Beschulung ukrainischer Kinder: In Allershausen steht schon eine geeignete Lehrerin parat

Vira Schavarska möchte Unterricht geben. © Pascale Fuchs

Noch steht nicht fest, wie die Beschulung ukrainischer Kinder ablaufen soll. Der Schulverband Allershausen hat aber schon eine geeignete Lehrerin an der Hand.

Allershausen – Das Hauptthema in der ersten Allershausener Schulverbandssitzung des Jahres am Montag waren die erwarteten ukrainischen Flüchtlinge, mit denen sowohl Allershausen als auch die Verbandsmitgliedsgemeinden Hohenkammer, Kirchdorf und Kranzberg rechnen. Wie es vermutlich weitergeht, wurde nun besprochen.

Georg Riedel, Direktor der Allershausener Mittelschule, hatte sich bereits über das weitere Vorgehen informiert. Vieles sei jedoch momentan noch unklar: „Das Kultusministerium wird sich voraussichtlich Ende der Woche mit genaueren Vorgaben bei uns melden.“ Vor allem die Versicherung sei schwierig. „Da müssen wir noch auf genaue Ausführungsbestimmungen warten.“

Sicher ist jedoch: Die Schulpflicht für ukrainische Kinder gilt erst drei Monate nach ihrer Ankunft. Das empfindet Riedl als sinnvoll: „Die Kinder haben jetzt genug durchgemacht, die sollen erst mal ein paar Tage zur Ruhe kommen. Bis dahin wissen wir auch mehr.“

Trotzdem haben die Verbandsmitglieder bereits die Initiative ergriffen und planen die bestmögliche Unterstützung für die Kinder. Hierfür wurde Vira Schavarska ins Boot geholt: Sie hat in der Ukraine erfolgreich ihr Studium als Deutschlehrerin absolviert. Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft in Zolling war die Gemeinde mit ihr in Kontakt getreten, die Ukrainerin hatte sich sofort bereit erklärt, die Kinder zu unterrichten, sobald das Kultusministerium das „Go“ gibt.

„Es ist ein Luxus für den Schulverband“

„Ich bin selbst mit meinen zwei Kindern aufgrund des Kriegs nach Deutschland gekommen, um uns in Sicherheit zu bringen“, sagte Schavarska. „Dafür bin ich natürlich jederzeit bereit, ukrainische Kinder zu unterrichten und zu helfen, wo immer ich kann.“ Schavarska, die mit ihrem Nachwuchs bei einer befreundeten Familie in Kranzberg untergekommen ist, zeigte sich vor allem dankbar für die Unterstützung: „Die ganze Ukraine dankt Deutschland für alles, was die Menschen hier für unser Land tun. Ich freue mich, wenn ich dafür mit meinem Unterricht etwas zurückgeben kann.“

Verbandsvorsitzender Martin Vaas zeigte sich enorm froh darüber, bereits jetzt eine Fachkraft an der Hand zu haben: „Es ist ein Luxus für den Schulverband, dass wir schon in den Startlöchern stehen und mit Frau Schavarska die ankommenden Schüler sofort auffangen können.“ Auch Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck betonte, dass er eine Zusammenarbeit innerhalb des Schulverbands als wichtig erachte: „Sobald die Bestimmungen vom Ministerium kommen, schließen sich die vier Bürgermeister der Verbandsgemeinden auf kurzem Dienstweg zusammen“, so Gerlsbeck. „Wir haben in der Sache alle die gleiche Einstellung, da können sich die Schüler auf uns verlassen.“ (Pascale Fuchs)