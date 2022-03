Abwechslungsreiche Unterhaltung im Lindenkeller in Freising

Am 18. März zollen „Heroes“ David Bowie Tribut im Lindenkeller Freising. © MR.JOAS/Lindenkeller Freising

Der Lindenkeller in Freising stellt sein aktuelles Programm vor.

Der Lindenkeller in Freising ist seit vielen Jahrzehnten Anlaufpunkt für Kulturbegeisterte aller Generationen. Zahlreiche Genres haben in der Kult- und Kulturstätte ihre Heimat gefunden. Hier finden Sie weitere Infos über das aktuelle Programm.

Das aktuelle Programm im Lindenkeller in Freising

27.03.2022

Highlights im Lindenkeller

27.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: Erwachsene 13 €; Schüler/-innen und Studierende 11 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161/5444333,

„NO PLANET B“: Zeitkritisches Theatererlebnis in der Luitpoldhalle

Mit der Inszenierung „NO PLANET B“ von Nick Wood bringt das Theater in Kempten (TIK) am Sonntag, 27. März, 20 Uhr, seine Uraufführung des brandaktuellen Schauspiels über den Klimaschutz-Aktivismus der jungen Generation in die Luitpoldhalle. Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Freising. Erzählt wird die Geschichte einer ganz normalen Familie in einer ganz

normalen Stadt. Die beiden Schwestern Chris und Alex beenden bald die Schule – da beginnen sie mit „Fridays-for-future“-Schulstreiks. Doch reichen Recycling, Fahrradfahren und der Verzicht auf Fast-Fashion aus? Alles ändert sich rasend schnell: Ihre Mutter Meg gibt ihnen ein Buch über amerikanische Klimaaktivisten der 1980-er Jahre rund um Al Gore. 1989, so erfahren die Schwestern, wäre es beinahe zu einem internationalen Abkommen über die Reduktion des CO2-Ausstoßes gekommen – beinahe, doch dann war 40 Jahre lang nichts mehr passiert! Chris und Meg schließen sich einer Extinction-Rebellion-Demonstration an und werden verhaftet. Als sie herausfinden, dass vor ihrer Stadt klammheimlich und unter Duldung der lokalen Politik Fracking betrieben werden soll, beschließen sie, zivilen Widerstand zu leisten. Dem britischen Autor Nick Wood (u.a. „Malala-Mädchen mit Buch“) gelingt mit seiner Bühnenvorlage ein spannendes, dennoch auch humorvolles Theaterstück. Geschickt verwebt er auf der Grundlage des Buches „Losing Earth“ von Nathaniel Rich das historische Scheitern der 80-erJahre mit dem aktuellen Klimaschutz-Aktivismus der jungen Generation. Das letzte Wort hat Greta T. „Ein Theaterstück über die Wichtigkeit, für die eigenen Überzeugungen einzustehen und sich auch von scheinbar allmächtigen Gegnern nicht unterkriegen zu lassen“, unterstreicht das Theater in Kempten seine Entscheidung, mit seiner Produktion auch auf Tournee zu gehen.

11.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: VVK 17,90 € / erm. 14,90 € (zuzügl. Gebühr); Abendkasse: 22 € / erm. 19 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161/5444333,

