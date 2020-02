Jetzt ist Platz für die neue Autobahnbrücke: Abbrucharbeiten in Allershausen abgeschlossen

Die alte Autobahnbrücke in Allershausen ist Geschichte. Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen. Die neue Brücke soll bis Oktober fertiggestellt werden.

Allershausen – Das war’s dann mit der alten Autobahnbrücke in Allershausen. In den vergangenen beiden Wochenenden wurde das Bauwerk Zug um Zug abgerissen. Nachdem der Verkehr über die Behelfsbrücke bereits seit mehreren Wochen fließt, hat die Brücke nun am Montagmorgen endgültig das Zeitliche gesegnet – es wurde Platz für den Ersatzbau geschaffen.

+ Nachts rollten die Bagger an: An den vergangenen beiden Wochenenden wurde die Autobahnbrücke dem Erdboden gleichgemacht © Mrugalla

Zwei Riesenstaus während der Arbeiten

Vom 7. bis 10. Februar waren die Abrissbagger an der westlichen Brückenseite zugange. von vergangenen Freitag bis Montagfrüh um 5 Uhr folgten die restlichen Arbeiten. Bürgermeister Rupert Popp berichtete von zwei Riesenstaus während der Abbrucharbeiten, da die Fahrbahnbreite und die Anzahl der Fahrspuren reduziert worden waren und der Ausfahrtsast Richtung Nürnberg in der ersten Abbruchphase, der Einfahrtsast in der zweiten Abbruchphase gesperrt war.

+ Auf Hochtouren liefen die Arbeiten – damit am Montagfrüh der Verkehr wieder frei fließen konnte © Mrugalla

Wie der Rathauschef weiter berichtete, gebe es Überlegungen, wie ihm hinter vorgehaltener Hand zugetragen worden sei, dass die aktuelle Ampelanlage auch nach Fertigstellung der neuen Brücke bleiben soll. „Mit der Ampel gab es zu Beginn Probleme, weil sie noch nicht optimal eingestellt war, das hat man jetzt im Griff“, so Popp. Die Gemeinde Allershausen sei durch die Autobahndirektion Süd in alle Arbeiten eingebunden, erklärt der Rathauschef. Die Brücke musste, so heißt es in einer Presseerklärung der Autobahndirektion Südbayern, wegen des schlechten Erhaltungszustands abgebrochen und „um dauerhafte Verkehrssicherheit zu gewähren, durch einen Neubau ersetzt“ werden.

Keine Änderungen an der Brücke

Die Bauarbeiten werden, so der Kenntnisstand des Bürgermeisters, bis Ende Oktober dauern. Änderungen an der Brücke werde es nicht geben, sprich die Fahrbahnbreite und die Anzahl der Fahrspuren bleiben auch nach der Fertigstellung der neuen Brücke gleich.

