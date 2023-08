Transporter kracht bei Allershausen auf Lkw: Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Großeinsatz auf der A9 am Dienstagmorgen

Einen Großeinsatz löste am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der A9 bei Allershausen aus, der zwei Schwerverletzte forderte.

Allershausen - Zwei Schwerverletzte forderte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der A9 bei Allershausen. Wie die Verkehrspolizei meldet, war ein 24-Jähriger mit einem weißen Peugeot-Transporter in Richtung München unterwegs. Vor ihm fuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Freising mit einem Mercedes-Lkw. Als dieser abbremsen musste, erkannte dies der Transporter-Fahrer zu spät und fuhr auf. „Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden“, heißt es weiter. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden musste.

Seine Mitfahrerin, eine 33-Jährige kam ebenfalls mit schweren Verletzungen per Sanka in eine Klinik. Die Autobahn musste wegen der Hubschrauberlandung für rund 20 Minuten in Richtung München voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17 500 Euro.

Viele Einsatzkräfte

Im Einsatz waren drei Streifen der Verkehrspolizei Freising, die Feuerwehr Allershausen mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, die Feuerwehr Leonhardsbuch mit einem Wagen und sechs Einsatzkräften, die Autobahnmeisterei München-Nord mit vier Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie drei Rettungs- und ein Notarztwagen, der Rettungshubschrauber und der Einsatzleiter des Rettungsdienstes.

