Tödlicher Unfall auf A9: Kleinlaster rast in Sattelzug - Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Auf der A9 bei Allershausen Richtung München ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 24-Jähriger starb. Die Autobahn blieb mehrere Stunden gesperrt.

Allershausen – Tragischer Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der A 9 Richtung München: Nachdem er auf einen Sattelzug aufgefahren war, wurde der 24-jährige slowakische Fahrer eines Fiat Kastenwagens im Führerhaus eingeklemmt. Er starb am Vormittag in einer Klinik.

War der Fahrer eingenickt? War er abgelenkt? Fest steht, dass der 24-Jährige aus der Slowakei gegen 6 Uhr morgens mit seinem Fiat Ducato auf der A 9 Richtung München unterwegs war und zwischen den Anschlussstellen Pfaffenhofen und Allershausen mit hoher Geschwindigkeit in den Hänger eines Sattelzugs aus dem Landkreis Roth krachte, der staubedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte.

A9/Allershausen: Schwerer Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Fahrerkabine des Fiat wurde dabei massiv eingedrückt, der schwerst verletzte Fahrer eingeklemmt. Nachdem ihn die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit hatte, musste der 24-Jährige nach der Erstversorgung durch Rettungsmannschaften mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wenig später erlag der Mann seinen Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er aber kurz danach wieder verlassen konnte. Der Sattelauflieger seines Fahrzeuggespanns wurde erheblich beschädigt.

Unfall auf der A9 bei Allershausen: Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Ein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Unfallstelle bestellter Gutachter soll nun klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Die A 9 blieb in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden gesperrt.

Auf der A99 bei Aschheim ist am Dienstagmorgen ein Kühllaster gegen einen Fahrbahnteiler gerast. Der Fahrer starb im Krankenhaus. Es entstand ein kilometerlanger Stau.