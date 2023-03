13,7 Arbeitstage ehrenamtlich im Einsatz: Feuerwehr Allershausen war gezwungenermaßen sehr aktiv

Von: Andreas Beschorner

Teilen

2022 waren die 66 Floriansjünger der Allershausener Wehr bei Einsätzen, Übungen und Lehrgängen insgesamt 7239 Stunden in Aktion. © Symbolfoto: Armin Forster

2022 war ganz schön was los bei der Feuerwehr Allershausen. Und die Zahl der Einsätze sowie die ehrenamtlich geleisteten Stunden unterstreichen, wie wichtig und unverzichtbar die Arbeit der Freiwilligen ist.

Allershausen – Statistisch gesehen hat jedes aktive Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Allershausen im vergangenen Jahr 13,7 Arbeitstage ehrenamtlich Dienst am und für den Nächsten geleistet. Denn 2022 waren die 66 Floriansjünger bei Einsätzen, Übungen und Lehrgängen insgesamt 7239 Stunden in Aktion. Nur eine von vielen wichtigen Informationen, die es bei der Jahreshauptversammlung der FFW Allershausen am Samstag im Gasthof Obermeier gab.

Wieder mehr Einsätze und Übungen nach „Coronapause“

Mit 168 Einsätzen sei das Berichtsjahr 2022 für die FFW Allershausen ein ereignisreiches Jahr gewesen, so sagte Kommandant Friedrich Moser. Gegenüber dem Jahr 2021 habe man wieder einen kleinen Zuwachs an Einsätzen zu verzeichnen gehabt. Vor allem habe die FFW Allershausen nach zwei Jahren „Coronapause“ im Übungsdienst im vergangenen Jahr wieder einige groß angelegte Übungen durchführen können.

FFW-Kommandant Friedrich Moser ist stolz auf die Leistungen seiner Wehr. © ft

Der Fokus habe vor allem auf der Aus- und Weiterbildung in technischen sowie medizinischen Bereichen gelegen. Die 59 männlichen und sieben weiblichen Aktiven wurden also zu 168 Einsätzen (fünf Einsätze mehr als 2021) gerufen. 65 Einsätze (also 39 Prozent) waren Technische Hilfeleistungen, zu Brandeinsätzen musste die Feuerwehr immerhin 19 Mal (11 Prozent) ausrücken. Erfreulich: Mit einer deutlich geringeren Anzahl von neun Fehlalarmen musste man entgegen dem Trend des Vorjahres wieder weniger ausrücken (in 2021 waren es 22 Einsätze wegen Fehlalarmen). Diese wurden häufig durch Brandmeldeanlagen verursacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die First Responder-Einsätze hatten im vergangenen Jahr einen Anteil von 39 Prozent (65 Einsätze). Die Auswertung zeige, dass das Aufgabenspektrum der FFW Allerhausen sehr breit gefächert sei und sich immer weniger auf Brandeinsätze, dagegen mehr auf Technische Hilfeleistungen und mittlerweile auch auf First-Responder-Einsätze konzentriere.

Posten nach über 24 Jahren „vererbt“

Auch die Vereinstätigkeiten seien in 2022 wieder in vollem Umfang aufgenommen worden. So fanden im Lauf des Jahres turnusgemäß wieder Neuwahlen der Kommandanten und der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins statt, bei denen Moser in seinem Amt bestätigt wurde. Nach über 24 Jahren an der Spitze des Feuerwehrvereins hatte Vitus Kreitmair die Position des 1. Vorstands an Florian Waldhauser „vererbt“. Auch Leonhard Held habe den Posten des 2. Vorstands an die nächste Generation, namentlich an Fady Selka, abgegeben (wir haben berichtet). Und noch ein „Ausscheider“: Nach über 36 Jahren endete im August 2022 die Dienstzeit von „Florian Allershausen 62/1“. Der Ersatz heißt „Florian Allershausen 61/1“ und habe sich im Fuhrpark schon gut eingelebt.

Detaillierte Berichte über Einsätze, Übungen, Lehrgänge, Ausbildungen und Ausflüge können die Floriansjünger und Interessierte wie immer in dem 42 Seiten dicken Jahresbericht der FFW Allershausen nachlesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.