Freuen Sie sich auf unterhaltsames und abwechslungsreiches Entertainment im Lindenkeller in Freising

Sissi Perlinger wird am 21. April im Lindenkeller in Freising auftreten. © Steffen Jaenicke

Der Lindenkeller in Freising stellt sein aktuelles Programm vor.

Der Lindenkeller in Freising ist seit vielen Jahrzehnten Anlaufpunkt für Kulturbegeisterte aller Generationen. Zahlreiche Genres haben in der Kult- und Kulturstätte ihre Heimat gefunden. Hier finden Sie weitere Infos über das aktuelle Programm.

Highlights im Lindenkeller in Freising

KERNÖLAMAZONEN „Best of…“ im Lindenkeller in Freising

Samstag, 23.04.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller Vorverkauf:

reg.: 18,00 €

erm.: 16,00 € Abendkasse:

reg.: 20,00 €

erm.: 18,00 €

Das „Best of“ ist das „Best of“ – zumindest, bis es etwas Besseres gibt oder etwas, das noch nicht alle kennen. Ein Repertoire-Abend, der immer anders kommt, als man denkt, aber in seinen Teilen überhaupt nichts Neues ist. Mit den historischen Highlights, größten Lachern, schrägsten Dialogen und fetzigsten Darbietungen – in aller Bescheidenheit: Dem „Besten“ aus allen aktuellen Programmen der Kernölamazonen. Vermixt zu einer rasanten Kabarett-Show – Vergnügen garantiert. Für unser bestes Publikum.

Günter Grünwald trifft RAD GUMBO im Lindenkeller in Freising

Mittwoch, 27.04.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller Vorverkauf:

reg.: 25,00 €

erm.: 22,00 € Abendkasse:

reg.: 28,00 €

erm.: 25,00 €

Bayrisches Kabarett trifft Southern Blues! Günter Grünwald ist bekannt als einer der besten und erfolgreichsten bayerischen Kabarettisten. Er schart seine alten Bandkumpels der New Orleans-Southern-Blues-Band „RAD GUMBO“ um sich, hängt sich selbst die Gibson-E-Gitarre um und lässt es krachen. Eine geniale Mischung aus höchst unterhaltsamen bayerisch-deftigem Humor gewürzt mit groovigem Blues-Rock aus den heißen Sümpfen der amerikanischen Südstaaten. Mit Günter Grünwald live an der Solo-Gitarre! Coole Musik & Ablachen ohne Ende – was will man mehr ?

Luise Kinseher in der Luitpoldhalle: Wer mit Bayern klar kommt, kann auch Europa!

Donnerstag, 28.04.2022, 20:00 Uhr in der Luitpoldhalle Vorverkauf:

reg.: 22,00 €

erm.: 18,00 € Abendkasse:

reg.: 24,00 €

erm.: 22,00 €

Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Bayern passt gerade mal auf einen moosgrünen Bierdeckel, der bei Google Earth schon mit drei Klicks im tiefen Einheitsblau des Planeten verschwindet. Die Bayern selbst sind dabei nichts weiter als ein exorbitant kleiner Teil des parasitären Menschbefalls unter dem die Erde bereits seit ca. 15 Millionen Jahren leidet und man müsste schon durch ein Mikroskop von immensem Ausmaß blicken, um irgendetwas anderes dabei zu entdecken. Wie wirkt sich das bayerische Mantra „Mia san Mia“ eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Stimmt es wirklich, dass bei jeder bayerischen Fahnenweihe im Indischen Ozean ein Matrose stirbt? Und ist es wahr, dass in China eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Maßkrug ext?

Mamma Mia Bavaria! Heimat ist da, wo es besonders weh tut!

Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid präsentieren „DIE LEONHARDSBERGER & SCHMID SHOW“ im Lindenkeller in Freising

Freitag, 06.05.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller Vorverkauf:

reg.: 21,00 €

erm.: 19,00 € Abendkasse:

reg.: 23,00 €

erm.: 21,00 €

Sie wollen Songs, Gags und Dance Moves zu ihrem Sommerspritzer? Und ein wenig prickeln darf es auch noch? Dann sind Sie bei der „Leonhardsberger & Schmid Show“ genau richtig! Der oberösterreichische Entertainer spielt, singt und tanzt sich für Sie durch einen berauschenden Abend voller Überraschungen. Sein Augsburger Kompagnon zaubert die Musik dazu. Willkommen in der wunderbaren Welt von Leonhardsberger und Schmid. Nach ihrem Erfolgsprogramm „Da Billi Jean is ned Bua“, das rund 60.000 ZuschauerInnen im deutschsprachigen Raum gesehen haben, und dem Kabarett-Thriller „Rauhnacht“ präsentieren Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid im Sommer 2021 ihren neuesten Streich. In der „Leonhardsberger & Schmid Show“ laufen beide zur Höchstform auf. Während der Kabarettist und Schauspieler Leonhardsberger über die Bühne wirbelt, erobert Profimusiker Martin Schmid mit sparsamer Mimik und treffenden Nebensätzen die Herzen des Publikums. So zeichnet sich das gemeinsam mit dem Autor Paul Klambauer entwickelte Bühnenprojekt durch intensive Körperlichkeit und große emotionale Bandbreite aus. Showtime, Baby!

Das aktuelle Programm im Lindenkeller in Freising

Kontakt

Lindenkeller Freising

Veitsmüllerweg 2

85354 Freising

Telefon: 08161 5444333

Website: www.freising.de/kultur-freizeit/kulturprogramm