Alfred Kopp weiß, wie Ehrenamt funktioniert: „Ich brauche keine Ja-Sager“

Alfred Kopp ist bekannt wie der berühmte bunte Hund. Der Vorsitzende des SV Hohenkammer ist in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert - und er weiß, wie Ehrenamt funktioniert

Als Sie vor 45 Jahren als Jugendtrainer beim SV Hohenkammer begonnen haben, hätten Sie geglaubt, irgendwann 1. Vorsitzender und König des Vereins zu sein?

Genau der König möchte ich nicht sein. Und ich habe nicht gedacht, dieses Amt einmal zu haben.

Wie sind Sie zu dem ersten Posten im Verein gekommen?

Ich habe schon damals zu den Personen aufgeschaut, die das alles geschaffen haben. Das Sportheim und die Fußballplätze sind ja nicht von allein entstanden. Es hat mir imponiert, selbst auch Verantwortung zu übernehmen. Dann war ich Jugendtrainer und auch Vorstand des Burschenvereins Schlipps. Als ich 2. Vorsitzender war, wollte ich mal 1. Vorsitzender werden, aber das hat nicht geklappt. Dann habe ich mich auf anderen Positionen engagiert. Der erste Vorstand kam erst später.

Sie sind Vorsitzender des Sportvereins, ehrenamtlich Sportheimwirt, Regisseur des Landjugend-Theaters und im Faschingsverein. Hat man da noch Freizeit?

Da brauchst du das große Glück der richtigen Frau, die so etwas mitträgt. Zuhause verbringe ich deutlich weniger Zeit als bei den Vereinen. Als Hofmarschall beim Fasching in Ilmmünster hatten wir in 19 Jahren gut 1200 Auftritte. Und ich habe bei kaum einem gefehlt.

Wenn in Ihren Vereinen Wahlen anstehen, brauchen Sie da den Segen der Frau?

(lacht) Jetzt nicht mehr. Sie sieht ja auch, wieviel Spaß mir die Arbeit macht. Aber zum Beginn von Tätigkeiten spricht man das natürlich ab.

Was macht den Spaß am Ehrenamt aus?

Heruntergebrochen auf den Sportverein hat es mich gefreut, durch meine Bekanntheit einem Verein helfen zu können, dem es seinerzeit nicht so gut ging. Die Leute haben mir einen Vertrauensvorschuss gegeben und das hat mich sehr gefreut. Heute habe ich ein tolles Team, und Mitglieder helfen mit – von 14 Jahren bis herauf ins hohe Alter. Alle helfen zusammen und da gehe ich auch gerne voran. Es macht mir auch Spaß, Jung und Alt zusammenzubringen.

Wie schwer ist es, in der Vereinsstruktur etwas zu bewegen?

Wir haben schon in meinem zweiten Jahr im Vorstand über Spartenbeiträge diskutiert. Das war vor mehr als 20 Jahren, und ich habe das dann als Vorsitzender umgesetzt. Das wurde gut vorbereitet, und dann hatten wir auch fast keine Vereinsaustritte.

Brauchen Vereine neue Strukturen?

Die Strukturen, die jeder Verein für sich selbst festgelegt hat, funktionieren schon. Schwieriger sind die Vorgaben des Gesetzgebers, die immer mehr werden. Unser Kassier ist jeden Tag zwei Stunden im Sportheim, um die Vorgaben zu erfüllen. Das ist Wahnsinn und wird immer mehr. Wir betreiben unser Vereinsheim ja selbst. Ich weiß nicht, ob das kleinere Vereine bei der zunehmenden Bürokratie so machen können.

Ein Erfolgsrezept des SV Hohenkammer ist die als Team funktionierende Vorstandschaft.

Das ist wichtig, da intern keine Nebenkriegsschauplätze zu haben. Ich brauche keine Ja-Sager in der Vorstandschaft. Auch die jungen Mädchen in der Wirtschaft dürfen mich schimpfen, wenn ich etwas falsch mache.

Was würden Sie einem Verein raten, wenn es unrund läuft?

Du musst einen finden, der Herzblut reinsteckt, im Idealfall ein Herz für den Verein hat und vorangeht. Du musst alle Abteilungen gleichbehandeln. Der Stockschütze ist genauso wichtig wie der Fußballer.

Wie funktioniert das Vereinsleben in der Gemeinde? Kämpfen da Blaskapelle gegen Sportverein um den Sechsjährigen, ob der nun ein Instrument lernt oder Fußball spielt?

Absolut nicht. Wir sprechen unsere Termine ab, das funktioniert hervorragend. Wir nehmen uns keine Kinder weg, sondern ergänzen uns. Natürlich vertrete ich immer meinen Verein, aber auf vernünftige Art und Weise.

Ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Grund für ein Stück heile Welt in Hohenkammer?

Ja, mit Sicherheit. Bei uns hat kein Verein Nachwuchsprobleme.

Zur heilen Welt in Bayern gehören Maibaum, Kirche und Wirtschaft. Die ehemalige Wirtschaft in der Ortsmitte wurde abgerissen. Fehlt sie oder fängt das Sportheim alles auf?

Nein, das Sportheim kann nicht alles auffangen. Aber man sieht überall im Landkreis, dass Wirtschaften, die Pacht zahlen müssen, nicht mehr funktionieren. Unser Schloss funktioniert, weil die ihre Tagungsteilnehmer haben und uns Gemeindebürger nicht brauchen. Ich bin gerne in die „Alte Post“ gegangen, aber sie geht mir auch nicht ab.

Was würde der wortgewaltige Starkbierfestredner der Gemeinde denn raten, was auf dem Grund der „Alten Post“ realisiert werden soll?

Wir sollten sozial etwas tun. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Deshalb könnte ich mir ein Haus der Senioren gut vorstellen.

Wäre ein Hohenkammer-Kenner wie Sie nicht ideal als Gemeinderat?

Gefragt wurde ich das oft genug. Aber ich habe beim Fußball-Verband aufgehört, weil mir mein Sportverein so wichtig ist.

Und wie lange bleibt der Ehrenamtler Alfred Kopp der Gemeinschaft erhalten?

Derzeit haben ich keine Pläne, aufzuhören.

