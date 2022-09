Abschied vom Aushängeschild: FFW Allershausen schafft neuen Rüstwagen an

Von: Andreas Beschorner

Aus Alt mach Neu: Das „treue Arbeitstier“ wird ausgemustert. Seinen Platz im Fuhrpark der Allershausener Wehr nimmt nun der Rüstwagen „Florian Allershausen 61/1“ ein. © Beschorner

„Florian Allershausen 62/1“ ist Geschichte. Doch die Feuerwehr darf sich über einen Nachfolger freuen: „Florian Allershausen 61/1“ heißt der neue Rüstwagen.

Allershausen - Die Freiwillige Feuerwehr Allershausen muss künftig ohne den „Florian Allershausen 62/1“ auskommen. Das ist traurig, weil der Rüstwagen auf einem Mercedes Unimog (Baujahr 1984) seit 1986 so etwas wie das Aushängeschild und auf jeden Fall das Urgestein der Allershausener Floriansjünger war. Doch ganz so groß ist die Trauer im Feuerwehrhaus dann doch nicht, denn „das treue Arbeitstier im Fuhrpark“, wie die Feuerwehrler den alten Rüstwagen nennen, hat einen würdigen, modernen, rund 430 000 Euro teuren Nachfolger gefunden: Im September wurde der neue Rüstwagen – Name: „Florian Allershausen 61/1“ – in Dienst gestellt.

Ende August wurde er im österreichischen Leonding abgeholt

Der neue Stolz der Feuerwehr Allershausen ist das Ergebnis mehrerer hundert Stunden Planung und Vorbereitung, konnte Ende August bei der Firma Rosenbauer im österreichischen Leonding abgeholt und in seine neue Heimat überführt werden, wie Kommandant Friedrich Moser berichtet. Eingesetzt wird der neue, 16 Tonnen schwere Rüstwagen mit seinem Allradantrieb dann, wenn Menschen, Tiere oder Sachwerte in Notlagen gerettet werden müssen. Mit seiner Beladung ist „Florian Allershausen 61/1“ ein absoluter Spezialist für Technische Hilfeleistungen, also bei Verkehrsunfällen, aber auch bei Maschinen-, Hoch- oder Tiefbauunfällen. Zudem kann er mit seiner Ausstattung bei Gefahrgutunfällen und in Katastrophenlagen die Kräfte vor Ort unterstützen. In den kommenden Wochen werden sich Feuerwehrleute aus Allershausen intensiv mit dem neuen Fahrzeug und dem, was es alles kann, beschäftigen und vertraut machen.

Und der ausgemusterte Rüstwagen? Der wandert mit ziemlicher Sicherheit nicht auf den Schrottplatz, wie Moser betont. Ideal wäre es für den robusten und geländegängigen Unimog, wenn man ihn für den Kampf gegen Waldbrände umrüsten würde. „Florian Allershausen 62/1“ gehört auf jeden Fall noch nicht zum alten Eisen.