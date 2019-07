Erdinger Trucker schwer verletzt

chwere Verletzungen am Becken und im Oberschenkelbereich hat ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Erding bei einem Unfall auf der A 9 Nürnberg–München erlitten.

Erding/Paunzhausen– Nach Angaben der Verkehrspolizei Freising geriet in der Nacht auf Dienstag sein 40-Tonner auf Höhe des Parkplatzes Paunzhausener Feld außer Kontrolle. Der Sattelschlepper rollte über alle drei Fahrstreifen, rammte eine Betonleitplanke und prallte dann gegen einen Brückenpfeiler. Der Erdinger wurde eingeklemmt. Seine Verletzungen erwiesen sich als so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Uniklinik geflogen werden musste.

Durch den Aufprall wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen, so dass eine erhebliche Menge Diesel auslief. Eine Grundwasserverunreinigung können die Behörden nicht ausschließen.

Die Polizei vermutet als Ursache einen Defekt an der Lenkung. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. An den Einrichtungen der Autobahn entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro, am Fahrzeug dürften es rund 50 000 Euro sein.

In Richtung Nürnberg musste die Fahrbahn für 45 Minuten komplett gesperrt werden, um herumliegende Wrackteile zu beseitigen. In der entgegengesetzten Richtung war die A 9 wegen Bergungsarbeiten und der Landung des Rettungshubschraubers etwa vier Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde bei Pfaffenhofen ausgeleitet, der Rückstau reichte laut Polizei aber bis Manching. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren Allershausen und Schweitenkirchen.