena Schreiber (98) am Bodensee. © privat

Am schönsten aber waren – und da stimmt seine Schwiegermutter ihm zu – die Tage um Silvester und Neujahr am Bodensee in Lindau und Konstanz. Täglich standen fünf Kilometer lange Spaziergänge auf dem Programm – „mit Rollator und Unterstützung der Kinder ist das kein Problem“, wie Magdalena Schreiber schon ein bisschen stolz erzählt. Bewegung sei halt das A und O „in meinem Alter“.

Professionelles Fotoshooting mit der Familie

Und weil immer einer in der Familie eine verrückte Idee hat, mit der er die Oma begeistern kann, stand im Oktober ein professionelles Fotoshooting an. Ein Teil der Kinder, Enkel und Urenkel kam dafür zusammen. Selbst der im Jahr 1955 gekaufte Eicher-Bulldog der Familie Schreiber kam zum Einsatz – die Oma durfte als Fahrerin posieren. „Das letzte Mal gefahren bin ich meinen Bulldog mit 93“, erinnert sie sich.

Mit der Unterstützung ihrer Liebsten und mit ihrem Rollator schafft die 98-Jährige sogar noch Ausflüge in den Skywalk Naturpark im Allgäu. © privat

Die Winterzeit verbringt die Seniorin traditionell ruhiger: den Vormittag nimmt sie sich Zeit zum Zeitunglesen, am Nachmittag wird gestrickt. Eine Brille braucht sie dafür nicht. „Nur mit dem Hören hapert es ein wenig“, sagt sie und lacht. Der Besuch, der im Hause Schreiber-Wendt oft kommt, weiß das – und redet einfach etwas lauter.

Eine Riesenfreude war kürzlich der Besuch der Sternsinger. Magdalena Schreiber hat die Ministrantinnen herzlich begrüßt. © privat

Die abschließende Frage nach ihren Herzenswünschen für das Jahr 2023 stimmt die Seniorin dann doch wieder etwas nachdenklich. Da ist zum einen natürlich der unmittelbare Wunsch, dass ihre Familie und sie gesund bleiben und „wir noch viel schöne Zeit zusammen verbringen können“. Und da ist zum anderen der sehnliche Wunsch nach Frieden in der Ukraine, „damit die Menschen dort wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können“.

