Allershausener Gemeinderätin Nina Huber wird Umsetzungsbegleiterin

Die Freude beim Ampertalrat war groß, als man im Mai vom Landwirtschaftsministerium zur Öko-Modellregion erkoren wurde. Erste Maßnahme: eine Personalstelle schaffen. Und da kann sich jetzt wieder jemand freuen: Nina Huber. Sie ist die Umsetzungsbegleiterin.

Allershausen – Der Produktion und dem Absatz heimischer Lebensmittel in der Region zukunftsweisende Impulse zu verleihen, regionale Wertschöpfung und die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln zu steigern, pädagogische Angebote, Klima- und Bodenschutz – das Aufgabengebiet, das eine Umsetzungsbegleitung einer Öko-Modellregion zu absolvieren hat, ist nicht ohne. Eine, die sich das zutraut, die von sich selbst sagt, dass „die Arbeit gut zu mir und ich gut zur Arbeit passe“, ist Nina Huber. Sie wird, so hat es der Ampertalrat jetzt beschlossen, die anspruchsvolle und herausfordernde Stelle übernehmen. Dienstbeginn ist am 15. September.

Nina Huber ist keine Unbekannte: Seit 2008 sitzt sie für die Parteifreien Wähler im Allershausener Gemeinderat, ist dort in den Arbeitskreisen Agenda, Jugend sowie Kinderbetreuung tätig. Doch das war sicherlich nicht der Grund, warum sich die zwölf Bürgermeister im Ampertalrat für sie als die geeignetste Bewerberin ausgesprochen haben. Die Qualifikation, die Huber besitzt, hat überzeugt: Gärtnermeisterin Landschaftsbau ist sie, außerdem Bachelor of Engineering in Landschaftsarchitektur, arbeitet seit Mai 2018 im Landschaftsarchitekturbüro Narr-Rist-Türk in Marzling.

Die Frage, was sie an dieser Aufgabe gereizt habe, beantwortet Huber mit einem Wort: „Alles.“ Die erste von vielen Aufgaben, zu denen auch Öffentlichkeitsarbeit und die Verknüpfung von Akteuren in der Region sowie die Vernetzung von Stadt und Land gehören, die in ihrer neuen Tätigkeit auf sie warten wird? „Kennenlernen“, sagt Huber. Die Bürgermeister und die Gemeinderäte der zwölf an der Öko-Modellregion beteiligten Kommunen kennenlernen. Dazu gehören Attenkirchen, Fahrenzhausen, Freising, Haag, Hohenkammer, Kirchdorf, Kranzberg, Langenbach, Paunzhausen, Wolfersdorf und Zolling. Und Allershausen. Aber da kennt sich Nina Huber ja schon aus.