Mathias Kellner „Irgendwie zu ungefähr“ im Lindenkeller

Irgendwie hat Mathias Kellner, der Straubinger Dude mit der Gitarre, der musizierende Schauspieler, der „großartige Entertainer“ (MZ) zwischen seinen früher auf englisch und später auf bairisch gesungenen Songs schon immer unglaubliche Geschichten auf der Bühne erzählt. Nix Großes, keine langatmigen Epen, eher so unaufgeregt ungefähres, mitten aus dem Leben im bayerischen Hinterland treffsicher Gefischtes: herrlich skurril, manches kaum zu glauben. Auf der Bühne präsentiert Kellner ein urig-witziges, kurzatmiges Gesamtkunstwerk aus Worten und Akkorden. Ein Abend mit Kellner ist wie eine amüsante Partie Memory, bei der er sich und das Publikum zurückbeamt in die vermeintlich besseren alten Zeiten: einem ländlich geprägten Spannungsfeld zwischen unbändiger Lebenslust und Melancholie, zwischen Aufbruch und Langeweile. Diesem „Mittelelend“, in dem sich sonntägliche Minuten zu Stunden dehnen können, bis einen die nicht selten rauschhaften Nächte in wilde Abenteuer katapultieren. Anekdoten, Gschichtln, Episoden, die letztendlich aber dann doch einen Menschen prägen. Sein ganzes Leben lang. Episoden, wie sie so nur dort passieren können, wo sich der Kosmos der Jugend im Bushäusl zwischen Kassettenrekorder, Bierflaschen und Chicks abspielt. Wo es noch einen heimlichen Promilleweg gibt, auf dem spät nachts das halbe Dorf in einer Karawane nach Hause pilgert. Wo man auf dem Faschingsball beim „Hosentürlwetza“ schmusend auf der Tanzfläche den ersten Liebesglücksrausch erlebt, der schmerzhaft im (Liebes)Kater endet. Irgendwie stand der Vollblutmusiker Kellner also schon immer auch als amüsant reflektierender Chronist des niederbayerischen Alltags auf der Bühne, der seine aberwitzigen Anekdoten durch mitreißende, eingestreute Songs zu einem Gesamtkunstwerk verknotet, fernab von kitschiger Landhaus-Romantik, mit einer Stimme, die eben noch samtig weich, plötzlich kratzig laut daherkommt, begleitet nur von seiner akustischen Gitarre.

12.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: VVK.: 18 € / erm. 16 € inkl. Gebühren; Abendkasse: 20 € / erm. 18 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161 / 54 44 333

Irish Folk Night im Lindenkeller: Matching Ties und die O’Brannlaig Rinceoir Irish Dancers

Die fünf führenden Folk-Musiker der europäischen Szene mit den zusammenpassenden Krawatten Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB) Sebastian Dorn (Regensburg), Konrad Stock (München) und Dennis Bowers (Belfast) spielen eine vielfältige und einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten, Flöten, Geige, Dudelsack und Bodhrán (irischer Trommel). Sie sind nicht nur gekonnte Stilisten auf einer Vielzahl von akustischen Instrumenten, sondern auch begnadete Sänger und Entertainer. Sie treten zusammen mit „O’Brannlaig Rinceoir“ auf, irische Tänzerinnen, 2015 Weltmeister der World of Irish Dance Association, die sie live begleiten. Irische Musik und Tanz auf höchsten Niveau!

Infos Matching Ties Irish Folk Night „Die Musik und Tanz Irlands“:

Matching Ties – Quintett (voraussichtliche Besetzung am 5.3.22)

Trevor Morriss (England) Mandoline, irische Bouzouki, Gitarre, Gesang

Paul Stowe (USA) Gitarre, Oktave Mandoline, Bodhrán (irischer Rahmentrommel),

Mundharmonikas, Gesang

Sebastian Dorn (Regensburg) Geige

Dennis Bowers (Belfast) irische Holzquerflöte, Uilleann Pipes (irischer Dudelsack)

Konrad Stock (München) Bodhrán (irischer Rahmentrommel), Whistles (irische Blechflöten)

und Highland Pipes (schottischer Dudelsack)

17.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: VVK 15,90 € / erm. 11,90 € (zuzügl. Gebühr)

Abendkasse: 19 € / erm. 15 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161 / 54 44 333

Katharina Heißenhuber & „Kollektiv nebenan“ „Bin nebenan“ im Lindenkeller

Ein Theaterabend, der ein schillerndes Kaleidoskop unterschiedlichster Charaktere präsentiert Katharina Heißenhuber bringt zwei Kolleg*innen ihrer Theatergruppe Kollektiv-nebenan am Donnerstag, den 17.03.2022 um 20:00 Uhr mit in den Freisinger Lindenkeller. Dort sind die drei mit insgesamt sechs Monologen zu erleben. Mal begegnet man einem Einrichtungsgenie, der kurz vor der Vollendung seiner eigenen Wohnperle steht. Nur sein schlafender Partner auf der Couch trügt diese neue Schöpfung. Mal erleben wir eine Wellness-Beauty-Genießerin, die sich zwischen ihrer Lust sich etwas Gutes zu tun und ihrem eigenen Anspruch Gutes für die Welt zu tun verheddert und mal begleiten wir eine gutsituierte Dame auf ihren emotionalen Achterbahnfahrten zwischen Weltoffenheit und Vorurteilsdschungel. Um nur einige zu nennen. Alle Texte stammen von der Erfolgsautorin der TV-Serie „Tatortreiniger“ Ingrid Lausund und zeigen allesamt Figuren wie aus dem Alltag geschnitten. Jeder und jede ist ihnen schon mal

