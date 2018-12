Allershausener Adventsfreudeohne Kitsch und Kommerz

Mit der ökumenischen Segnung der Stände und der Besucher durch Pfarrer Robert Urland und seinen evangelischen Kollegen Matthias Schwarzer begann am Samstag auf dem Schulhof der traditionelle Adventsmarkt in Allershausen.

Allershausen – Auch heuer wieder waren ausschließlich Laien am Werk: Es gab keine professionellen Standlbetreiber, alles war sozusagen „made in Allershausen“ – so wie auch der Jahreskalender mit vielen Fotomotiven aus der Gemeinde, der am Samstag ebenfalls vorgestellt wurde.

+ Den kirchlichen Segen bekam der Allershausener Adventsmarkt vom katholischen Pfarrer Robert Urland (Mitte) und seinem evangelische Kollegen Matthias Schwarzer (dahinter). © zz Bürgermeister Rupert Popp war zurecht stolz darauf, dass es auch heuer wieder ausschließlich Vereine, Institutionen und Organisationen aus dem Gemeindegebiet waren, die den Adventsmarkt auf die Beine gestellt hatten und die Besucher mit Glühwein, Punsch, Bowle und Bratwürsten ebenso versorgten wie mit aufwändig gestalteten Adventskränzen, Gestecken, Kerzen und anderen Dingen, die man in der Vorweihnachtszeit braucht.

Auch das vielfältige und anspruchsvolle Rahmenprogramm des diesjährigen Allershausener Adventsmarkt war der Vorweihnachtszeit angemessen: Da spielten das Jugendblasorchester der Musikschule Ampertal mit weihnachtlichen Weisen ebenso auf wie am späteren Nachmittag der Allershausener Posaunenchor. Da war der Sängerhort aus Kranzberg ebenso zu Gast wie der Nikolaus, der vor allem für die kleinen Besucher viele schöne Geschenke mitgebracht hatte.

Während zwei Englein den Tag über durchaus erfolgreich Lose für eine Tombola und einen guten Zweck an die Marktbesucher verkauften, stattete am Abend die bekannte Perchtengruppe Frisinga Fratzen dem ansonsten besinnlichen Markt einen „wilden“ Besuch ab.

Stimmungsvoll war er also der Adventsmarkt in der Ampertalgemeinde – und das mit zunehmender Dunkelheit immer mehr, bis um zirka 22 Uhr die Verkaufsstandl schlossen, die Glühwein-Erhitzer abgeschaltet und die Waffeleisen aus der Steckdose gezogen wurden.