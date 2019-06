Kind würgt: Familie bekommt von Aldi-Produkt Brechreiz - Mitarbeiter reagiert irritierend

Ein Tiefkühlprodukt von Aldi ist so ungenießbar, dass ein Kind sofort einen Brechreiz bekommt. Als die Familie es reklamieren will, gibt der Aldi-Mitarbeiter eine seltsame Antwort.

Freising - Eine Familienmutter hat in einer Aldi-Filiale in Freising zwei Packungen tiefgefrorene Regenbogenforelle gekauft und am selben Abend zubereitet und serviert. Das hat ihr Mann auf der Facebookseite von Aldi Süd berichtet. Seine 7-jährige Tochter habe daraufhin einen heftigen Würgereiz bekommen: Die Fische in einer der Packungen seien verdorben gewesen.

Der folgende Tag war Fronleichnam - Feiertag in Bayern - sodass die Schwiegermutter erst am Freitag das Produkt reklamieren konnte. Sie wandte sich mit Kassenbon in der Filiale an einen Mitarbeiter. Der aber wies sie ab: Sie hätte das Produkt noch am selben Tag reklamieren müssen.

Aldi-Team betreibt auf Facebook Schadensbegrenzung

Wie das, wenn der Makel erst abends beim Essen auffällt? Das Online-Team von Aldi reagierte auf Facebook souveräner und bat den Kunden, sich mit seinem Anliegen an die Qualitätsabteilung zu wenden, nannte einen Link zum Kontaktformular und versprach, den Fall zu prüfen.

Ob der Kunde den Einkaufspreis erstattet bekommen hat, ist noch nicht bekannt. Ebenso gab es bisher offenbar keine weiteren Probleme mit Regenbogenforellen, jedoch besteht bei anderen Produkten Salmonellenalarm. In den Verdacht, an der Kasse abzuzocken, ist Aldi allerdings nicht zum ersten Mal gekommen. Auch passiert es immer wieder, dass Produkte nicht das enthalten, was versprochen wird - wie auch im Falle einer anderen Mutter.

sob