in der einen oder anderen Form begegnet. Dieses Bühnenprogramm ist frappant komisch und lädt einen ganz unverhohlen ein diese Figuren mal von Näherem zu betrachten. Gefördert wurde diese Produktion vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste.

18.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: VVK.: 20 € / erm. 18 € inkl. Gebühren; Abendkasse: 22 € / erm. 20 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161 / 54 44 333

Heroes – David Bowie Tribute im Lindenkeller in Freising

David Bowie hat die Popkultur nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer. Bowie erfand sich künstlerisch stetig neu und setzte mit seinen theatralischen Liveshows neue Maßstäbe wie eine Rockshow zelebriert werden konnte. „Heroes - David Bowie Tribute“ hat sich zum Ziel gesetzt, das alles in einer packenden und authentischen Liveshow darzubieten. Alle Bandmitglieder studieren Rock/Pop/Jazz – Musik und bieten durch ihre Fertigkeiten am Instrument sowie langjähriger Live Erfahrung eine beeindruckende und professionelle Performance, die regelmäßig begeisterte Fans hinterlässt.

26.03.2022 / BEGINN 20:00 Uhr / EINLASS 19:00 Uhr Tickets: VVK.: 20 € / erm. 18 € inkl. Gebühren; Abendkasse: 22 € / erm. 20 € Vorverkauf und weitere Infos in der Touristinfo Freising, Rindermarkt 20, 85354 Freising Telefon: 08161 / 54 44 333

COBARIO „weit weg“ im Lindenkeller Freising

Mit „weit weg“ präsentiert das charmante Wiener Weltmusiktrio „Cobario“ das sechste Studioalbum. Und eigentlich sagt der Titel schon alles. Die meiste Zeit des Jahres reisen die drei Abenteurer mit zwei Gitarren und einer Violine um die Welt. Früher als Straßenmusiker, seit 2016 hochoffiziell im Auftrag des österreichischen Außenministeriums für weltmusikalische Verständigung. Die Leidenschaft für die Fremde steckt tief in ihnen und so tragen sie ihre Musikalität, ihr virtuoses Spiel und den Wiener Charme in die weite Welt und haben gleichzeitig Musik und Kultur aus bisher 29 Ländern aufgesogen. Ihre Inspirationen lassen sie in immer neue Songs fließen. Und zu jedem Lied können sie auf der Bühne eine spannende Geschichte erzählen. Reisen ohne festes Ziel. Finden, was man nicht gesucht hat. Auch die Freiheit des musikalischen Dahintreibens der Wiener Musiker spiegelt sich auf „weit weg“ wieder, entführt den Zuhörer in einen kosmopolitischen Genre- und Stilmix, als ob „Cobario“ musikalisch auf der ganzen Welt zuhause wären. Das klingt mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste („El Mariachi“), mal nach beschwingten Balkan-Rhythmen („Zimbo“, „Hotel Balada“), mal nach dem Dolce Vita einer italienischen Küstenstadt oder nach den Mysterien des Orients. Beim Stück „Sary Arka“ sieht man förmlich die Pferde über die weiten Steppen Zentralasiens galoppieren, bei „Lucky Punch“ entführen Bluegrass-Rhythmen tief in die weiten Landschaften Tennessees. Trotz des steten Fernwehs der drei ist die Liebe zur Heimatstadt

Wien aber immer präsent („Mein Wien“).

Lindenkeller Freising

Veitsmüllerweg 2

85354 Freising

Telefon: 08161 5444333

Website: www.freising.de/kultur-freizeit/kulturprogramm