Heimatforscherin Elli Wolf stellt in Allershausen neues Buch über Wittelsbacher vor

Mit großer Akribie ist das neue Wittelsbacher-Buch von Ellli Wolf entstanden. Die Autorin liefert darin eine neue bahnbrechende Erkenntnis über das bayerische Adelsgeschlecht.

Allershausen – Das ist sicher keine leichte Kost, die Heimatforscherin Elli Wolf in ihrem neuesten Buch „Die Urahnen der Wittelsbacher“ serviert. Die Autorin stellte beim „Fuchswirt“ in Allershausen im kleinsten Kreis ihr neuestes Werk vor, in dem die „verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Huosi, den Luitpoldingern und den Grafen von Berg-Scheyern“ detailliert dargestellt werden. Das bedeutet, dass mit den Erkenntnissen der Scheyerner Bürgermedaillenträgerin eines klargestellt ist: dass die Wittelsbacher als ältestes deutsches Adelsgeschlecht feststehen und nicht mehr die Welfen, die bisher dieses Privileg für sich reklamiert hatten.

Wie die Autorin berichtet, hat sie ihre neuen Erkenntnisse gewonnen, als sie an der Neuauflage ihres 2006 erschienenen Werkes „Die Wurzeln der Wittelsbacher“ zu arbeiten begann. In ihrem einstündigen Power-Point-Vortrag, den sie mit zahlreichen Bildern und Grafiken unterlegte, zeigte sie auf, dass die Wittelsbacher ursprünglich eben nicht aus dem Raum Ebersberg stammen, sondern ihren Ursprung im Landkreis Pfaffenhofen und im Großraum Freising haben.

Lesen Sie auch:Fabrikantenfamilie Schlüter plante Gruft-Kapelle in Freising – doch sie wurde nie gebaut

Die bisher ungeklärte Ahnenreihe der Wittelsbacher geht nach Elli Wolfs Erkenntnissen zurück bis auf etwa 740 und 1103 – zu Gräfin Hazigas von Scheyerns Tod. In diesem Kontext fand die Forscherin auch heraus, dass die Adelsfamilie der Huosi ursprünglich nicht aus dem Pfaffenwinkel zwischen Lech und Loisach sowie aus dem Raum Ebersberg stammt wie bislang vermutet. Vielmehr liege das Huosi-Stammgebiet „eindeutig“ nördlich von Dachau an der Ilm, der Glonn und der Amper. Die Ortschaften Ilmberg, Kienberg und Allershausen seien das Zentrum gewesen.

Die Ahnenreihe der Huosi führte die Forscherin weiter zu den Luitpoldingern, zu den Scheyern und letztlich zu den Wittelsbachern. Elli Wolf hatte in zwei Dokumenten die Nennung des Wittelsbacher Besitzortes Berg bei Lampertshausen im Landkreis Pfaffenhofen entdeckt. Bisher war das ausschließlich als Berg im Gau bei Lampertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angesehen worden. Diese hier sehr vereinfachte Darstellung lässt vielleicht schon erahnen, wie komplex die Verflechtungen im Mittelalter waren. Derartige Erkenntnisse lassen sich nur mit Akribie und sehr viel Geduld erarbeiten und ans Tageslicht bringen. Genau diese Tugenden hat Elli Wolf bewiesen.

Gut zu wissen

„Die Urahnen der Wittelsbacher“ ist 208 Seiten stark und kostet 27,50 Euro. Erhältlich ist es im Verlag E. Wolf, Benediktenweg 13, 85298 Scheyern, E-Mail: wolf.emse@gmx.de, außerdem kann es im Buchhandel unter ISBN 978-3-00057981 bestellt werden.